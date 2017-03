Xương tìm thấy từ phà Sewol không là xương người

JINDO – Vào tối thứ Ba, giờ địa phương, Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Nam Hàn ra thông báo cho biết, các mảnh xương được tìm thấy trước đó trong ngày không phải là xương người. Bộ này nói rằng, kết quả kiểm tra ban đầu của Cơ quan pháp y quốc gia cho thấy, các mảnh xương vừa được phát hiện là xương động vật. Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhà chức trách Nam Hàn thông báo tìm thấy một số mảnh xương, có độ dài từ 1.6 inch đến 7 inch, có vẻ như trôi ra từ các cửa sổ của chiếc phà, và cho rằng đây có thể là hài cốt của 1 hoặc nhiều người.

Tuy nhiên, đến tối, nhà chức trách đã phải đính chính thông tin, xác nhận đây là xương động vật. Tin tức này được đưa ra giữa lúc gia đình của những nạn nhân mất tích đang hy vọng sẽ sớm tìm được hài cốt người thân của họ. Cho đến nay, 9 người vẫn còn mất tích sau thảm họa chìm phà Sewol xảy ra ngày 16 tháng 4, 2014, ngoài khơi bờ biển tây nam của Nam Hàn. Tổng cộng 304 người đã thiệt mạng trong sự việc, với đa số nạn nhân là học sinh trung học.

Vào tuần trước, xác phà Sewol đã được trục vớt và đang được kéo về một cảng biển lân cận. Công việc trục vớt chiếc phà Sewol, dài 145 mét, tiêu tốn khoảng $82 triệu Mỹ kim, và là một trong những vụ trục vớt tốn kém nhất của Nam Hàn. Các nhân viên tham gia việc trục vớt đã gắn nhiều hàng rào dưới nước và xung quanh xác phà, nhằm ngăn nguy cơ hài cốt nạn nhân bị cuốn trôi. Việc tìm kiếm người mất tích vẫn đang được thực hiện cả dưới nước lẫn trong phần tàu đã nổi trên mặt nước.

Bắc Hàn mở đường bay mới đến Trung Quốc

BÌNH NHƯỠNG - Hãng hàng không Air Koryo của Bắc Hàn vừa mở đường bay đến tỉnh Đan Đông, Trung Quốc, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang bị cộng đồng quốc tế lên án vì thử hỏa tiễn đạn đạo. Theo truyền thông Trung Quốc, đường bay từ Bình Nhưỡng đến tỉnh Đan Đông sẽ có 2 chuyến mỗi tuần. Đan Đông được coi là nơi có các hoạt động thương mại biên giới khác nhiều với Bắc Hàn. Các thương nhân ở tỉnh này gần đây hay than phiền về việc sụt giảm kinh doanh, khi Bắc Kinh dường như siết chặt giao thương, thể hiện sự phản đối các vụ thử hỏa tiễn của Bình Nhưỡng.

Hãng Air Koryo chỉ có đường bay đến một vài địa điểm trên thế giới, trong đó có chuyến bay thường xuyên đến Bắc Kinh và thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc. Đường bay mới được khai trương trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng, do Bình Nhưỡng liên tục thực hiện các vụ thử hỏa tiễn. Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson và các lãnh đạo Trung Quốc tuần trước đã đồng ý hợp tác, sử dụng các biện pháp trừng phạt và ngoại giao để thuyết phục Bắc Hàn thay đổi tham vọng hạt nhân.

Trung Quốc bắt nhà hoạt động nhân quyền Đài Loan

ĐÀI BẮC - Vợ của nhà hoạt động nhân quyền Đài Loan Lee Ming-che hôm thứ Ba cho biết, chồng của bà đã bị nhân viên an ninh bắt giữ tại đại lục. Ông Lee, một người ủng hộ nhân quyền tại đại lục, đã mất tích sau khi từ Macau đến Zhuhai, tỉnh Quảng Đông, vào ngày 19 tháng 3, gây lo ngại rằng ông có thể đã bị giam giữ bởi chính quyền Bắc Kinh. Tại Đài Bắc, vợ ông Lee, bà Lee Ching-yu, cho biết bà vừa nhận tin tức từ chính quyền Đài Loan, nói rằng chồng bà đã bị bắt bởi các cơ quan an ninh của chính phủ Trung Quốc.

Nhà chức trách Đài Loan nói rằng, thông tin về vụ bắt giữ lấy từ những nguồn tin không trực tiếp, và chính phủ Trung Quốc cho tới nay vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin chính thức nào về tình trạng của ông Lee. Đài Loan đang kêu gọi đại lục cho biết điều gì đã xảy ra với ông Lee và bảo đảm sự an toàn của ông. Bà Lee Ching-yu nói rằng, bà rất lo lắng vì chồng bà đang bị bệnh cao huyết áp. Bà cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc nhanh chóng cho biết lý do giam giữ chồng của bà.

Ông Lee Ming-che, 42 tuổi, cựu nhân viên của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Đài Loan, hiện làm việc tại trường đại học Wenshan ở Đài Bắc, đã đến tỉnh Quảng Đông để tìm phương thuốc chữa bệnh cho mẹ vợ đang bị bệnh nặng. Tuy nhiên, người bạn được hẹn đến đón ông Lee đã không tìm thấy ông, sau nhiều giờ chờ đợi tại cửa khẩu quan thuế. Một số người cho rằng, ông Lee bị bắt vì những bài viết của ông về tình hình nhân quyền tại đại lục và tiến trình dân chủ tại Đài Loan.

Đức tức giận vì hoạt động tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ

BERLIN – Vào hôm thứ Ba, Bộ trưởng nội vụ của Đức tuyên bố nước này sẽ không tha thứ cho bất kỳ hoạt động gián điệp nào trên lãnh thổ của mình, sau khi có báo cáo cho rằng các cơ quan mật vụ của Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi những người ủng hộ phong trào Gulen trên lãnh thổ Đức. Ông Fethullah Gulen, một giáo sĩ Hồi giáo sống tại Hoa Kỳ và có nhiều người ủng hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị chính quyền Ankara cáo buộc là chủ mưu của cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái.

Ankara sau đó đã bắt giữ hoặc sa thải hàng chục ngàn người làm việc trong các cơ quan chính phủ, là các học giả hoặc nhân viên của nhiều trường học, học viện, và cơ quan truyền thông, vì nghi ngờ họ là người ủng hộ ông Gulen. Mới đây, giới truyền thông Đức cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang gia tăng đáng kể các hoạt động gián điệp tại châu Âu, bao gồm cả Đức, do Ankara đang sắp tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý quan trọng vào tháng tới, nhằm tăng thêm quyền lực cho Tổng Thống Tayyip Erdogan.

Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã cung cấp cho các nhân viên tình báo nước ngoài danh sách của hàng trăm người, bị nghi là người ủng hộ ông Gulen ở Đức, và yêu cầu theo dõi những người này. Trước thông tin này, Bộ Trưởng Nội Vụ Đức Thomas De Maiziere tuyên bố, hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Đức là tội hình sự và không thể chấp nhận được. Các hoạt động này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả, và những người liên quan sẽ bị trục xuất khỏi nước Đức.

Malaysia: Thi thể Kim Jong-nam vẫn ở Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR - Bộ trưởng Y tế Malaysia hôm thứ Ba cho biết thi thể ông Kim Jong-nam đang ở Bệnh viện Kuala Lumpur. "Chúng tôi phải kiểm tra với phòng pháp y xem liệu có yêu cầu mang thi thể đi hay không. Nhưng theo chúng tôi được biết, hiện không có thay đổi gì", Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam nói. Tuyên bố của ông Subramaniam được đưa ra trong lúc có nhiều thông tin cho rằng, thi thể công dân Bắc Hàn Kim Chol, tức ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sẽ sớm được đưa khỏi Malaysia.

Một nguồn giấu tên cho biết Malaysia và Bắc Hàn đang đàm phán về cách xử lý thi thể của ông Kim Jong-nam, cùng 3 người Bắc Hàn bị Kuala Lumpur truy nã và được cho là đang lẩn trốn trong đại sứ quán Bắc Hàn. Ông Subramaniam cho biết, thân nhân ông Kim đã không hỗ trợ về việc xử lý thi thể. Ông Kim bị 2 phụ nữ sát hại hôm 13 tháng 2, tại phi trường quốc tế ở Kuala Lumpur.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng, Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng đã đàm phán để 3 nghi can Bắc Hàn cùng thi thể ông Kim rời đi, để đổi lấy việc 9 công dân Malaysia ở Bắc Hàn được về nước. Tuy nhiên, đến phút chót, Bắc Hàn được cho là không đồng ý thả 9 công dân Malaysia, dẫn đến phản ứng tương tự của Kuala Lumpur.

Bão lớn tại Úc, 30,000 người di tản

QUEENSLAND – Vào sáng thứ Ba, gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào vùng duyên hải đông bắc Úc do ảnh hưởng của bão Debbie. Bão có sức gió hơn 263 cây số / giờ, đạt cấp 4 theo thang đo của Úc. Hơn 2,000 nhân viên cứu nạn được huy động chống bão. Khoảng 30,000 người sống ở các vùng thấp được yêu cầu di tản. Đây có thể là đợt di tản lớn nhất tại Úc kể từ cơn bão Tracy năm 1974.

Chính quyền bang Queensland đã đóng cửa 181 trường học và 232 trung tâm giữ trẻ. Tất cả các chuyến bay tại phi trường Townsville và Mackay đều bị hủy. Gần 50,000 người đang sống trong tình trạng mất điện. Nhà chức trách ghi nhận 1 trường hợp người bị thương do bão tại Proserpine. Sau khi vào đất liền, bão Debbie đã suy yếu thành cấp 3.

Cơ quan Bảo hiểm Australia (ICA) tuyên bố bão Debbie là một "thảm họa". Người đứng đầu ICA Rob Whelan nói còn quá sớm để ước tính thiệt hại, song cho biết các hãng bảo hiểm dự đoán sẽ có nhiều người đòi bồi thường trong những tuần tới. Bão Debbie là cơn bão lớn nhất tấn công Queensland từ sau bão Yasi năm 2011.