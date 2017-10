Xướng ngôn viên của đài phát thanh chỉ trích chính phủ Nga bị đâm vào cổ

Cô Tatyana Felgenhauer (RFE/RL)

MOSCOW – Một nữ phó chủ bút tại đài phát thanh tin tức hàng đầu ở Nga đã bị đâm bởi một người đàn ông bước vào đài.



Ekho Moskvy thường được mô tả là đài phát thanh tin tức độc lập duy nhất ở Nga. Vào ngày thứ Hai, trên trang web riêng, đài này nói rằng hung thủ đã đột nhập vào phòng thu âm, và đâm vào cổ họng của nữ ký giả Tatyana Felgenhauer.





Hung thủ đang bị điều tra. (Ekho Moskvy)



Cô được biết đến nhiều nhất với vai trò đồng dẫn một chương trình buổi sáng nổi tiếng.

Alexei Venediktov, chủ bút của đài, cho biết trên Twitter rằng cô Felgenhauer đã được đưa đến bệnh viện Sklefasocky, và tính mạng của cô không gặp nguy hiểm. Ông nói rằng hung thủ đã bị bắt giữ.



Venediktov cho biết kẻ tấn công đã vượt qua được an ninh, bằng cách ném các hóa chất trong không khí.

Ông nói, “Vào khoảng 12 giờ 40 trưa, một người không biết là ai đã ném một túi hóa chất để làm mù an ninh ở tầng dưới, và nhảy qua rào cản và chạy đến đây. Ông ta tới đây và chạy vào tiền sảnh, nơi phó chủ bút Tatyana Felgenhauer đang ngồi, và đâm vào cổ cô ấy. An ninh của chúng tôi đã tóm lấy và bắt giữ ông.”

Phát ngôn viên của Văn phòng Tổng Công Tố Viên Nga mô tả vụ tấn công đó là “quá tệ hại,” và các công tố viên đã cam kết điều tra vụ án một cách kỹ lưỡng.



Những lời chỉ trích gay gắt của đài Ekho Moskvy đã làm cho nhiều người trong chính phủ Nga bực tức. Trước đây những người dẫn chương trình và các ký giả từng báo cáo về việc họ bị đe dọa mạng sống.



Yulia Latynina, Một người dẫn chương trình nổi tiếng khác của đài Ekho Moskvy, đã trốn khỏi nước Nga trong tháng Chín, sau khi xảy ra một vụ tấn công nghi ngờ cố ý phóng hỏa trên xe của cô.



Đài Ekho Moskvy thuộc quyền hữu của một cơ sở truyền thông cuối cùng nằm dưới quyền kiểm soát của đại công ty khí đốt quốc doanh Gazprom.



Tuy nhiên đài này cung cấp thời gian lên sóng cho các ký giả và các bình luận gia chỉ trích điện Kremlin và các đồng minh khá gay gắt.