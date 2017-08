Xe kéo chở xe ủi đất, lưỡi xe ủi chém ngang xe bus, 5 người chết thảm

Hai xe ủi đất được chở trên xe đầu kéo đã rơi xuống đường sau tai nạn. (ANTĐ)

BÌNH ĐỊNH – Một tai nạn kinh hoàng xảy ra trong đêm tối, cướp đi mạng sống của những người ngồi trên xe khách.



Vào khoảng 10 giờ đêm thứ Tư, trên đường tránh quốc lộ 1A đoạn thuộc thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, một xe vận tải đầu kéo chở theo hai xe ủi đất chạy hướng bắc - nam được lái bởi anh Nguyễn Văn Hương, 28 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình. Chạy ngược chiều trên con đường hẹp là xe bus được cầm tay lái bởi tài xế Nguyễn Long Hồ, 44 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế.



Chiếc xe đầu kéo chở hai xe ủi đất rất cồng kềnh, và trong đêm tối, một trong hai lưỡi xe ủi đất thò ra ngoài không gian của hướng ngược chiều, cắt vào chiếc xe khách và khiến cho năm người trên xe khách chết tại chỗ. Các bản tin địa phương không cho biết năm nạn nhân này có chết toàn thây hay không. Sáu người khác đã bị thương nặng.





Các điều tra viên đang làm việc vào sáng thứ Năm. Tai nạn xảy ra đêm thứ Tư tại Phù Mỹ, Bình Định. (Pháp Luật)



Chiều thứ Năm, đại tá Nguyễn An Ninh, phó giám đốc công an tỉnh Bình Định, cho biết hai chiếc xe không tông vào nhau, mà chỉ có lưỡi máy ủi quẹt một đường dài trên xe khách, giết chết hành khách ngay tại chỗ.

Đại tá này nói, “Hiện trường vụ tai nạn rất phức tạp. Kết quả khám nghiệm hiện trường cùng kết quả điều tra ban đầu cho thấy xe đầu kéo chở hai máy ủi. Lưỡi của máy ủi trên đầu xe đã chém ngang thân xe khách. Không có dấu hiệu va chạm giữa hai xe chạy ngược chiều nhau mà chỉ có dấu hiệu lưỡi của máy ủi trên xe đầu kéo chém vào xe khách."



Sau tai nạn, máy ủi trên xe đầu kéo rơi xuống đường. Tuy nhiên, xe nào đã lấn đường gây ra tai nạn thì công an chưa biết, còn điều tra.



Một cán bộ thuộc ban điều tra cho biết lưỡi của máy ủi trên xe đầu kéo có thể đã lồi ra bên ngoài thân xe nên đã chém vào hông và đuôi xe khách. Các nạn nhân thiệt mạng đều ở phía bên trái xe khách bị lưỡi máy ủi chém vào.



Nhiều người dân sống gần khu vực đã nghe tiếng va chạm rất lớn. Họ chạy đến thì thấy chiếc xe khách bị bể nát, các nạn nhân nằm bất động khắp nơi, nhiều người bị kẹt bên trong xe khách đã la khóc, kêu cứu hoảng hoạn.



Người địa phương đã cấp tốc tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Duy Phương, 29 tuổi, kể, “Nghe tiếng va chạm rất lớn, chúng tôi liền chạy đến nơi thì thấy người nằm la liệt, nhiều thi thể bị biến dạng, hàng hóa văng ra đầy đường. Tiếng khóc, tiếng la hét, kêu cứu khắp nơi. Tôi cùng một số người leo lên xe, đưa những người bị mắc kẹt ra ngoài.”

Năm nạn nhân gồm bốn hành khách và một phụ xe. Trong số này có ba người ở Thừa Thiên - Huế, một người ở Cần Thơ, và một người ở Khánh Hòa.