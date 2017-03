Xét xử kẻ giết chết tài xế taxi, từng giấu xác vợ chồng bạn thân

Kiều Quốc Huy tại phiên tòa xét xử sáng thứ Tư (Thanh Niên Online)



LỘC THẮNG - Sáng thứ Tư, tòa án tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử Kiều Quốc Huy, 28 tuổi, ngụ thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, về ba tội giết người, cướp của, và có vũ khí quân dụng trong vụ án gây chấn động dư luận.



Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã kéo về ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Thắng để theo dõi phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào tháng Tám năm 2015, với ý định thuê xe taxi để giết người cướp của, Kiều Quốc Huy đã chuẩn bị một khẩu súng tự chế bắn đạn AR15 rồi thuê tài xế taxi Hoàng Thế Vinh, 35 tuổi, ngụ Ban Mê Thuột, Đắk Lắk chở Huy từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến Đắk Lắk.



Khi xe chạy đến huyện Tuy Đức, Đắk Nông, Huy dùng súng bắn vào đầu anh Vinh. Khi kéo anh Vinh ra hàng ghế phía sau xe, thấy anh Vinh chưa chết, Huy tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân thiệt mạng.



Sau đó Huy lái xe về hướng Bảo Lộc. Khi đến khu vực đồi thông thuộc tổ 21, Huy đào hố chôn xác anh Vinh.

Đến ngày 1 tháng 9, 2015, Kiều Quốc Huy bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc. Tại nhà trọ của Huy, công an đã tịch thu sáu khẩu súng (1 khẩu AR15, 1 khẩu K54, 4 súng thể thao) và hơn 120 viên đạn các loại.



Sau khi bị bắt, Huy còn khai thêm rằng trước đó, vào tháng Ba năm 2012, anh ta đã sát hại hai nạn nhân khác là vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng 31 tuổi và cùng ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng), bạn thân của Huy.



Từ lời khai này, vào sáng ngày 27 tháng 9, công an khai quật địa điểm Huy chôn thi thể vợ chồng bạn. Huy được đưa đến nhà cũ của vợ chồng Bình- Hạnh và chỉ xuống giếng mà Huy đã ném xác xuống.



Sau đó họ tìm được bốn hố sâu hơn 13 thước, trong đó có một hố được xác định là có chôn thi thể nạn nhân. Cơ quan chức năng điều xe chuyên dụng tới đào giếng để tìm thi thể.



Đến 9 giờ một phần thi thể đầu tiên của anh Bình được đưa lên khỏi giếng để giám định, việc đưa thi thể 2 nạn nhân vẫn tiếp tục.



Khi tìm thấy thi thể anh Bình và chị Hạnh thì người thân của anh Bình và chị Hạnh từ thành phố Bảo Lộc cũng đến nơi để nhận xác.



Theo Phạm Minh Dũng (40 tuổi, anh trai của chị Hạnh), Hạnh và Bình đã làm hôn thú nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới. Hạnh mua lô đất ở Tổ 15, thị trấn Lộc Thắng để hai vợ chồng ở. Khi thấy vắng bóng Bình và Hạnh, anh Dũng vào Lộc Thắng thì người dân cho biết hai người vỡ nợ nên bỏ trốn đi nơi khác sống. Lúc đó Dũng cũng tưởng vậy, không hề nghi ngờ vợ chồng người em đã bị sát hại.



Mãi đến khi công an Lâm Đồng báo tin, anh mới biết em mình bị người bạn của hai vợ chồng là Kiều Quốc Huy giết hại vứt xuống giếng sâu để phi tang hơn ba năm rưỡi.

Vụ xử Huy sẽ tiếp tục ngày thứ Năm.