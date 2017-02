(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 3 tháng Hai, 2017Hãng phim: Samuel Goldwyn, Orion PicturesĐạo diễn: Joel David MooreTác giả kịch bản: Andrew EisenDiễn viên: Frank Langella, Billy Crudup, Nicola Peltz, Christina Applegate, Mary Kay NơiThể loại: Phim truyện hài

Khi ông Raymond (do Frank Langella đóng vai), một người keo cú 79 tuổi, sắp xếp để được cho chết êm ả ở Oregon, gia đình ông không chấp nhận quyết định của ông. Nhưng khi một trường hợp khẩn cấp của gia đình phát sinh, Kate (do Christina Applegate đóng vai), con gái của Raymond, quay sang nhờ chồng là anh Brian (do Billy Crudup đóng vai) giúp một tay.

Vì vậy, Brian miễn cưỡng tình nguyện lái xe chở ông Raymond hay gắt gỏng và bà vợ mê rượu vang Estelle (do Mary Kay Place đóng vai) của ông, chạy ba ngàn dặm đến Oregon. Quyết tâm làm cho ông già đổi ý, trước khi họ đến tiểu bang này, chuyện trở nên nhanh chóng rõ ràng cho Brian là việc thuyết phục cha vợ tiếp tục sống khi ông sẵn sàng ra đi là nhiệm vụ không hề đơn giản.





The Space Between Us (Khoảng Cách Giữa Chúng Ta)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 3 tháng Hai, 2017

Hãng phim: STX Entertainment

Đạo diễn: Peter Chelsom

Tác giả kịch bản: Allan Loeb

Diễn viên: Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino, Britt Robertson, BD Wong, Janet Montgomery

Thể loại: Phim phiêu lưu

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những cảnh nhục cảm ngắn và lối ngôn từ sử dụng trong phim

Trong cuộc phiêu lưu giữa các hành tinh này, một chiếc phi thuyền con thoi không gian dấn thân vào nhiệm vụ đầu tiên là đưa người lên sống ở Hỏa Tinh, chỉ để khám phá sau khi cất cánh tằng một trong số các phi hành gia đang có thai. Ngay sau khi hạ cánh, bà chết vì những biến chứng trong khi sinh con người đầu tiên trên hành tinh đỏ, không bao giờ tiết lộ ai là người cha.

Như thế bắt đầu cuộc đời khác thường của Gardner Elliot, một cậu bé tò mò, rất thông minh, khi đến tuổi 16 chỉ gặp 14 người đã gặp trong việc giáo dục rất độc đáo của cậu.

Trong khi tìm kiếm manh mối về cha cậu, và hành tinh quê hương và cậu không bao giờ biết, Gardner bắt đầu kết bạn trên mạng với một cô gái đường phố thông minh ở Colorado, tên là Tulsa.

Khi cuối cùng cậu có dịp đi tới trái đất, cậu háo hức trải nghiệm mọi điều kỳ diệu, mà cậu đã có thể chỉ đọc thấy ở Hỏa Tinh, từ điều đơn giản nhất, cho tới điều phi thường nhất. Những một khi những cuộc thăm đò của cậu bắt đầu, các khoa học gia khám phá rằng các bộ phận cơ thể của Gardner đều không chịu được khí quyển địa cầu.

Mong muốn tìm cha, Gardner trốn khỏi nhóm khoa học gia, và cùng với Tulsa chạy đua với thời gian, để phanh phui những bí ẩn về chuyện cậu trở nên thế nào, và cậu thuộc về nơi nào trong vũ trụ này.







Rings (Những Chiếc Vòng)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 3 tháng Hai, 2017

Hãng phim: Paramount Pictures

Đạo diễn: F. Javier Gutierrez

Tác giả kịch bản: David Loucka, Jacob Aaron Estes, Akiva Goldsman

Diễn viên: Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan, Vincent D'Onofrio

Thể loại: Phim kinh dị, ly kỳ hồi hộp

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực, khủng bố, các yếu tố chuyên đề, một số cảnh tình dục và ma túy

Một chương mới trong loạt phim kinh dị “Ring” được khán giả say mê xem trước đây. Một phụ nữ trẻ đâm ra lo lắng về bạn trai của cô, khi anh thăm dò một tiểu thế giới tối tăm xung quanh một cuốn băng video bí ẩn, mà người ta nói là ai xem video này thì sẽ bị giết trong vòng bảy ngày sau khi xem băng ấy. Cô phải hy sinh để cứu bạn trai, và khi làm như vậy cô khám phá một điều kinh hoàng: đó là có một “phim trong phim” mà trước đây không có ai từng xem.