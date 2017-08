Xả đáy hồ thủy điện, cử cán bộ ứng trực tại hầm lò, địa phương giáp biên giới

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) vừa lệnh Công ty Thủy điện Sơn La và Công ty Thủy điện Hòa Bình xả đáy để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ và thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Theo đó, 1 cửa xả đáy Sơn La và 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình được mở lúc 13h ngày 23/8/2017 và các tổ máy sẽ liên tục phát tối đa. Tùy theo tình hình diễn biến mưa lũ có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Các Công ty Thủy điện Hòa Bình và Sơn La tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương PCTT và các cơ quan liên quan.

Mở cửa xả đáy thủy điện Sơn La. Ảnh:TL

Sáng 23/8, tại Hà Nội, ông Hoàng Văn Thắng – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 6.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, sau khi đi vào Biển Đông ngày 22/8, đến 10 giờ sáng nay (23/8), bão số 6 – Hato đã mạnh lên rất nhiều, từ cấp 8 lên cấp 14 và gió giật cấp 15.

Bão được dự báo sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Đông, sau đó là Quảng Tây (Trung Quốc). Tuy nhiên, do bão mạnh nên hoàn lưu bão ảnh hưởng rất rộng và gây mưa bao trùm toàn bộ miền Bắc nước ta.

Từ tối và đêm nay (23/8) đến ngày 25/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 250-300mm/đợt.

Ông Hoàng Văn Thắng yêu cầu các địa phương ở miền Bắc tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão. Cử cán bộ xuống ứng trực tại những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, các hầm lò khai thác khoáng sản và các địa phương giáp biên giới.

Đồng thời, tăng cường dự báo tình hình mưa, lũ ở những khu vực trọng điểm phục vụ kịp thời công tác tham mưu trong chỉ đạo của Ban chỉ đạo và các địa phương.

Riêng đối với các tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Hải Phòng chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản tại các khu du lịch ven biển, trên các đảo và các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

H.Phương

