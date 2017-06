Wonder Woman (Nữ Hiệp Sĩ Kỳ Diệu)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 2 tháng Sáu, 2017

Hãng phim: Warner Bros. Pictures

Đạo diễn: Patty Jenkins

Tác giả kịch bản: Allan Heinberg, Geoff Johns, Patty Jenkins

Diễn viên: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner, Lucy Davis, Lisa Loven Kongsli, Said Taghmaoui, Eugene Braverock

Thể loại: Phim hành động, phiêu lưu

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực và hành động, một số nội dung gợi ý

Phim “Wonder Woman” được chiếu trên các rạp trên khắp thế giới mở đầu mùa chiếu phim hè năm nay. Trong phim này, nữ tài tử Gal Gadot trở lại làm nhân vật chính, trong cuộc phiêu lưu hành động mang tính cách anh hùng ca của đạo diễn Patty Jenkins.

Trước khi là Nữ Hiệp Sĩ Kỳ Diệu, cô là Diana, công chúa của dân Amazons, được huấn luyện để trở thành một chiến binh bất khả chiến bại. Lớn lên trên một hòn đảo địa đàng yên bình, khi một phi công người Mỹ rơi xuống trên bờ biển của họ, và nói về một cuộc xung đột khổng lồ đang diễn ra ở thế giới bên ngoài, Diana liền lên đường rời khỏi nhà, tin chắc rằng cô có thể ngăn chặn được mối đe doạ này.

Chiến đấu cùng với những người nam trong một cuộc chiến tàn khốc để kết thúc mọi cuộc chiến tranh, Diana sẽ khám phá ra những năng lực đầy đủ và vận mệnh thật đích thực của cô.





Captain Underpants: The First Epic Movie (Hiệp Sĩ Mặc Quần Lót: Phim Đầu Tiên)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 2 tháng Sáu, 2017

Hãng phim: DreamWorks Animation

Đạo diễn: David Soren

Tác giả kịch bản: Nicholas Stoller

Diễn viên: Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Thomas Middleditch, Jordan Peele, Kristen Schaal

Thể loại: Phim hoạt họa, gia đình

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG, vì lối hài hước hơi thô lỗ suốt bộ phim

Dựa trên loạt sách và bán chạy nhất và giật gân nhất trên thế giới, với dàn diễn viên hạng A gồm các siêu sao phim hài, do Kevin Hart và Ed Helms đứng đầu, DreamWorks Animation mang đến cho các khán giả một sự kiện điện ảnh toàn cầu được chờ đợi từ lâu, “Captain Underpants: The First Epic Movie.”

Phim hài này sẽ làm cho cả gia đình cười vui nhộn. Phim kể chuyện về hai anh chàng nghịch ngợm giàu trí tưởng tượng, tên là George và Harold. Họ thôi miên hiệu trưởng của họ, làm cho ông nghĩ rằng ông là một siêu hiệp sĩ khờ khạo mặc quần xì-líp, tên là Captain Underpants.





Dean

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 2 tháng Sáu, 2017

Hãng phim: CBS Films

Đạo diễn: Demetri Martin

Tác giả kịch bản: Demetri Martin

Diễn viên: Demetri Martin, Kevin Kline, Gillian Jacobs, Mary Steenburgen, Reid Scott, Rory Scovel, Christine Woods, Ginger Gonzaga, Peter Scolari, Briga Heelan

Nhà văn / đạo diễn / diễn viên hài Demetri Martin, cùng với Kevin Kline người từng lãnh giải Academy Award, trong câu chuyện hài hước và chân tình về một người cha và đứa con trai gặp phải tình yêu, sự mất mát, và mọi thứ ở giữa.

Dean (do Martin đóng vai) là một họa sĩ minh họa. Việc anh không không muốn đối phó với cái chết gần đây của mẹ anh có nghĩa là phải thoát ra khỏi thành phố quê hương New York, để dự một cuộc phỏng vấn với một công ty quảng cáo ở Los Angeles.

Cha anh là ông Robert (do Kline đóng vai), một kỹ sư về hưu, có cách đối phó thực tế hơn trước nỗi đau buồn của hai cha con, như đưa ngôi nhà của gia đình ra bán. Cả hai cha con đều lên đường theo hướng riêng rẽ của mình. để tìm thấy những tình huống bình thường và bất ngờ mới, và những mối quan tâm mới về tình yêu có thể cản trở mọi kế hoạch.