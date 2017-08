Xém mất mạng vì bị dao thớt trên chung cư rơi xuống

Sự việc diễn ra vào khoảng 11h30 phút trưa nay (26/8) tại vị trí trước cửa kiot số 18 – tòa nhà HH2B Khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đây là khu vực vỉa hè dưới chân tòa nhà thường xuyên có người qua lại. Một cái thớt to, nặng bất ngờ từ trên cao rơi xuống đất cách vị trí một người đi bộ khoảng chừng vài chục cm.

Anh An – chủ một kiot gần nơi xảy ra vụ việc kể lại: “Lúc đó tôi ngh thấy rầm một phát, chạy ra thì thấy một chiếc thớt to, nặng nằm trên vỉa hè. Ngay cạnh đó là một chú trung niên đứng sững người, mặt tái xanh, không nói được câu nào vì sợ hãi. Mãi chú ấy mới nói được vì quá sợ, cái thớt to ấy xém chút nữa là lấy mạng của chú ấy rồi”.

Mặt trước tòa nhà HH2B nơi dao thớt rơi, có chiều cao 41 tầng.

Chỉ cho chúng tôi xem vị trí của chiếc thớt rơi, anh An cho biết chỗ vị chí chiếc thớt cách chân tòa nhà tầm 4 mét, khu vực này có nhiều người hay ngồi uống trà đá, đi lại nên chưa xảy ra tai nạn cũng là điều may mắn.

Tuy nhiên, anh An chia sẻ, vị trí xa như vậy khó có thể là do người nào dựng thớt ở ban công vô tình làm rơi, mà khả năng bị ai đó ném xuống. Vì nếu rơi, chiếc thớt to này có thể rơi vào mái hiên của các kiot.

Không chỉ có chiếc thớt, mà ngay sau đó 10 phút, thêm một con dao to bản, nặng cũng từ trên cao rơi xuống ngay ở vị trí chiếc thớt rơi.

Dao – thớt, hai vật dụng rơi từ trên cao xuống tại chân tòa nhà HH2B Linh Đàm, Hà Nội.

Cho chúng tôi xe cái thớt và con dao, một nhân viên bảo vệ tòa nhà HH2B chia sẻ: “Lúc tôi trực nghe tiếng động mạnh tôi chạy ra thì thấy chiếc thớt này nằm trên vỉa hè. Người đàn ông trung niên quá sợ hãi vì suýt bị rơi trúng đầu. Chưa hết, sau đó tầm 10 phút lại thêm một con dao to, nặng rơi ở vị trí ấy, cũng may mắn là không rơi vào ai”.

Cầm con dao và cái thớt – hai vật dụng được rơi từ tầng trên của chung cư cao tầng xuống, không khỏi rùng mình run sợ vì cái thớt được làm bằng gỗ lim khá nặng khoảng 5kg, gỗ chắc nên khi rơi xuống không bị vỡ và văng đi. Thớt bị mốc, do nhiều ngày chưa sử dụng. Còn con dao bản to dùng để băm, chặt cũng khá nặng, dài khoảng 25cm, cán gỗ bị vỡ sau khi rơi xuống.

Vị trí (dấu X đỏ) nơi mà thớt xơi xuống cách chân tòa nhà khoảng 4 mét.

Theo chia sẻ của bảo vệ, người dân, bán hàng nước ở tòa nhà HH2B thì đây không phải lần đầu rác hay vật dụng từ trên cao rơi, ném xuống dưới gây ô nhiễm, mất an toàn mà đã có lần cả chục lon bia uống xong cũng bị ném xuống, hay hoa quả ăn dở cũng bay vào người ở dưới…

Thông tin sự việc dao, thớt “bay” ở tòa nhà HH2B đã được một thành viên chia sẻ lên các nhóm, diễn đàn của cư dân HH và nhận được sự phẫn nộ của rất nhiều thành viên là cư dân sinh sống tại các tòa nhà HH.

Hai vật thể rơi xuống đã được bảo vệ tòa nhà cất giữ.

Rất nhiều người lên án mạnh mẽ dù vô tình, cố ý cũng đều đáng lên án vì có thể gây ra thương vong. Thậm chí, có người còn yêu cầu Ban quản lý chung cư mời cơ quan công an tìm ra “thủ phạm” để tiến hành xử phạt, răn đe.

Được biết, hiện tượng dao thớt “biết bay” từ trên cao xuống không phải là hiện tượng cá biệt ở Khu đô thị HH Linh Đàm, theo chia sẻ của một số người dân, hiện tượng ném các vật dụng, rác như: vỏ chai, vỏ hộp sữa, bỉm, băng vệ sinh, đồ chơi trẻ em… gây ô nhiễm, mất an toàn cho người đi bộ phía dưới, cộng đồng hết sức phẫn nộ, song vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn.

Thanh Hằng

