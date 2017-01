(VienDongDaily.Com - 04/01/2017)

Một nhân chứng khác kể lại: “Mọi người kêu khóc, la hét, trong khi xe lửa bắt đầu bốc khói. Do đó, chúng tôi cố rời khỏi xe lửa càng nhanh càng tốt, do chúng tôi không biết xe lửa có phát nổ hay không.”

Cánh cửa toa xe bị hư sau vụ tai nạn.

NEW YORK – Đoàn xe lửa của Hãng đường sắt Long Island (LIRR) đã gặp tai nạn tại một trạm ở Brooklyn vào thứ Tư, khiến hơn 100 người bị thương. Có 103 người đã được báo cáo là bị thương, theo Sở cứu hỏa New York, nhưng may mắn là không ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Khoảng 11 người đã được đưa đi trên cáng cứu thương, trong đó người bị chấn thương nặng nhất là bị gãy chân. Mọi người bị thương còn lại đều tỉnh táo và vẫn có thể di chuyển.



Theo thông tin từ Thống đốc New York Andrew Cuomo, đoàn xe lửa đã tông và ủi lên một hàng rào ở cuối đường rầy số 6, sau đó bị trượt đi vài feet. Xe lửa đã ngừng lại sau khi tông vào một căn phòng nhỏ ở cuối đường rầy. Một số nguồn tin nói rằng, xe lửa đã chạy quá nhanh khi vào trạm. “Một trong số đường rầy đã đâm thủng sàn xe lửa,” viên chức cứu hỏa cho biết. “Chúng ta rất may mắn vì đã không có người nào bị thương nghiêm trọng.”

Một số nhân chứng kể rằng, khi xe lửa vào trạm, họ cảm thấy chấn động giống như xe lửa đã tông trúng vật gì, và nhiều người bắt đầu sợ hãi, la hét. “Thông thường, xe lửa chạy rất chậm khi vào trạm Atlantic,” một nhân chứng nói. “Nhưng hôm nay, xe lửa chạy nhanh hơn thường lệ, và trước khi các hành khách kịp nhận ra điều gì, xe lửa đã va chạm mạnh và mọi người bị hất tung.”



Đoàn xe rời khỏi trạm Far Rockaway lúc 7:18 sáng và lẽ ra phải đến trạm Atlantic lúc 8:11 sáng. Vụ tai nạn xảy ra lúc 8:20. Ước tính khoảng 430 người đang có mặt trên xe lửa khi tai nạn xảy ra. Các đường rầy số 5 và 6 đã bị ngưng hoạt động để điều tra. Vào buổi trưa, hãng LIRR thông báo các chuyến xe lửa đến và đi khỏi trạm Atlantic đều hoạt động theo lịch trình.