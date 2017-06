Xe ba bánh lật, đè chết người

HÀ NỘI - Một xe ba bánh chở hàng chạy trên đường Nguyễn Xiển, đã lật ngửa khiến cả xe và hàng đè lên người đàn ông ngồi trên xe khiến người này thiệt mạng. Tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng thứ Bảy. Chiếc xe ba gác này được tự chế tạo.

Theo các nhân chứng, chiếc xe ba gác đã chở hàng hóa rất cồng kềnh, ngoài người điều khiển xe, còn có một người đàn ông ngồi ở sát ghế lái, bám vào thành xe. Khi quẹo tay lái để rẽ vào ngõ 300 đường Nguyễn Xiển, chiếc xe ba gác đã bị lật nghiêng xuống đường, đè vào người đàn ông ngồi ở thành xe, khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Người điều khiển xe ba gác đã không bị thương. Tại nạn khiến giao thông bị kẹt đến sau 12 giờ trưa. Thi thể nạn nhân vẫn nằm cách chiếc xe ba gác khoảng 2 mét, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường.



Bắt người cướp dây chuyền tại Festival

QUẢNG NAM- Vào chiều tối thứ Sáu, khi đang đi bộ với người thân đến khu vực khán đài để xem lễ khai mạc mạc Festival Di sản Quảng Nam tại Quảng trường Biển Tam Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, 36 tuổi, ở thôn Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, Núi Thànhbị nam thanh niên áp sát áp sát giật sợi dây chuyền vàng 3.5 chỉ đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô của bà Nhung, nhiều người dân cùng lực lượng công an đang làm nhiệm vụ gần đó đã vây bắt được một nghi phạm là một thanh niên, chưa rõ tên, tuổi. Thanh niên này đã được bàn giao cho công an. Trước tình hình cướp giật xảy ra, ban tổ chức đã đặt hệ thống loa khuyến cáo cho người dân và du khách.

Cục phó gặp rắc rối vì phân bón kém chất lượng

SÓC TRĂNG - Châu Hoài Phương, 39 tuổi, chi cục phó Chi Cục Quản Lý Thị Trường (QLTT) tỉnh Sóc Trăng, và Ung Văn Thanh, 34 tuổi, kiểm soát viên Đội QLTT số 7 đã bị điều tra về tội đổi kết quả xấu thành tốt để giúp một cơ sở kinh doanh.

Đầu tháng 4, 2016, đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn kiểm tra công ty Hồ Mỹ Nhiên tại thị xã Ngã Năm, do ông Giang Công làm chủ, phát hiện phân bón của doanh nghiệp này “có vấn đề” nên lấy ba mẫu gửi đi xét nghiệm. Sau đó, kết quả cho thấy các mẫu phân bón trên đều không đạt chất lượng. Không đồng ý với kết quả này, cơ sở Hồ Mỹ Nhiên yêu cầu gửi mẫu đi thử nghiệm lần thứ 2 ở một đơn vị khác, nhưng rồi kết quả cả 3 mẫu gửi đi đều cho thấy không đạt chất lượng.

Đến giữa tháng 6, 2016, chi cục tỉnh lại lấy mẫu, gửi đi xét nghiệm lần ba, và “bất ngờ” cho kết quả xét nghiệm cả ba mẫu phân bón đều đạt chất lượng. Nhờ đó, Hồ Mỹ Nhiên không bị xử lý theo pháp luật. Trước dấu hiệu đáng ngờ, cơ quan công an vào cuộc điều tra xác định Phương và Thanh đã có giúp Hồ Mỹ Nhiên nên ra quyết định bắt tạm giam.



20 côn đồ lao vào nhà, chém người

HÀ NỘI - Ngày thứ Bảy, công an phường Trung Văn, Nam Từ Liêm truy bắt các nghi can trong vụ côn đồ đập phá nhà dân. Theo khiếu nại của gia đình anh Trần Văn Dũng, trú phường Trung Văn, khoảng nửa đêm thứ Sáu, Dũng có cãi vã với một người đàn ông tên T., cùng trú quận Nam Từ Liêm.

Sau đó anh Dũng về nhà nằm nghỉ. 15 phút sau, một nhóm gần 20 người mang theo gậy, kiếm, tuýp sắt đứng ngay trước cửa nhà anh. Thấy vậy, anh Dũng liền bật dậy thì nhóm côn đồ này cầm hung khí và gạch ở trước cửa nhà ném vào trong. Dũng hô hoán mọi người trong gia đình bỏ chạy ra khu vực sau nhà.

Trong lúc này, nhóm côn đồ phá cửa chính rồi cầm hung khí lao vào đập bể cửa kính, xe máy, tivi.

Vì tìm cách ngăn cản không cho đập phá đồ đạc, Dũng đã bị một thanh niên chém vào vai.

Sau khi nhóm người này bỏ đi, anh Dũng đã băng bó sơ qua vết thương rồi đến công an phường trình báo sự việc.

Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong nhà có cả bà bầu và trẻ em nhưng may mắn không ai bị thương. Gia đình Dũng còn bị mất một số tiền mặt.

Xe quá tải lộng hành

SÀI GÒN - Trong 6 tháng đầu năm nay, Thanh tra Sở Giao Thông Vận Tải đã xử lý hơn 1,700 vụ, xử phạt hơn $780,000. Hiện các phương tiện chở quá tải, sang tải hoạt động thường xuyên ở một số điểm tại các quận 2, 9, 7 và huyện Bình Chánh.

Trước tình trạng xe quá tải tiếp tục “lộng hành” ở một số địa bàn gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cạnh tranh thiếu lành mạnh, Hiệp Hội Vận Tải Hàng Hóa tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.