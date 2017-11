Ý đồ kinh hoàng và cách kẻ khủng bố New York bị IS tiêm nhiễm

Sayfullo Saipov, 29 tuổi, có ý đồ giết chết nhiều người hết mức có thể bằng cách làm đúng như những gì mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hướng dẫn trên mạng.

Theo hồ sơ khiếu kiện hình sự chống lại Sayfullo Saipov, người đàn ông 29 tuổi này rất hứng thú với các đoạn video của IS mà anh ta xem trên điện thoại di động.

Hiện trường vụ khủng bố bằng xe tải ở Manhatan.

Công dân gốc Uzbekistan này thậm chí đã lên kế hoạch từ một năm trước, quyết định dùng xe tải tấn công để dễ gây thương vong và chọn dịp lễ Halloween vì cho rằng đông người sẽ đổ ra đường.

“Anh ta hành động như vậy nhân danh IS, và trong số các vật được tìm thấy tại hiện trường có một số mẩu tin nhắn càng củng cố điều này” – hãng tin ABC News dẫn lời ông John Miller – Phó Cao ủy phụ trách tình báo và chống khủng bố của Sở Cảnh sát New York. “Anh ta dường như đã làm theo đúng như một hướng dẫn ‘T’ mà IS đã đưa lên các kênh truyền thông xã hội của tổ chức này nhằm phổ biến cách thức tiến hành một cuộc tấn công như vậy”.

Sau khi lái xe tải vào những người đi xe đạp và đi đường ở Manhattan làm 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương, Saipov chạy bộ tẩu thoát và đã bị một sĩ quan cảnh sát bắn vào bụng rồi được đưa tới bệnh viện chữa trị.

Các nhà chức trách Mỹ đã xác định đây là một vụ tấn công khủng bố. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm và Saipov được cho là hành động một mình.

Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết, Saipov bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có hỗ trợ IS, hành động bạo lực và phá hủy phương tiện giao thông. Hình phạt có thể là án tử.

Tối ngày 1/11, Saipov đã xuất hiện tại tòa trên xe lăn. Anh ta không bào chữa cũng không xin bảo lãnh tại ngoại.

Các nhà điều tra đã thẩm vấn Saipov. Hiện chưa rõ họ thu thập được những gì. Một quan chức tiết lộ với ABC News rằng nghi phạm dường như rất “tự hào” về vụ tấn công.

Nhóm điều tra cũng dành cả đêm để thu thập video từ các máy quay giám sát giao thông và an ninh dọc đoạn đường xảy ra tấn công. Những hình ảnh ghi lại được cho thấy Saipov lái xe rất cẩn thận và chậm cho đến khi tiến vào đoạn đường dành cho xe đạp rồi mới tăng tốc. Điều này chứng tỏ đối tượng đã định rõ nơi muốn tấn công.

Trong số 8 người chết có 5 người đến từ Argentina tới New York cùng với 4 người bạn để mừng ngày tựu trường cấp ba. Một người Bỉ và hai người Mỹ cũng trong danh sách xấu số.

Theo hãng tin Reuters, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã xác định được một người đàn ông Uzbekistan thứ 2 và đang yêu cầu nhân vật này trình diện để thẩm vấn.

