Xe chở người đi chùa bị lao xuống vực, nhiều người bị thương

Chiếc xe đò xuất phát từ tỉnh Thái Bình bị tai nạn tại tỉnh Quảng Ninh sáng thứ Hai.



QUẢNG NINH - Trong ngày thứ Hai vừa qua, tức ngày mùng Ba Tết, nhiều tai nạn đã xảy ra trên khắp Việt Nam. Kinh hoàng nhất có lẽ là tai nạn xảy tại tỉnh Quảng Ninh, nơi mà một chiếc xe đò đã bị lạc tay lái và lao xuống vực ở chùa Ba Vàng. Tai nạn này khiến hai người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.



Tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng. Xe khách Thái Bình chở 29 người bất ngờ nổ lốp lao xuống vực chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí. Trong 26 người bị thương có một người bị rất nặng.



Tin từ Uông Bí cho biết hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Chiếu, 18 tuổi, và Bùi Hữu Nhật, 36 tuổi. Cả hai người đều cùng từ xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.



Khi được kéo lên đường, chiếc xe khách bị dập nát phần đầu xe. Đa số các nạn nhân được chở đến bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển ở Uông Bí.



Xe đã chở cả thả 29 người xuất phát từ xã Đông La đi vãng cảnh Chùa Ba Vàng.

Chùa Ba Vàng nằm trên lưng chừng núi Thành Đẳng nằm ở độ cao 340 m ở phía tây thành phố Uông Bí.

Đến khi rời chùa, trên đường xuống đồi, xe gặp tai nạn tại khu vực tổ 8, khu 9, phường Thanh Sơn. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do xe bị trật tay lái lai xuống một bên lề.



Ngay sau khi nhận được tin về ụ tai nạn, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cùng phó chủ tịch Vũ Thị Thu Thủy cùng một số cán bộ lãnh đạo thành phố đã có mặt.



Nhiều tai nạn khác cũng xảy ra trong cùng ngày. Theo báo cáo của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, chỉ tính riêng ngày mùng Ba Tết toàn quốc xảy ra 60 tai nạn giao thông, làm chết 38 người, 69 bị thương.



Trong đó, đường bộ xảy ra 59 vụ, khiến 38 người chết, bị thương 68 người; đường sắt xảy ra một vụ, làm bị thương 1 người.



Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 1,800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, viết phạt hơn $17,000 Mỹ kim, tạm giữ 13 xe ô tô, 707 xe mô tô, tước hơn 70 giấy phép lái xe các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.



Ngoài ra, cũng theo thống kê của Cảnh Sát Giao Thông, tai nạn giao thông trong năm ngày nghỉ lễ Tết Đinh Dậu (từ ngày thứ Năm 26/1 đến ngày thứ Hai 30/1 toàn quốc xảy ra 192 tai nạn, làm chết 118 người, bị thương 197 người. So với 5 ngày Tết nguyên đán Bính Thân 2016 thì số tai nạn không thay đổi bao nhiêu, giảm 5 người chết và tăng 7 người bị thương.