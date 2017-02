Xe cảnh sát bị ăn cắp lao vào xe của Sean Rodrigue

Nghi can ăn cắp xe cảnh sát, lao vào xe cầu thủ MLB Sean Rodriguez. (The Guardian)



Cảnh sát Miami-Dade County cho biết cầu thủ Sean Rodriguez của đội bóng chày Atlanta Braves, và gia đình anh đang hồi phục sức khỏe sau một tai nạn giao thông. Cảnh sát cho biết có người đã ăn cắp chiếc xe tuần tra của sở cảnh sát Miami-Dade County rồi bỏ trốn. Trên đường trốn chạy, nghi can bị lạc tay lái và đâm sầm vào chiếc SUV của gia đình Rodriguez.



Sự việc xảy ra vào chiều thứ Bảy, 28 tháng Giêng. Cầu thủ Sean Rodriguez, 31 tuổi, vợ anh Giselle và hai đứa con của họ bị thương, nhưng vết thương không nguy hiểm tới tính mạng. Cú đâm quá mạnh khiến nghi can chết tại chỗ, tuy nhiên cảnh sát không công bố danh tính của nghi can.



Theo báo chí địa phương, Rodriguez và người ngồi sau tay lái là Marcus Rodriguez, 62 tuổi, được băng bó tại hiện trường và từ chối vào bệnh viện.



Cảnh sát cho biết chiếc xe tuần tra bị ăn cắp tại góc đường SW 16 và đại lộ 107. Sau khi nhận tin báo, họ đang trên đường tìm kiến nghi can thì tai nạn xảy ra. Chiếc xe bị ăn cắp bốc cháy dữ dội trong một khoảng thời gian dài.



Sean Rodriguez là một cầu thủ kỳ cựu của đội bóng chày Atlanta Braves. Trước đó, anh thi đấu cho Pittsburgh Pirates trong suốt hai mùa tranh giải. Anh đầu quân cho Atlanta Braves từ cách đây 9 năm và vẫn còn phong độ ở tuổi này.



Trong một tin nhắn trên Twitter, Atlanta Braves xác nhận anh gặp tai nạn giao thông và gởi lời cầu nguyện tới anh cùng gia đình. Trong tháng Giêng này, tang tóc cũng xảy ra cho Liên đoàn Bóng chày MLB. Họ bị mất cầu thủ pitcher Yordano Ventura của đội Kansas City Royals và cựu cầu thủ Andy Marte của đội Cleveland Indians, vì tai nạn giao thông.