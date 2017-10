Xót xa vợ bị chồng truy sát lúc rạng sáng

Mẹ con chị M được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn. Ảnh: Đ.Tùy

Uống rượu về cầm dao chém vợ con

Câu chuyện chị T.T.M (SN 1981, trú tại bản Đài Van, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) cùng con trai là cháu T.C.S (10 tuổi) bị đối tượng Tằng Linh Bình (SN 1979, chồng chị M) dùng dao chém bị thương nặng khiến người dân địa phương bức xúc. Càng thương chị M bao nhiều thì người dân lại càng căm phẫn hành vi độc ác của người chồng, người cha nát rượu ấy bấy nhiêu. Hiện người chồng vũ phu ấy đã bị Công an huyện Vân Đồn bắt giữ để điều tra.

Nằm trên giường bệnh, kể lại câu chuyện với PV, chị M vẫn chưa hết rùng mình khi nhớ lại sự việc. Chị nghẹn ngào: “Đến lúc này nghĩ lại sự việc, tôi vẫn thấy run sợ. Nếu như hôm đó hàng xóm không sang kịp thì không biết bây giờ mẹ con tôi ra sao. Chuyện tôi bị chồng bạo hành thì cả bản ai cũng biết. Nhiều lúc tôi cũng muốn cho qua chuyện để gia đình được êm ấm, các con có đầy đủ cả cha, lẫn mẹ. Nhưng thú thực, càng nghĩ tôi lại càng thấy tủi thân”.

Theo lời chị M, vào đêm xảy ra sự việc, chồng đi đâu thì chị không rõ. Tuy nhiên, khoảng 4h sáng 20/10, chồng chị trở về nồng nặc mùi rượu, quát nạt chửi bới vợ con. Lúc này, chị M cùng cháu S vẫn đang ngủ trên giường. Vừa chửi, chồng chị vừa cầm dao chém hai mẹ con liên tiếp. Hoảng sợ, chị M hô hoán cầu cứu hàng xóm. Sau đó, mọi người lao vào giải cứu mẹ con chị và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

Bà N.T.P (người địa phương) cho biết: “Hôm đó cả gia đình tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy dân bản hô hoán Bình cầm dao giết vợ con. Thấy vậy, tôi choàng dậy chạy đến xem sự thế thế nào. Lúc đến nhà, trên người chị M cùng cháu S có nhiều máu. Hai mẹ con rất hoảng loạn, gào khóc. Còn Bình vẫn cầm dao và người nồng nặc mùi rượu. Nếu hôm đó, mọi người không đến can ngăn kịp thì không biết sự tình sẽ thế nào”.

Ông Phạm Quang Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn thông tin, mẹ con chị M được đưa đến Trung tâm trong tình trạng mất máu do bị chém nhiều nhát trên người. Lúc này, kíp trực tiến hành cầm máu và cấp cứu cho bệnh nhân, đến nay sức khỏe của mẹ con chị M đã ổn định và có thể xuất viện trong tuần tới.

Trong những ngày điều trị tại bệnh viện, biết được hoàn cảnh khốn khó của gia đình nạn nhân, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đã huy động nguồn tài trợ để giúp đỡ. Đặc biệt, Trung tâm đã điều kiện tốt nhất cho mẹ con chị M và đến nay đã có nhiều đoàn, tổ chức từ thiện đến tặng quà, hỏi thăm. “Biết được hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị M, chúng tôi đã hỗ trợ tận tình. Thậm chí, mẹ con chị ấy không có tiền, bảo hiểm y tế thì bị chồng đốt, chúng tôi đã liên hệ với với bảo hiểm xã hội để cấp lại cho bệnh nhân”, ông Dũng cho biết.

Nỗi đau khôn nguôi

Gạt những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, chị M kể, chị là người dân tộc Dao (quê ở huyện Tiên Yên, Quảng Ninh). Lúc mới lấy nhau, chồng chị chí thú làm ăn và không uống rượu. Tuy nhiên về sau, chồng chị uống rượu càng nhiều, lúc nào cũng say xỉn. Từ đó, chồng chị hay chửi vợ con, thậm chí còn đánh đập khiến ai trong bản cũng bức xúc. Chính quyền địa phương có góp ý thì chỉ được hôm trước, hôm sau đâu lại vào đó.

Do cả hai vợ chồng không có nghề chính để làm nên hàng ngày, chị M chỉ biết đi làm thuê, hay đi lên rừng kiếm được gì mang về bán. Nhưng số tiền kiếm được hàng ngày, chồng chị đều mang đi mua rượu uống, mặc cho cuộc sống sinh hoạt của vợ con. Chán nản khi chồng càng ngày nghiện ngập rượu chè và thường xuyên bị đánh đập, nhiều lúc chị M muốn buông xuôi tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng rồi nghĩ đến các con, chị lại gắng gượng sống và mong chồng thay đổi. Thậm chí, cách đây mấy tháng, chị M về quê ở và mới trở về chung sống lại với nhau thì xảy ra chuyện đau lòng trên.

Về phần Tằng Linh Bình, sau khi Công an huyện Vân Đồn bắt tạm giam, tinh thần của đối tượng lúc nào cũng hoảng loạn, luôn đập phá và đòi tự tử nên cơ quan chức năng cử lực lượng canh giữ, theo sát để đề phòng bất trắc. Thậm chí, khi đối tượng tỉnh rượu lại đòi rượu để uống, đòi thuốc để hút khiến cho việc lấy lời khai của Bình gặp khó khăn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nguyên nhân sơ bộ của sự việc Bình chém vợ con là do tác nhân của rượu gây lên.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Cao Thế Đơn, Chủ tịch UBND xã Đài Xuyên cho hay, 100% hộ dân sinh sống ở bản Đài Van là người dân tộc thiểu số. Riêng gia đình chị M có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương và là hộ nghèo của xã. Cho nên khi xảy ra sự việc, xã đã trích nguồn tiền hỗ trợ trực tiếp cho mẹ con chị M để có kinh phí điều trị bệnh và kêu gọi mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình.

Ông Cao Thế Đơn, Chủ tịch UBND xã Đài Xuyên cho biết: “Việc Bình chém vợ con là rất nghiêm trọng khiến mọi người trong bản, trong xã chúng tôi đều lên án, bức xúc. Chúng tôi mong rằng, pháp luật nên xử nghiêm để mang tính răn đe, làm gương để không xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.

Đức Tùy

