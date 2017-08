Xe bồn cán qua người, 2 thanh niên nằm bất động dưới bánh xe

Đang lưu thông trên phần đường dành cho mình, 2 thanh niên đi trên xe máy bất ngờ ngã ra đường bị bồn chạy tới cán qua khiến cả 2 nguy kịch.

Ngày 26/8, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người nguy kịch xảy ra vào trưa ngày 26/8 trên đường ĐT 743, thị xã Thuận An.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB



Thông tin ban đâu, khoảng 10h30 ngày 26/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 2000, quê Hà Nam) điều khiển xe máy BS: 66P1 – 462.11 chở theo anh Huỳnh Tuấn Vũ (SN 1997, ngụ Bình Dương) chạy trên đường ĐT 743, hướng từ TX.Tân Uyên về Bình Dương.

Khi gần đến ngã tư ĐT743 – Nguyễn Du (P.An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương), cả 2 cùng phương tiện ngã xuống đường và bị xe bồn BS: 51C – 686.79 đi cùng chiều ở làn xe máy cán qua.

Tại hiện trường, một người bị bánh xe bồn cán nát 2 chân, người còn lại bị cán ngang bụng nằm bất động trên đường. Cả 2 được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Nguồn : Nguoiduatin.vn