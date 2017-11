Xe đò lơ lửng trên cầu, hành khách la hét

HÀ NỘI - Kinh hoàng. Vào khoảng 4 giờ chiều thứ Sáu, một xe vận tải từ Hà Nam chạy hướng từ xa lộ Pháp Vân đi Quốc lộ 1A, đến cầu Thanh Trì - đoạn qua huyện Gia Lâm, Hà Nội, thì va chạm với xe vận tải khác từ ký ở Hưng Yên. Tai nạn bất ngờ khiến tài xế xe bus 45 ghế ngồi chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng và một xe hơi Innova chạy phía sau không kịp thắng lại, bị tông vào nhau.

Sự va chạm mạnh khiến xe đò bị lao sang làn đường dành riêng cho xe máy. Chưa dừng lại, xe đò còn húc đổ lan can cầu Thanh Trì trước khi mắc kẹt ở đây. Tai nạn khiến phần đầu xe đò bị dập nát. Một phần xe chồm qua lan can cầu, lơ lửng trên không. Ba chiếc xe còn lại cũng hưng hỏng nặng, trong đó xe tải từ Hà Nam bị lật nghiêng ra đường.

Một nhân chứng cho biết thời điểm xe đò chồm lên lan can cây cầu, nhiều người bên trong hoảng hốt. Họ gào thét và tự đập cửa kính để trèo ra ngoài. Rất may không có ai chết trong tai nạn nhiều xe này.

Việt Nam chuẩn bị đối phó bão số 13

QUẢNG NAM - Cơn bão mới nhất số 13, có tên quốc tế là Haikui, đã vào Biển Đông và đang hướng tới Đà Nẵng. Trung tâm khí tượng cho biết các tỉnh ven biển cần theo dõi nhằm đối phó kịp thời; các tỉnh miền Trung, từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và sụt lún ven sông. Vào sáng thứ Sáu, nhà chức trách kêu gọi ngư dân cần theo dõi trước khi ra khơi, nhất là các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi.

Trong khi đó, về hậu quả của cơn bão số 12 có tên quốc tế là Damrey từng đánh miền Trung Bộ một tuần trước đây, đã gây thiệt mạng hơn 100, hàng chục người còn mất tích và khoảng 200 người bị thương. Thiệt hại về vật chất lên đến cả trăm triệu Mỹ kim. Nam, Nhật, và Nga đều đã cấp tiền cứu trợ cho Việt Nam nhân dịp dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng.



Du khách Tây Ban Nha bị rớt xuống vực thiệt mạng

HÀ GIANG - Nhà chức trách tại huyện Mèo Vạc đã tiếp cận, đưa thi thể một nam du khách quốc tịch Tây Ban Nha đi xe máy bị rơi xuống vực sâu ở đèo Mã Pí Lèng. Nạn nhân là ông Pont Lee Miguel, 40 tuổi.

Vào sáng thứ Năm, công an huyện Mèo Vạc nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Quốc lộ 4C, thuộc địa phận xã Pả Vi. Nạn nhân là người ngoại quốc. Tại nơi xảy ra tai nạn có một xe máy hiệu Honda Air Blade màu trắng, bảng số Hà Giang 23B1. Xe nằm nghiêng trên đường. Bên cạnh xe có quần áo, máy tính bảng và một cuốn hộ chiếu.

Vị trí du khách rơi xuống sâu khoảng 70 m, địa hình hiểm trở, vì vậy nhà chức trách đã rất vất vả mới tiếp cận được nạn nhân. Đến rạng sáng thứ Sáu, thi thể nam du khách được chuyển về trung tâm y tế huyện,

Khá phá hoạt động nấu cao thú hoang

BIÊN HÒA - Sáng thứ Sáu, nhà chức trách tỉnh Đồng Nai cho biết đã niêm phong toàn bộ tang vật gồm một bộ xương cọp, xương nhiều loại động vật quý hiếm như khỉ, sừng sơn dương, mai rùa. Trước đó, tối thứ Năm, 9/11, công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra căn nhà của ông Vũ Xuân Hải, sinh57 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa.

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện 10 người đang nấu cao hổ. Tại hiện trường, một con hổ có trọng lượng khoảng 230 kg đang được nấu cao. Ngoài ra, có bốn thùng khác đang đựng hàng chục kg xương khỉ, sơn dương, mai rùa chuẩn bị nấu cao. Trong khuôn viên hộ ông Hải còn có 100 con heo đã được bơm nước và thuốc nằm trong chuồng.



Hai xe máy đâm đầu, 3 người hàng xóm chết

NGHỆ AN -Tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, một xe máy đã trên quốc lộ 46 hướng từ Vinh về thị trấn Thanh Chương. Trời lúc đó có mưa. Khi đến góc cua thuộc địa phận xóm 4, xã Ngọc Sơn, do chạy nhanh ông Võ Trọng Thanh, 49 tuổi, không làm chủ được tốc độ và đã đâm đầu với một xe máy chạy chiều ngược lại do ông Lê Đình Đức, chở theo vợ là Nguyễn Thị Hồng, 69 tuổi, đang trên đường đi họp.

Vụ va chạm mạnh khiến bà Hồng văng xa. Hai người đàn ông gục đầu vào tay lái. Cả ba được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hai chiếc xe bị nát phần đầu, dính chặt vào nhau, nhiều mảnh vỡ trên xe tung tóe khắp nơi. Theo người dân chứng kiến, các nạn nhân là hàng xóm của nhau.