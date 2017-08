Xác minh thông tin “đại công trường” than lậu núp bóng nhà máy gạch

Trước đó, như báo chí đã phản ánh, nhà máy gạch Kim Sơn 409 (thuộc Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn 409, khu Vĩnh Quang 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) từ lâu vốn đã đình trệ, sản xuất cầm chừng nhưng gần đây trở nên nhộn nhịp liên quan đến hoạt động kinh doanh than.

Những đống than đã được chế biến tại xưởng gạch. Ảnh PLVN

Theo ghi nhận của phóng viên, trong nhà máy gạch Kim Sơn 409 thời gian qua có cả một dây chuyền sàng tuyển than hoạt động. Sau khi máy nghiền, sàng nhả ra môt lượng than lớn là lập tức có ô tô vào chở than ra khỏi nhà máy.

Người dân sống gần khu vực cho biết, đêm nào cũng thấy góc cuối nhà máy sáng rực, máy móc hoạt động ầm ầm, xe ô tô ra vào liên tục khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và ô nhiễm.

Thông tin với báo chí, một người trong giới làm than tại Đông Triều cho biết, lượng than trên được vận chuyển từ khu vực Tràng Lương (Đông Triều, Quảng Ninh), sau đó được chế biến, sàng tuyển tại nhà máy gạch này rồi được ô tô chở thẳng xuống cảng Bến Cân (Đông Triều, Quảng Ninh). Nếu vận chuyển không hết những đống than này sẽ được phủ bạt hoặc chở sang một nhà máy gạch khác gần đó.

Dây chuyền sàng, tuyển than trong xưởng gạch và xe ô tô vào chở than (ảnh nhỏ). Ảnh PLVN

Theo tìm hiểu của các phóng viên, hoạt động trên diễn ra từ cuối năm 2016 và phải tạm dừng hoạt động một thời gian do chỉ thị về việc cấm vận chuyển than bằng đường bộ trên QL 18 của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, từ tháng 3/2017 vừa qua, “đại công trường” sàng tuyển than lại tiếp tục hoạt động cho đến nay.

Qua tìm hiểu, hiện ở Quảng Ninh chỉ có Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc là hai doanh nghiệp nhà nước được cấp phép khai thác và kinh doanh than.

Vậy, nguồn gốc của số than được chế biến trong xưởng gạch được lấy từ đâu, sau khi chế biến được bán đi đâu và mang về lợi nhuận cho ai cần phải được làm rõ vì có dấu hiệu của việc kinh doanh trái phép, vi phạm pháp luật nghiêm trọng diễn ra một thời gian dài ở công trường than núp bóng xưởng gạch này.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với phóng viên, ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, cho biết UBND thị xã đang thẩm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo nêu. Ông Dương khẳng định, khi có kết quả sẽ báo cáo UBND tỉnh và thông tin rộng rãi với báo chí.

Nhóm PV

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất