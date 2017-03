Xe tự lái của Uber chạy vượt 6 đèn đỏ ở California

Xe tự lái được chạy thử ở San Francisco. (Volvo)



Theo các tài liệu trong nội bộ nhưng bị tiết lộ ra ngoài, những chiếc xe tự lái của Uber đã chạy vượt đèn đỏ sáu lần, trong khoảng thời gian ngắn mà công ty cho xe đưa đón khách trên những chiếc xe tự điều khiển ở San Francisco, California.



Chương trình thử nghiệm xe tự lái đã được loan báo một cách đột ngột trong tháng 12, và nhanh chóng gây ra tranh cãi, giữa lúc giới truyền thông lưu ý rằng Uber không được đăng bạ trên danh sách liệt kê các công ty được Nha Lộ Vận (DMV) của California chấp thuận cho chạy thử xe tự lái.



Các tài liệu cũng cho thấy rằng DMV California đã cảnh cáo Uber trong mấy tháng, trước khi công ty phát động chương trình thử nghiệm. DMV nói rằng Uber cần phải có một giấy phép thử nghiệm xe tự lái chạy trên những đường lộ của California.



Uber nói rằng họ không cần một giấy phép để cho xe của họ chạy thử, vì đó không phải là những chiếc xe tự lái thực sự, mà chỉ là những chiếc xe có các Hệ Thống Hỗ Trợ Tài Xế Bậc Cao (ADAS), không cần có giấy cho phép lái xe ở California. DMV California phản bác rằng thực ra những chiếc xe ấy là xe tự lái, căn cứ theo các tiêu chuẩn của DMV. Cơ quan này rốt cuộc đã thu hồi giấy đăng bạ xe tự lái của Uber. Uber loan báo sẽ ngưng chương trình thử nghiệm của họ ở San Francisco, và đưa chương trình ấy sang tiểu bang Arizona.



Nếu Uber đã nhận được một giấy phép cho xe tự lái chạy thử rị theo những điều khoản hướng dẫn của California, thì công ty sẽ phải công khai báo cáo những vụ tai nạn, cũng như báo cáo việc các kỹ sư thử nghiệm hệ thống ấy phải tự tách ra với mức độ thường xuyên như thế nào.



Trong cuộc tranh cãi giữa Uber và DMV California, một đoạn video đã được đăng tải, trong đó một chiếc xe tự lái của Uber đã được nhìn thấy chạy vượt một đèn đỏ, nơi một ngã tư tại San Francisco ở phía trước Bảo Tàng Viện Nghệ Thuật Hiện Đại. Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Chelsea Kohler của Uber nói rằng vụ ấy là do lỗi của con người: “Đây là lý do tại sao chúng tôi tin rất nhiều vào việc làm cho đường sá an toàn hơn, bằng cách chế tạo những chiếc xe tự lái của Uber.”



Nhưng các nguồn tin giấu tên đã cung cấp cho báo New York Times những tài liệu của công ty lưu ý rằng, “Trong trường hợp này, chiếc xe đã vượt một đèn đỏ,” và nó đã làm như vậy trong năm dịp khác.

báo New York Times viết, “Tính chung, các chương trình lập bản đồ được những chiếc xe Uber dùng đều thất bại trong việc nhận ra sáu chỗ có đèn giao thông trong khu vực San Francisco.”



Theo New York Times cho biết, hôm thứ Sáu ông Kohler nói rõ, “Công nghệ xe tự lái của chúng tôi đòi phải có con người can thiệp. Người điều khiển xe có thời gian để can thiệp, nhưng đã không tiếp quản trước khi băng qua vạch dừng xe, dùng tay lái xe chạy qua lối băng qua đường được bảo vệ.”



Ars cũng đã liên lạc với DMV của Arizona về tình trạng của chương trình thử nghiệm của Uber ở trong tiểu bang. Văn phòng thông tin công cộng trả lời, “Bộ Giao Thông Arizona làm việc với Uber và các công ty khác thử nghiệm công nghệ tự lái ,để tạo ra môi trường có sức hỗ trợ nhiều nhất theo khả năng, trong khi cũng thăng tiến an toàn công cộng.”



Những điều tiết lộ là thêm tin xấu cho một công ty, mà mới trong tuần qua đã gặp phải một vụ kiện từ Waymo, (phân ban xe tự lái của Google). Đơn kiện nói rằng Anthony Levandowski, một cựu kỹ sư xe tự lái của Google và hiện thời là một kỹ sư của Uber, đã đánh cắp những bí mật thương mại của công ty, và vi phạm một bằng sáng chế.