Xe van lao vào đám đông ở Tây Ban Nha, 13 người chết

Các lực lượng khẩn cấp tại hiện trường vụ tấn công. (Hình: AFP/GettyImages)BARCELONA – Một xe van đã lao vào đám đông tại khu trung tâm thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, vào hôm thứ Năm, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Nhà chức trách cho biết sự việc đang được coi là một hành động khủng bố. Vụ tấn công xảy ra trên đường Las Ramblas, một địa điểm nổi tiếng thu hút rất nhiều du khách địa phương và nước ngoài.Các nhân chứng cho biết, chiếc xe van màu trắng đã chạy rất nhanh theo đường zic-zac trên đại lộ Las Ramblas, cán qua nhiều người đi bộ, để lại các thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Tài xế chiếc xe van đã tẩu thoát sau khi tấn công. Nhà chức trách đã bắt 2 nghi can, một là người Morocco và người còn lại là cư dân khu Melilla. Cả hai nghi can đều không phải là tài xế chiếc xe van.Cảnh sát khuyên những người muốn tìm kiếm thân nhân nên sử dụng mạng xã hội, nhằm tránh làm quá tải mạng điện thoại. Hãng truyền thông Amaq của Nhà Nước Hồi Giáo tuyên bố, những kẻ thực hiện vụ tấn công ở Barcelona chính là thành viên của ISIS.Trong cùng ngày, một người đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở 1 ngôi nhà ở vùng Catalonia. Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Catalan nói rằng, vụ nổ này có liên quan tới vụ tấn công bằng xe van ở Barcelona, nhưng không tiết lộ mối liên hệ là như thế nào. Người chết trong vụ nổ là công dân Tây Ban Nha, và không có tên trong danh sách theo dõi của cảnh sát trước đây.Ngoài ra, trong một sự việc khác, hai cảnh sát đã bị xe hơi tông tại một trạm kiểm soát ở Barcelona. Hai nhân viên này chỉ bị thương nhẹ và không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhà chức trách đã tìm thấy cả chiếc xe và tài xế tại khu Sant Just Desvern, vùng ngoại ô phía tây Barcelona. Hiện chưa rõ vụ tông xe vào cảnh sát có liên quan đến vụ khủng bố trước đó ở Barcelona hay không.Từ tháng 7, 2016 đến nay, nhiều chiếc xe đã bị dùng làm phương tiện để lao vào đám đông, trong một loạt các cuộc tấn công của những kẻ cực đoan trên khắp châu Âu, làm tổng cộng hơn 100 người chết ở các thành phố Nice, Berlin, London, và Stockholm.