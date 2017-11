Xót xa đôi vợ chồng nghèo giành giật sự sống cho con gái 16 tháng tuổi bị côn trùng đốt

Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chị Đặng Thị Huế (SN 1990) đôi mắt ngấn lệ khi nhìn đứa con gái hơn 16 tháng tuổi nằm co quắp, đau đớn vì chứng bệnh nhiễm trùng huyết nặng. Sau 6 tháng nằm viện, căn bệnh quái ác khiến bé Bùi Thị Bảo An bị suy đa nội tạng, teo não, đôi măt lờ mờ không nhìn thấy gì.

Từ ngày tai ương ập đến với gia đình, anh Bùi Văn Hướng (SN 1988) tất tưởi chạy ngược chạy xuôi từ quê ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội rồi lại từ thủ đô về nhà để vay mượn tiền đóng viện phí cho con.

Gần nửa năm qua, anh Hướng và chị Huế luôn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc con gái bạo bệnh. Ảnh: Tạ Dung

Giữa tháng 6/2017, khi bé Bảo An vừa tròn 10 tháng tuổi, đang bi bô tập gọi tiếng mẹ, cha thì bất ngờ cháu bị côn trùng lạ đốt ở mang tai. Sau hai ngày sốt và có biểu hiện co giật, bé Bảo An được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, anh Hướng ngã quỵ xuống đất khi biết tin con gái bị nhiễm trùng huyết nặng và phải cách li hoàn toàn để hỗ trợ thở bằng máy. Vì di chứng quá nhanh khiến bé Bảo An bị suy hô hấp nặng và cần hỗ trợ bằng ống thở nối qua đường thanh quản.

Sau hơn 1 tháng điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm, các bác sỹ đề nghị chuyển bé Bảo An lên Bệnh viện Nhi Trung Ương. Đây cũng là thời điểm vợ chồng anh Hướng lo lắng nhất bởi số tiền vay mượn khắp nơi đã cạn kiệt. Xót con, không cam lòng chấp nhận phó mặc số phận cho trời, anh Hướng quyết định mang những tài sản có giá trị cuối cùng trong nhà đưa đi cầm cố. Sau đó, hai vợ chồng khăn gói quả mướp bế con gái ra Hà Nội chữa bệnh.

Sau vài ngày điều trị, bé Bảo An tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương để tiến hành phục hồi một số chức năng cơ thể.

2 bàn tay bé luôn nắm chặt cứng. Ảnh: Lê Bảo

Gần nửa năm trời chạy chữa bệnh cho con cũng là ngần ấy thời gian đôi vợ chồng trẻ mất ăn, thiếu ngủ. Đã có những lúc hành trình đi tìm sự sống cho con gái trở nên bế tắc, cùng cực nếu như không có sự quan tâm giúp đỡ của người thân và 1 số nhà hảo tâm.

Trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, anh Hướng – chị Huế không giấu được những dòng nước mắt đắng cay khi kể về con gái. Từ một đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu, giờ đây Bảo An đã bị teo não, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng.

Những hi vọng về sự sống của Bảo An ngày càng trở nên mong manh, các bác sỹ cho biêt để có thể điều trị cho bé phải khẩn trương tiến hành cấy tế bào gốc. “Số tiền nộp mỗi lần lên tới 85 triệu đồng và phải cấy ít nhất 3 lần mới có hi vọng, chưa kể chi phí các loại. Mà để có khoản tiền lớn này với vợ chồng tôi chẳng khác gì mò kim đáy biển”, nói đến đây chị Huế bật khóc.

Không chỉ bị teo não, mắt không nhìn được mà chân tay Bảo An luôn trong tình trạng co quắp. Ảnh: Lê Bảo

Bế con gái trên tay, anh Hướng tiếp lời: “Những năm qua vợ chồng tôi chỉ biết bám biển mưu sinh, để đủ ăn đủ mặc đã là tốt lắm rồi lấy đâu tiền mà để dành. Đêm nào tôi cũng thức trắng lo nghĩ liệu ngày mai làm sao có tiền đóng viện phí cho con, liệu có cứu sống con được không? Bây giờ mà được đánh đổi tính mạng của bản thân để cứu con tôi cũng đồng ý”.

Được biết, trong suốt sáu năm, chị Huế phải mổ 3 lần vì că bệnh u nang buồng trứng nên phải cắt một bên. Tới khi mang thai và sinh bé Bảo An, chị phải chấp nhận nỗi đau mổ thêm lần nữa. Do đó hi vọng mang thai và thiên chức được làm mẹ của chị thêm lần nữa là quá mong manh bởi sức khỏe không cho phép. Vì vậy “nguồn sống” duy nhất lúc này của vợ chồng chị cứu chữa khỏi bệnh cho con gái.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, bác sỹ Ngô Lan Phương, Trưởng Khoa Nội nhi Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết: “Trường hợp của cháu Bùi Thị Bảo An rất nặng, cháu bị di chứng sau nhiễm trùng huyết, đã lọc máu 9 lần trước khi chuyển sang bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Bây giờ, cháu bé vẫn chưa nhận biết được gì, cổ mềm, lưng yếu, mắt không có phản xạ. Để điều trị cần kết hợp đông tây Y mới có hy vọng chữa khỏi. Trong 1,2 tuần tới, chúng tôi sẽ đề nghị gia đình chuyển cháu sang Bệnh viện Vinmec để tiến hành cấy tế bào gốc”. Bác sỹ Phương cũng tâm sự, kinh phí cho ca phẫu thuật sẽ rất tốn kém…

Do gia cảnh nghèo khó nên gia đình chị Huế rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Tạ Dung

Lau vội hai hàng nước mắt mặn chát trên khuôn mặt lộ những nếp nhăn, chị Huế nghẹn ngào: “Con bé là hi vọng duy nhất của vợ chồng tôi. Thế nhưng, anh em nội ngoại, họ hàng, làng xóm gia đình tôi cũng đã gõ cửa vay mượn hết cả rồi. Hiện tại chúng tôi đã thế chấp ngôi nhà đang ở cho ngân hàng lấy 100 triệu. Tuy nhiên số tiền này vẫn chưa đủ để đóng chi phí cấy tế bào gốc cho cháu. Giờ vợ chồng tôi không biết phải làm sao… Mọi người ơi xin rủ lòng thương mà cứu giúp con tôi với…”.

Mọi sự giúp đỡ bé Bùi Thị Bảo An (MS 321) xin gửi về:
1. Anh Bùi Văn Hướng – Thôn Thắng, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 321
3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội.

