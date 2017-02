Xe bị tai nạn nằm trước cơ sở của người Việt suốt một tuần

Ông Nguyễn Thanh và chiếc xe đậu cạnh tiệm ông suốt cả tuần.



TÂN TÂY LAN – Ông Nguyễn Thanh, quản đốc khu vực của công ty Tailor Made Waikato, đã gặp một biến cố khó xử vì thủ tục hành chánh của chính quyền địa phương. Một chiếc xe bị tai nạn ở phía trước cơ sở kinh doanh của ông, và chiếc xe nằm đó trong gần một tuần. Không ai biết chắc người nào sẽ dời xe hay lúc nào chiếc xe ấy sẽ được dời đi.



Một người say rượu lái xe tông vào cơ sở Tailor Made Waikato, và từ đó cho thấy một sự rắc rối do quan liêu hành chánh gây ra mà cả Hội Đồng Thành Phố Hamilton lẫn cảnh sát đều không muốn bước vào.



Ông Thanh của tiệm chuyên may áo vét Tailor Made Suits đã lấy làm phiền vì luật lệ rườm rà của cảnh sát. Chiếc xe SUV vẫn nằm nơi cơ sở kinh doanh ấy gần một tuần, cản trở công việc kinh doanh.



Chiếc SUV được lái với tốc độ nhanh vào sáng sớm thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017 làm bể nát bức tường rào bằng gạch, và bị thâu hình bởi máy camera theo dõi ở gần đó.



Ông Thanh mô tả vụ đó là “một sự bùng nổ lớn, giống như một cảnh trong phim.”

Ông đã tới gặp cả cảnh sát lẫn hội đồng thành phố từ hôm thứ Hai, để tìm cách kéo xe đi nơi khác và giải quyết bức tường bị đâm bể. Thế nhưng hầu như không ai biết ai chịu trách nhiệm dời chiếc xe ấy đi.

Mặc dù trước hết chủ của chiếc xe có nhiệm vụ phải dời xe đi, khi chiếc xe bị bỏ lại, nhưng rồi sau đó không có ai biết phải làm gì kết tiếp.



Cảnh sát nói trách nhiệm là của hội đồng. Hội đồng thành phố nói rằng họ phải làm theo các thủ tục. Trong khi chờ các viên chức làm việc với nhau, ông Thanh chỉ muốn chiếc xe được kéo đi nơi khác, vì nó cản trở công việc làm ăn của tiệm.



Gạch, thủy tinh, một cột bảng hiệu, mấy bụi cây, và một nửa của chiếc SUV, nằm vương vãi trên bãi cỏ phía trước cơ sở kinh doanh nhỏ ấy.



Ông Thanh nói với giới truyền thông hôm thứ Năm, tay vẫy về phía hội đồng và cảnh sát, “Cảnh sát nói với tôi rằng tôi có thể nhờ người kéo xe ra, và dùng biên lai để đưa chủ xe ra tòa án mà đòi tiền lại. Nhưng tôi không biết tại sao tôi cần phải làm điều đó. Sau đó cảnh sát và hội đồng đều xuất hiện đúng lúc ông đến.”

Sau đó hai cảnh sát viên và hai viên chức hội đồng thành phố Hamilton thảo luận tại hiện trường, về chuyện ai lãnh trách nhiệm. Không có bên nào muốn nhận trách nhiệm cả.



Sau đó nửa giờ, cảnh sát dọn dẹp hiện trường, và một công ty kéo xe đưa chiếc xe đó đi.

Ông Thanh cho rằng sự hiện diện của giới truyền thông là nguyên nhân thúc đẩy việc dọn sạch nơi xảy ra tai nạn.



Hội đồng đã được thông báo về chiếc xe ấy vào đêm thứ Tư. Phát ngôn viên John Purcell của Hội Đồng Thành Phố Hamilton cho biết, sau khi từ chối nói chuyện với báo chí.



“Sau khi các viên chức của chúng tôi đến chỗ ấy và sau các cuộc thảo luận với cảnh sát, hôm thứ Năm cảnh sát thu xếp việc loại bỏ chiếc xe ra khỏi chỗ ấy.”



“Hội đồng có một tiến trình theo luật định mà họ phải làm theo. Trong đó có việc tìm cách liên lạc với chủ xe, một khi họ được thông báo về một chiếc xe bị bỏ lại, chứ không phải từ khi chiếc xe bị bỏ lại.”



“Nếu chiếc xe dính líu vào một vụ tai nạn, bất cứ phản ứng nào của hội đồng đều sẽ đòi phải liên lạc với cảnh sát. Khi một chiếc xe chặn ngang một đường lộ, một lối đi bộ, hoặc nếu các viên chức của chúng tôi tin rằng nó gây ra mối nguy cơ, thì chúng tôi có thể cho chiếc xe được dời đến một chỗ an toàn hơn, và tìm cách thu hồi chi phí dời xe từ chủ xe được xác định là ai.”



Gill Meadows, quyền quản đốc của Waikato Road Policing, nói rằng trong tình huống đó, hội đồng chịu nhiệm vụ loại bỏ chiếc xe, nhưng cảnh sát đã loại bỏ chiếc xe, vì việc đó dễ hơn.



Cảnh sát sẽ được tìm cách thu hồi phí tổn dời xe, thông qua các tòa án, từ chủ xe.

Sau vụ tai nạn ấy, một người phụ nữ đã được đưa từ hiện trường đến Đồn Cảnh Sát Trung Tâm Hamilton, và chịu xem xét về những giới hạn độ cồn quá mức trong máu. Nhưng ông Meadows đã không biết chắc chắn bà ấy có bị cáo buộc hay không.