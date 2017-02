Yoo Ah In phải hoãn nhập ngũ vì u xương

Yoo Ah In trong vai "ngựa điên" Moon Jae Sin trong phim Sungkyunkwan Scandal.



NAM HÀN - Chiều ngày thứ Tư, các trang báo uy tín của Nam Hàn cùng hãng UAA Entertainment, công ty quản lý của Yoo Ah In, xác nhận tài tử được chẩn đoán bị u xương. Căn bệnh được phát hiện khi Yoo Ah In đi khám sức khỏe để chuẩn bị nhập ngũ trong năm nay.



UAA Entertainment cho biết: "Đúng là Yoo Ah In đã bị mắc một khối u ở xương. Hiện tại, chúng tôi chưa thể nói được tình trạng của anh ấy có nghiêm trọng hay không. Đây là một vấn đề nhạy cảm vì nó mang tính cá nhân". Nếu không nghiêm trọng, khối u ở xương có thể được điều trị và làm phẫu thuật cắt bỏ.



Đây là thông tin mới nhất liên quan tới tình hình sức khỏe của nam diễn viên 30 tuổi, sau hàng loạt tai nạn xảy ra với anh. Trước đó, do ảnh hưởng từ một chấn thương ở vai khi quay phim "Veteran", nam diễn viên đã không thể vượt qua 3 lần kiểm tra khám sức khỏe vào năm ngoái để thực hiện ý định nhập ngũ.



Yoo Ah In đã hủy hết tất cả các hợp đồng quảng cáo trong năm 2017 để có thể hoàn thành nghĩa vụ quân sự như một công dân bình thường. Tuy nhiên, với thông tin mới được tiết lộ về khối u xương, có thể việc nhập ngũ của ngôi sao "Six Flying Dragons" sẽ bị trì hoãn thêm một thời gian nữa.



Trước đây, từng có nhiều người đã có những bình luận không hay trước tin Yoo Ah In hoãn nhập ngũ, vì cho rằng anh muốn trốn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, đến nay, khi tin tức về sức khỏe của nam tài tử được tiết lộ, nhiều người đã tỏ ra hết sức hối hận và bày tỏ hy vọng anh sẽ sớm bình phục.



Yoo Ah In sinh năm 1986, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của điện ảnh Nam Hàn, với các vai diễn trong các dự án điện ảnh như "Secret Love Affair", "Six Flying Dragons", "The Throne", "Veteran". Với thành công của "The Throne và Veteran" trong năm 2015, anh đã trở thành Ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng điện ảnh uy tín Rồng Xanh.



Yoo Ah In cũng tham gia một số phim truyền hình như Antique, Chil Woo The Mighty, He Who Can't Marry... Trong đó, vai diễn giúp anh được biết đến nhiều nhất là vai "ngựa điên" Moon Jae Sin trong phim Sungkyunkwan Scandal.



Ngoài Yoo Ah In, một nam diễn viên khác của Nam Hàn cũng được chẩn đoán mắc bệnh phình mạch não khi đi khám sức khỏe, đó là Jung Il Woo. Thay vì gia nhập quân đội như các đồng nghiệp khác, Jung Il Woo sẽ phục vụ cộng đồng trong 2 năm.