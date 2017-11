Xe đua F1 của huyền thoại Michael Schumacher được bán với giá $7.5 triệu

NEW YORK - Chiếc xe đua F1 Ferrari F2001 của huyền thoại Michael Schumacher đã được bán đấu giá thành công với số tiền $7.5 triệu Mỹ kim vào chiều thứ Sáu. Hãng Sotheby đã mang chiếc Ferrari F2001 đến buổi đấu giá Nghệ Thuật Đương Đại (Contemporary Art Evening Sale), diễn ra tại New York. Đây là lần đầu tiên một chiếc xe được giới thiệu trong một buổi đấu giá nghệ thuật của Sothebys.Chiếc Ferrari F2001 - "chiến mã" gắn bó cùng sự nghiệp lừng lẫy của nhà vô địch thế giới F1 Michael Schumacher - được bán với giá hơn $7.5 triệu Mỹ kim, sau cuộc tranh giành từ 8 người mua. Đây là kỷ lục của một chiếc xe F1 được bán đấu giá, và cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu là $4 triệu Mỹ kim.Ferrari F2001 là chiếc xe thành công tại đấu trường Formula 1, được thiết kế bởi Ross Brawn và Rosy Byrne cho mùa giải 2001. Chiếc xe này đã đem đến cho Schumacher chiến thắng thứ 4 trong 7 danh hiệu thế giới của ông. Ferrari F2001 vẫn cạnh tranh vào đầu mùa giải 2002 và Schumacher giành chiến thắng cuối cùng tại Grand Prix Úc, trước khi nó được thay thế bởi chiếc F2002. Chiếc F2001 đã cùng Schumacher giành 10 chiến thắng, 13 lần dẫn đầu bảng xếp hạng, 3 lần hoàn thành vòng đua nhanh nhất và 197 điểm trong suốt thời gian hoạt động.Ferrari F2001 có động cơ Ferrari Tipo V10 3.0 lít, tạo ra công suất giao động từ 800 đến 900 mã lực (tùy thuộc vào điều chỉnh), hộp số tự động 7 cấp. Hãng đấu giá Sotheby cho biết: "Tiếng gầm của nó ở tốc độ đỉnh cao và tua máy 18,500 vòng/phút sẽ không bao giờ bị lãng quên."Chủ sở hữu cũ của chiếc xe sẽ tặng một phần số tiền thu được cho Quỹ Keep Fighting của Michael Schumacher, nhằm hỗ trợ phát triển văn hóa xã hội, đồng thời để cỗ vũ ông Schumacher và gia đình sớm vượt qua khó khăn hiện tại.Michael Schumacher, biệt danh Schumi, sinh ngày 3 tháng 1, 1969, là cựu tay đua F1 người Đức, từng 7 lần vô địch thế giới. Ông là tay đua vĩ đại nhất trong lịch sử giải Formula 1. Ngoài đường đua, ông Schumacher từng là đại sứ cho UNESCO. Schumacher ngã đập đầu vào đá khi chơi trượt tuyết tại Meribel, Pháp, vào ngày 29 tháng 12, 2013, dẫn đến tổn thương não và hôn mê sâu. Hiện sức khỏe của huyền thoại F1 đã tốt hơn, nhưng ông vẫn chưa thể đi lại bình thường.