﻿Workshop / Trình diễn guitar cổ điển - Thứ sáu, ngày 3 tháng 2, 2017

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ ( Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS) xin trân trọng kính mời quý bạn yêu nhạc Guitar Cổ điển tham dự buổi họp mặt tháng 2, 2017 với một chương trình biểu diễn đặc biệt của danh cầm Guitar IREN ARUTYUNYAN

Ngày giờ : Thứ sáu 3 tháng 2 , 2017 lúc 8 giờ tối

Địa điểm: Viện Việt Học - 15355 Brookhurst St #222, Westminster, CA 92683.

Chương trình: 7:00 - 8:00 pm >> VACGS Guitar Ensemble thực tập

8:00 -9:00 pm >> Trình diễn Guitar Cổ điển - IREN ARUTYUNYAN

9:00 - 10:00 pm >> Thành viên VACGS trình diễn

Vé: $5 ủng hộ tại cửa.

Iren Arutyunyan là một trong những khuôn mặt trẻ nổi tiếng trong giới nữ tây ban cầm thủ cổ điển Hoa kỳ. Cô bắt đầu học guitar từ năm 7 tuổi với thân phụ và tiếp tục con đường âm nhạc tại Nhạc viện Flora L. Thornton thuộc University of Southern California (USC), theo học với các giáo sư Brian Head và Scott Tennant và tốt nghiệp với hai bằng Cử nhân & Cao học chuyên về Trình tấu Guitar Cổ Điển. Iren cũng đã dự nhiều master classes với các danh cầm như Pepe & Angel Romero, David Russell, and Paul Galbraith.

Iren đã thắng nhiều giải thưởng trong các cuộc thi guitar kể cả cuộc thi độc tấu do Guitar Foundation of America tổ chức năm 2011. Hiện nay vẫn tiếp tục trình diễn đều đặn và từ năm 2015, Iren là một giảng viên guitar cổ điển tại Orange County School of Arts.

Tại buổi workshop tháng 2, 2017 của VACGS, Iren sẽ trình diễn một chương trình đặc sắc gồm các tác phẩm chọn lọc của Isaac Albeniz, Rolan Dyens, Jose Lui Merlin, Jorge Morel, Võ Tá Hân ...

Sau phần trình diễn, Iren sẽ dành thì giờ trả lời các câu hỏi về kỹ thuật guitar và chia sẻ kinh nghiệm

cá nhân về hành trình để trở thành một danh cầm guitar ngày nay.

Muốn biết thêm chi tiết, xin email www.vacgs@gmail.com hoặc liên lạc: Lê Công Hậu (626) 454-9991