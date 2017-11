Xóa sổ điểm trung chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam

Sau hơn một tháng theo dõi vào lúc 0h30 sáng 6/11, tại thị trấn Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly, CHDCND Lào đã phá thành công chuyên án 024 LV, bóc gỡ một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy rất lớn từ các tỉnh Bắc Lào qua U Đôm Xay về tập kết tại Phong Sa Ly.

Các đối tượng (thứ 2 và thứ 3 từ trái qua) cùng tang vật bị bắt giữ. (theo VOV)

Trực tiếp chỉ đạo Chuyên án 024 LV, Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên cho biết: Từ đầu năm đến nay, do áp lực từ khu vực “Tam giác vàng”, hoạt động tội phạm ma túy ở khu vực ngoại biên và địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng người Lào tăng cường vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua tỉnh U Đôm Xay về tập kết tại địa bàn 13 bản thuộc huyện Mường Mày (tỉnh Phông Sa Lỳ) giáp với các huyện Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) để vận chuyển về Việt Nam.

Qua triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, trao đổi thông tin với Bộ chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly, các lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Việt Nam đã nắm được hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy của một số đối tượng tại huyện Mường Khoa.

Nổi lên trong số này là 2 đối tượng Thào In, sinh năm 1962, dân tộc Lào, trú tại bản Hát Sơn, huyện Mường Khoa và Thào Tủa, sinh năm 1983, dân tộc Lào, trú tại bản Bun Tày, huyện Bun Tày, tỉnh Phong Sa Ly. Các đối tượng được xác định là những đầu mối chính trung chuyển ma túy từ các tỉnh U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo về Phong Sa Ly.

Dưới tay In và Tủa còn có các chân rết hoạt động rộng khắp các tỉnh Bắc Lào, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Mường Khoa sau đó phân phối đưa về các bản giáp biên giới của huyện Mường Mày.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 3/10, Bộ Chỉ huy BĐBP đã xác lập Chuyên án 024 LV phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt nguy hiểm trên do Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên và Đại tá Khăm Phênh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ làm đồng Trưởng ban chuyên án.

Suốt một tháng trời ròng rã các trinh sát 2 nước đã bí mật bám nắm mọi di biến động của 2 đối tượng nghi vấn chính, phát hiện thời gian gần đây Thào In thường xuyên trực tiếp liên lạc với đối tượng tên Thào Sênh, sinh năm 1989, trú tại bản Pang Po, huyện Mường Na, tỉnh U Đôm Xay.

Sau mỗi lần Thào Sênh xuất hiện tại Mường Khoa, Thào In lại lên đường về Mường Mày gặp mặt các chân rết của mình. Ban Chuyên án nhận định Thào Sênh chính là đầu mối cung cấp “hàng” chủ yếu cho Thào In và quyết định phá án khi bọn chúng tiến hành giao dịch tại Mường Khoa.

Khoảng 12h ngày 5/11, trinh sát phát hiện đối tượng Thào Sênh bất ngờ xuất hiện và thuê phòng tại một khách sạn kín đáo trong thị trấn Mường Khoa. Đến 24h cùng ngày, phát hiện một chiếc xe máy đến khách sạn, người đàn ông ngồi sau nhanh chóng rời xe lên phòng được xác định là Thào In.

Khi kiểm tra phòng khách sạn, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thào Sênh và Thào In đang có hành vi trao đổi tiền và ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 90.000 viên ma túy tổng hợp, 3 triệu Kíp tiền Lào và nhiều chứng cứ quan trọng khác.

Qua đấu tranh khai thác, Thào In và Thào Sênh khai nhận đã tổ chức đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ các tỉnh Bắc Lào về Việt Nam. Thị trấn Mường Khoa được chúng xây dựng là điểm trung chuyển, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam hình thành các nhánh vận chuyển ma túy qua biên giới vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, thành công của Chuyên án 024 LV một lần nữa khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng An ninh Lào trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng an ninh của Lào trong việc đấu tranh quyết liệt và hiệu quả hơn với các đường dây, tụ điểm tội phạm ma túy trên hai tuyến biên giới.

Vũ Lợi (VOV-Tây Bắc)