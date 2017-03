Xe Rolls-Royce sơn bằng bụi của 1,000 viên kim cương

THỤY SỸ - Hãng xe sang Rolls-Royce vừa giới thiệu một phiên bản độc đáo mang tên Ghost Elegance, với lớp vỏ xe được sơn bằng bụi kim cương thật của 1,000 viên kim cương.Chiếc Rolls-Royce Ghost Elegance vừa được giới thiệu tại triển lãm Geneva Motor Show, thu hút du khách với màu sơn đen lấp lánh. Rolls-Royce cho biết, loại sơn pha bụi kim cương là loại đắt tiền nhất mà hãng này từng sử dụng. Để sơn cho chiếc xe duy nhất này, hãng mất 2 tháng để chế tạo loại sơn đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng. Giá của chiếc xe không được tiết lộ do dây là phiên bản độc quyền, được đặt hàng riêng bởi một đại gia. Danh tính người đặt mua cũng không được công bố.ANH QUỐC - Chiếc quan tài La Mã cổ đại trị giá hơn $365,000 Mỹ kim được dùng làm chậu trồng hoa tulip trong cung điện Anh suốt một thế kỷ qua. Các chuyên gia tin rằng, chiếc bồn cẩm thạch dùng để trồng hoa tulip suốt 100 năm ở cung điện Blenheim tại Woodstock, Oxfordshire, Anh, là một quan tài đá thời La Mã cổ đại, có giá hơn $365,000 Mỹ kim.Ban quản lý cung điện được yêu cầu xem xét kỹ hơn chiếc “bồn hoa” dài 198 centimet, sau khi một chuyên gia cổ vật phát hiện những hình khắc trang trí hết sức tỉ mỉ trên thân “bồn hoa.” Các nhà bảo tồn đã cẩn thận gỡ phần đá cẩm thạch ở mặt trước quan tài và nghiên cứu cổ vật. Họ nhận thấy hình khắc trên thân quan tài mô tả cảnh tiệc rượu, có niên đại vào năm 300.Trong số tranh khắc có hình thần rượu nho Dionysus đang say xỉn dựa vào thần rừng cũng say không kém. Ở hai bên của cặp đôi là những người tham dự tiệc rượu bao gồm Hercules và Ariadne cùng với hai chiếc đầu sư tử lớn. Quan tài cẩm thạch nặng hơn 400 ký. Chiếc quan tài này hiện đang được trưng bày ở một căn phòng dưới lòng đất trong cung điện Blenheim.ÁO - Một công ty Áo vừa công bố mẫu xe tải hạng nặng có khối lượng 8 tấn, bảo đảm điều kiện sinh tồn cho 4 người cùng lúc nếu tận thế xảy ra. Hãng Action Mobil vừa giới thiệu dòng xe Globecruiser Family 7500, được quảng cáo là dành cho những người muốn trải thử vượt qua hành trình dài trong điều kiện khắc nghiệt, thậm chí là dành cho ngày tận thế.Family 7500 khả năng vượt qua nhiều loại địa hình. Phần giá phía sau có thể chở thùng đồ hoặc các phương tiện nhỏ hơn. Xe dài 10 mét, cao 3.8 mét, và nặng tới 8 tấn. Bên cạnh mẫu cơ bản với giá $765,000 Mỹ kim, khách hàng có thể đặt hàng thêm nhiều tùy chọn với giá trị có thể lên tới cả triệu Mỹ kim.Xe có thùng xăng dung tích tới 400 lít, bảo đảm đủ nhiên liệu cho xe chạy trong nhiều ngày liên tục. Khoang xe rộng rãi, đủ tiện nghi với phòng khách kiêm phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh.Family 7500 có khả năng tích trữ 1,000 lít nước, cho phép một người sử dụng trong 50 ngày liên tục. Hai bộ điều hòa công suất 2,400 W giữ cho môi trường trong xe luôn dễ chịu. Xe cũng có TV và hệ thống ăng-ten vệ tinh. Nóc xe được gắn pin mặt trời công suất 240 W, bảo đảm cung cấp năng lượng cho các thiết bị quan trọng ngay cả khi xe hết xăng. Tất cả đều được điều khiển thông qua bảng trung tâm.