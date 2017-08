Xe lửa trật bánh ở Ấn Độ, 10 người chết

UTTAR PRADESH – Hôm thứ Bảy, một đoàn xe lửa đã trật đường ray ở phía bắc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến 10 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Tai nạn xảy ra gần thành phố Muzaffarnagar, phía bắc thủ đô New Delhi. Tại hiện trường, các toa tàu nằm đè lên nhau, một số toa bị hư hại nghiêm trọng. Thương vong đã được Utkal Express, công ty quản lý đoàn tàu, xác nhận."Một cuộc điều tra sẽ được thực hiện để tìm nguyên nhân tai nạn. Bất kỳ sai sót nào cũng sẽ bị xử phạt,” Bộ Trưởng Đường Sắt Ấn Độ Suresh Prabhu tuyên bố. Ông Prabhu cho biết, nhiều xe cấp cứu đã tới hiện trường, nhà chức trách đang làm mọi biện pháp để đảm bảo tính mạng cho những người bị thương.

ISIS nhận trách nhiệm vụ đâm dao ở Nga

SURGUT - Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS hôm thứ Bảy đã nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao ở thành phố Surgut của Nga, làm 8 người bị thương. “Người thực hiện vụ đâm dao ở Surgut, Nga, là một chiến binh Nhà Nước Hồi Giáo,” ISIS nói thông qua hãng truyền thông Amaq. Trước đó, trong cùng ngày, một người đàn ông cầm dao đã chạy dọc các con đường chính ở Surgut và đâm nhiều người, trước khi bị một cảnh sát tuần tra bắn chết.

Ngoài hung thủ, không có người nào khác thiệt mạng trong sự việc, nhưng tất cả 8 nạn nhân bị tấn công đều cần hỗ trợ y tế. Nhà chức trách đang tìm cách xác định danh tính và động cơ của thủ phạm, vốn được cho là có vấn đề về tâm thần. Surgut là thành phố lớn nhất kiêm thủ phủ khu tự trị Khanty Mansi, phía đông núi Ural. Nơi này có khoảng 360,000 người và là một trong những trung tâm sản xuất dầu mỏ, khí đốt ở Nga.



Nhật tập di tản, đề phòng hỏa tiễn Bắc Hàn

KOTOURA – Người dân thị trấn ven biển Kotoura, miền tây Nhật Bản, đã tổ chức một cuộc diễn tập hôm thứ Bảy, nhằm chuẩn bị cho tình huống hỏa tiễn Bắc Hàn bay qua khu vực này. Khi còi báo động vang lên, mọi hoạt động đều ngừng lại, trẻ em và người lớn đều nhanh chóng chạy tới nơi trú ẩn. Gần 130 cư dân đã tham gia cuộc diễn tập. Trong vòng 10 phút, tất cả mọi người phải ngồi trong tư thế hai tay để trên đầu.

Chính phủ Nhật Bản từng phát hành tài liệu khuyên người dân nên ẩn nấp trong các ngôi nhà vững chắc, tránh xa cửa sổ nếu hỏa tiễn rơi xuống. Tuy nhiên, những cuộc diễn tập di tản mới chỉ được tổ chức ở các thị trấn xa xôi như Kotoura. "Tôi lo ngại rằng sẽ có thứ gì đó hoặc một trái hỏa tiễn bất ngờ rơi xuống, nhất là khi Bắc Hàn cải thiện tiềm lực hỏa tiễn của họ,” ông Akira Hamakawa, một người tham gia buổi diễn tập, cho biết.

Chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Bình Nhưỡng khiến căng thẳng gia tăng tại khu vực. Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa Bắc Hàn sẽ phải đối mặt với "ngọn lửa và cơn thịnh nộ" nếu tiếp tục đe dọa nước Mỹ. Đáp lại, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng hỏa tiễn vào đảo Guam, nơi đặt nhiều căn cứ chiến lược của Washington trên Thái Bình Dương. Nếu trường hợp này xảy ra, các trái hỏa tiễn sẽ bay qua không phận Nhật Bản. Dù lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã hoãn vụ phóng hỏa tiễn, căng thẳng giữa hai nước vẫn có nguy cơ nóng trở lại, khi Hoa Kỳ và Nam Hàn tập trận chung vào ngày 21 tháng 8.

Bắc Hàn tố Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế

BÌNH NHƯỠNG – Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn hôm thứ Bảy chỉ trích việc Hoa Kỳ đề nghị một số quốc gia Mỹ Latin cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Bình Nhưỡng, gọi đây là hành động can thiệp vào nội bộ của các nước chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế.

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm 16 tháng 8 công khai kêu gọi Chile, Brazil, Mexico và Peru cắt đứt mọi quan hệ với Bắc Hàn. Trước đó, Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt, do Hoa Kỳ soạn thảo, nhằm vào Bắc Hàn, với mục tiêu giảm 1 phần 3 nguồn thu từ xuất cảng, và làm cạn kiệt nguồn tài chính cho chương trình vũ khí của nước này.

"Hành động đó thể hiện sự ích kỷ và kiêu căng tột độ của Hoa Kỳ, tìm kiếm lợi ích bằng cách hy sinh các khu vực khác trên thế giới. Mọi quốc gia sẽ trở thành nạn nhân nếu họ đáp ứng hoặc đồng tình với các lệnh trừng phạt mà Hội Đồng Bảo An đưa ra,” đại diện Bộ Ngoại Giao Băc Hàn tuyên bố. Bình Nhưỡng khẳng định sẽ thúc đẩy quan hệ thân thiện với các quốc gia trên thế giới dựa theo tư tưởng tự lực và hòa bình, kêu gọi các nước Nam Mỹ bác bỏ yêu cầu từ Washington.

Phần Lan bắt thêm 5 người sau vụ đâm dao

TURKU - Cảnh sát Phần Lan hôm thứ Bảy thông báo bắt 5 người liên quan tới vụ đâm dao tại Turku và điều tra theo hướng đây là tấn công khủng bố. "Chúng tôi tiến hành một cuộc bố ráp,” theo lời ông Markus Laine, thuộc Cơ quan điều tra quốc gia Phần Lan. Ông Laine cho biết, cảnh sát đã bắt 6 người liên quan đến vụ đâm dao tại Turku ngày thứ Sáu, trong đó có nghi can chính bị bắt ngay tại hiện trường.

Nghi can chính là "một công dân Morocco 18 tuổi,” và nhà chức trách Phần Lan đang điều tra sự việc theo hướng "tấn công khủng bố.” “Sự việc ban đầu được coi là giết người. Nhưng trong đêm qua, chúng tôi đã nhận thông tin cho thấy đây là tấn công khủng bố,” đại diện cảnh sát Turku cho biết. Phần Lan đã tăng mức cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc sau vụ đâm dao, đồng thời thắt chặt an ninh tại nhà ga và sân bay, tăng thêm lực lượng tuần tra trên đường phố.

Trước đó, một kẻ cầm dao đã đâm nhiều người gần quảng trường Chợ Puutori, thành phố Turku, phía nam Phần Lan, hôm thứ Sáu, làm 2 người chết, 8 người bị thương. Tên này bị cảnh sát bắn trúng đùi và bắt ngay sau đó. Kẻ tấn công được cho là đã hô to "Thánh Allah Vĩ đại.” Vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Tây Ban Nha chứng kiến vụ đâm xe khủng bố ở Barcelona.

Xe hơi lao vào đám đông ở Úc

SYDNEY – Một xe hơi đã lao vào người đi bộ trên một con đường đông đúc ở thành phố Sydney, Úc, làm 7 người bị thương. Sự việc xảy ra hôm thứ Bảy, tại gần một nhà hàng trên đường Victoria, quận Chatswood, thành phố Sydney. Cảnh sát nhận cuộc gọi thông báo về một xe hơi lao lên lề đường rồi tông trúng nhiều người lúc hơn 1 giờ trưa.

Nhân viên y tế tại hiện trường cho biết họ đã giúp đỡ 7 người bị thương, trong đó có một phụ nữ nguy kịch, phải chuyển đến bệnh viện bằng trực thăng. Tài xế là một người đàn ông. Người này vẫn ở lại hiện trường để trả lời cảnh sát. Cảnh sát coi đây chỉ là "tai nạn" và tài xế dường như gặp vấn đề về sức khỏe. Nhà chức trách đã phong tỏa hiện trường và đang điều tra sự việc.