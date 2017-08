Xôn xao bé gái 9 tuổi ở Hải Dương bị thợ sơn làm thuê dâm ô

Mới đây, người dân xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (Hải Dương) xôn xao vụ bé gái 9 tuổi Tr.T.H (SN 2008) bị đối tượng N.V.Q (SN 1984, người cùng địa phương) dâm ô trong phòng tắm tại nhà nạn nhân.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (26/8), ông Nguyễn Bá Dũng – Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết: “Cách đây ít ngày trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra sự việc nghiêm trọng trên. Hiện nay, đối tượng đã thừa nhận hành vi dâm ô và đang được Công an huyện Nam Sách điều tra, xử lý”.

Theo chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn, vào khoảng 17h30 ngày 23/8, tại phòng tắm tầng 1 của gia đình anh Tr. Đ.T (SN 1984, bố cháu H.), lợi dụng được thuê làm thợ sơn nhà, đối tượng Q. đã có hành vi dâm ô với con gái anh. Sau đó sự việc được phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng.

“Khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, tôi đã chỉ đạo Ban công an xã xuống ngay hiện trường tiếp cận sự việc. Do tính chất, mức độ vượt quá thẩm quyền của địa phương, nên công an xã đã báo cáo với Công an huyện Nam Sách về thụ lý giải quyết”, ông Dũng cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, đối tượng Q. là người cùng địa phương, bản thân đã có vợ, con nhỏ và chưa có tiền án tiền sự. Đây cũng là lần đầu tiên trên địa bàn xã Quốc Tuấn xảy ra sự việc này.

Sau khi lấy lời khai của những người liên quan, đối tượng Q. được đưa về Công an huyện Nam Sách tạm giam và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Đức Tùy

