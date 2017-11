Xác không mặc quần nổi trên sông

SÀI GÒN - Thi thể của một thanh niên đã được thấy nổi trên sông Chợ Đệm, trong tình trạng không mặc quần. Vào sáng thứ Sáu, hai người đàn ông đến câu cá tại sông Chợ Đệm, đoạn thuộc ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Trong lúc thả câu, họ nhìn thấy thi thể người nổi lềnh bềnh trên sông nên hô hoán.Sau đó công an cho biết tử thi thể là nam giới, ngoài 20 tuổi, đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân mặc áo thun xanh chấm hoa, không mặc quần và không có giấy tờ tùy thân. Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác trong lúc công tác điều tra tìm nguyên nhân được tiếp tục.Cháu chết, bà nằm thoi thóp bên cạnhTIỀN GIANG - Về nhà, người con trai hoảng hồn khi thấy mẹ nằm hấp hối, còn đứa cháu 7 tuổi đã tắt thở. Vụ này xảy ra trong một căn nhà ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy. Vào khoảng 6g sáng thứ Năm, anh Lý Đỗ Khuê, 23 tuổi, về nhà thì phát hiện bà Lý Thị Kim Xuân, 53 tuổi, nằm thoi thóp trên nền gạch. Cháu anh Khuê là bé trai Lý Cao Khanh cũng nằm gần đó nhưng đã chết.Thấy mẹ vẫn còn sống, anh Khuê kêu lớn và cùng người nhà đưa bà đến bệnh viên khu vực Cai Lậy cấp cứu. Khi đến điều tra, công an tịch thu một chai thuốc trừ sâu. Hiện bà Xuân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Bà sẽ phải trả lời về lý do nào đã khiến bà tìm cách tự tử sau khi cho cháu uống chất độc.NAM VANG - Bảy người đàn ông Việt Nam đã bị tuyên án vì tội khai thác và vận chuyển bất hợp pháp gỗ quý. Theo tin của báo Khmer Times và báo Phnom Penh Post, mỗi người bị án tù một năm và bị phạt $12,500 Mỹ kimn. Bảy người này không được đưa ra khỏi nhà tù ở tỉnh Mondulkiri để tham dự buổi tuyên án của tòa.Vụ buôn lậu gỗ quý xảy ra trong khu bảo tồn động thực vật hoang dã tại quận Keo Seima, tỉnh Mondulkiri vào đầu năm nay. Thẩm phán nói rằng những người này đã vào biên giới Campuchia để cưa trộm cây vào đầu năm nay. Họ bị bắt ngày 22 tháng Hai, và bị giam cho đến ngày bị tuyên án hôm thứ Năm, 23 tháng 11 vừa qua. Cảnh sát đã tịch giữ tám xe tải, bốn xe gắn máy, hai máy cưa và một số vật dụng khác. Bảy nghi can đều nói không phải là người khai thác gỗ mà chỉ là thợ máy, từng được một doanh gia người Cam Bốt gốc Việt thuê sửa những xe tải đậu trong rừng.BANGKOK - Cảnh sát Thái Lan đã bắt một người Việt Nam vì tội bắt cóc, tống tiền đồng hương đòi tiền chuộc 1 triệu baht (hơn $30,000). Cảnh sát đã bắt Lê Đức Lộc, 24 tuổi.Trước đó, vào ngày thứ Ba, anh Trần Quốc Bảo cho biết vợ là Nguyễn Thị Linh, 32 tuổi, bị bắt cóc trong lúc đẩy xe bán trái cây tại Phadung Krungset ở thủ đô Bangkok. Kẻ bắt cóc gọi cho anh Bảo đòi tiền chuộc 1 triệu baht, nếu không thì sẽ giết người vợ và ném xác dưới cầu ở khu Rama 8.Người chồng muốn thương lượng tiền chuộc còn 300,000 baht ($9,000) nhưng không được. Kẻ bắt cóc yêu cầu anh Bảo phải chuyển trước 10,000 baht ($300) vào một tài khoản của ngân hàng tại Thái Lan. Cảnh sát theo dõi việc rút tiền tại ATM và lần ra nơi ở của nghi can tại Samut Prakarn.Khi bị bắt, Lê Đức Lộc khai ra một đồng lõa người Việt tên Phúc, người này hiện đang lẩn trốn. Cô Linh đã bị trói tay chân, bịt miệng và bị bỏ đói trong phòng khách sạn ở tỉnh Samut Prakan và được giải cứu cùng ngày thứ Ba.Ngày thứ Năm, trang cá nhân của một linh mục người Việt sống tại Bangkok ghi lại lời tâm sự của người tự nhận là vợ nghi can Lộc: "Chồng tôi nghe lời xúi dại, trong phút nông nổi nên đã đi nhận tiền giúp cho kẻ chủ mưu nên sau đó bị bắt. Nhóm bắt giữ con tin nay đã chạy về Việt Nam hết. Chồng tôi là đồng phạm chứ không phải kẻ chủ mưu trong vụ này."MANILA - Năm ngư dân từ tỉnh Phú Yên đã được chính phủ Phi Luật Tân cung cấp lương thực, nước uống và nhiên liệu để chạy tàu cá về Việt Nam vào ngày thứ Năm. Thuyền trưởng Phạm Tô, một trong năm ngư dân, đã nói chuyện với đài RFA (Á Châu Tự Do) biết về việc được thả này.Trước đó, Hải Quân Phi Luật Tân cho biết tàu cá số hiệu PY 96173 TS gồm bảy thuyền viên đã bị bắt quả tang đang đánh cá trái luật tại vùng biển Bolinao, tỉnh Pangasinan, từ đêm 22 tháng 9 đến sáng sớm hôm sau. Họ còn bị tố cáo là có hành động cố ý ngăn cản, tấn công tàu PS19 của cảnh sát biển Phi Luật Tân trong lúc bị truy đuổi.Cảnh sát biển Phi Luật Tân bắn tàu cá Phú Yên khi cho rằng tàu có ý định đâm vào đầu tàu của họ khiến hai ngư dân thiệt mạng. Phi Luật Tân sau đó đã bắt giữ 5 ngư dân còn lại. Các ngư dân sau đó bác bỏ thông tin đâm tàu và nói rằng tàu cá của họ vỏ bằng gỗ nên không thể đâm tàu hải quân Phi Luật Tân vốn to gấp nhiều lần tàu cá của họ.Thuyền trưởng Phạm Tô cho biết các ngư dân Việt Nam đã vào hải phận của Phi Luật Tân để tránh thời tiết xấu.HÀ NỘI - Từ lâu, quân đội của Cộng Sản Việt đã được quyền kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho tệ nạn tham nhũng vì quân đội có thế lực mạnh để gạt các đối thủ tư nhân trong lãnh vực kinh tế tại Việt Nam. Quyền kinh doanh này cũng đưa đến nhiều vụ nhà cầm quyền lợi dụng danh nghĩa phát triển kinh tế để cướp đất của người dân qua hình thức bồi thường không tương xứng, như đã xảy ra tại rất nhiều nơi trên toàn quốc, mà đang còn gây tranh luận là tại Đồng Tâm cạnh Hà Nội.Trước thắc mắc của một đại biểu là quân đội có nên tiếp tục “làm kinh tế” để trục lợi thêm hay không, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch đã trình bày ý kiến trước Quốc Hội ngày thứ Năm, rằng “tham gia sản xuất, xây dựng, làm kinh tế đã, đang và sẽ luôn là chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng của quân đội.”Nguyễn Xuân Lịch nói rằng mỗi năm quân đội đã đóng góp hàng trăm triệu Mỹ kim cho ngân sách nhà nước. Thật ra, tại các nước tiên tiến thì giới tư nhân có thể đóng góp hàng tỷ Mỹ kim mà không bắt buộc phải cướp đất của dân.SÓC TRĂNG - Ngày thứ Sáu, Lê Trung Hiếu, 33 tuổi, bị tuyên án 16 năm tù vì tội cho vay với phân lời cắt cổ và tội chiếm đoạt tài sản của người khác. Tại tòa, Lê Trung Hiếu đã không nhận tội.Theo cáo trạng, ngày 21/5/2013, công an phát hiện Bùi Thanh Liêm, 23 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, ngủ tại nhà do bà Hứa Thị Ngọc Mai làm chủ. Bà Mai đã bị cướp mất nhà vì thiếu nợ Hiếu.Khi bị bắt, Liêm khai là được vợ chồng Hiếu và Mã Hóa Kim thuê trông coi kho bia tại vũ trường 168, Sóc Trăng. Liêm được Hiếu giao thêm việc giữ tài sản tại nhà bà Mai.Từ lời khai của Liêm và bà Mai cùng một số người khác trong vụ án, công an tỉnh cho rằng từ tháng Tư 2011, vợ chồng Hiếu - Kim tổ chức cho vay với phân lời 30% mỗi tháng. Vợ chồng có nhiều đàn em được phân công đi thu tiền lời hàng ngày. Khi các nạn nhân không có tiền trả thì vợ chồng Hiếu - Kim dùng vũ lực đe dọa, buộc trả nợ hoặc chuyển nhượng tài sản như nhà, đất để trừ nợ.Khi biết bị công an điều tra, Hiếu bỏ trốn một thời gian, đến tháng Năm 2016 thì bị bắt tại tỉnh Lâm Đồng.