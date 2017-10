Xót xa bé gái 8 tháng tuổi đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật não

Có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương những ngày đầu tháng 10, tôi không sao rời mắt được khỏi hình ảnh một người đàn ông với thân hình nhỏ thó, khắc khổ nằm vạ vật ở hành lang bệnh viện, rồi chốc chốc lại chạy vào bên cô con gái nhỏ đang vật lộn với những cơn đau trên giường bệnh. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ trò chuyện, tôi mới thấu hiểu được câu chuyện đầy bi kịch của gia đình anh.

Người đàn ông mà tôi đang muốn nhắc tới tên đầy đủ là Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, trú tại xóm 2 Trung Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh). Gạt vội giọt nước mắt đang muốn trực trào khỏi khóe mắt, anh Trung nghẹn ngào tâm sự: Anh vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó vào loại bậc nhất xã Lộc Yên. Đầu năm 2016, thông qua sự mai mối của gia đình, anh kết hôn cùng chị Trần Thị Trinh (21 tuổi, người cùng xã). Họ đến với nhau bằng 2 bàn tay trắng. Tổ ấm nhỏ của 2 vợ chồng anh Trung chốn quê nhà chỉ là căn nhà nhỏ tạm bợ, được dựng bằng nhiều tấm ván ép kết lại với nhau, bên trong chẳng có bất cứ tài sản gì có giá trị.

Khó khăn là vậy, nhưng vợ chồng anh Trung vẫn luôn động viên nhau cố gắng làm lụng với ước mong một ngày cuộc sống sẽ khấm khá lên. Đầu năm 2017, chị Trinh sinh hạ cô con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình 2 bên nội ngoại. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi sau một trận ốm, cô con gái của anh chị là cháu Nguyễn Thị Thùy Linh được đưa tới bệnh viện thăm khám. Và thật trớ trêu thay, khi cháu bé được các bác sĩ chẩn đoán mắc phải chứng bệnh não úng thủy, não nhỏ. Để có thể cứu sống bé sẽ cần một khoản tiền rất lớn và kiên trì chạy chữa.

Thông tin về bệnh tình của cô con gái nhỏ khiến vợ chồng anh Trung gần như suy sụp. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng anh Trung đã phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Khi bệnh tình của con ngày một nặng, buộc lòng vợ chồng anh Trung phải đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Tính tới đầu tháng 10, cháu Linh đã được điều trị tại đây được 3 tháng, trải qua 2 ca phẫu thuật não. Trong suốt hơn 3 tháng trời qua, vợ chồng anh Trung chưa được ngày nào có giấc ngủ trọn vẹn. Để tiết kiệm kinh phí chữa trị cho con, thay bằng việc thuê một căn nhà trọ thì anh Trung chọn giải pháp ngủ tạm ngoài hành lang bệnh viện, hoặc ở ghế đá ngoài trời. Được biết chi phí chạy chữa cho cháu Linh tới thời điểm hiện tại cũng đã vượt trên con số 100 triệu đồng.

Mới đây, theo sự hướng dẫn của các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình anh Trung đang tạm thời chuyển con gái qua Bệnh viện Y học Cổ truyền để châm cứu. Dự tính cuối tháng 10, bé Linh sẽ được đưa lại Bệnh viện Nhi để tiến hành phẫu thuật não lần 3.

Nhìn cô con gái nhỏ chốc chốc lại khóc thét lên vì những cơn đau, anh Trung nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Gia đình em nghèo quá, nếu không cứu được con vợ chồng em không sống nổi. Con gái chính là niềm vui, là động lực khiến vợ chồng em gắng gượng được tới giờ phút này. Chỉ cần cứu được con, làm gì em cũng làm”.

Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Thị Thùy Linh (MS 316) xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Thành Trung (bố bé Linh) trú tại xóm 2 Trung Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh. Điện thoại: 01635899002

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 316

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình “Vòng tay Nhân ái”, Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 316

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE – BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

– Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 316