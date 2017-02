Bé sơ sinh mọc răng từ lúc còn nằm trong bụng mẹ

Một bé gái sơ sinh đang thu hút sự chú ý tại Anh, khi ra đời với 2 chiếc răng cửa mọc sẵn. Thông thường, trẻ em 6 tháng tuổi mới bắt đầu mọc những chiếc răng đầu tiên. Thế nhưng, bé Ella-Rose Lines, sống tại thị trấn Rugby, Warwickshire County, Anh quốc, lại là ngoại lệ. Ngay từ lúc mới chào đời, em đã có sẵn 2 răng cửa hàm dưới. Các nhân viên y tế tại bệnh viện nơi Ella-Rose ra đời cho biết, trường hợp trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi có thể mọc răng thường rất hiếm gặp.Mẹ của bé Ella-Rose, cô Samantha Lines, 29 tuổi, nói rằng cô luôn làm theo lời khuyên của bác sĩ trong suốt thai kỳ, và không hiểu điều gì đã khiến em bé mọc răng sớm như vậy. Hiện các bác sĩ đang khuyên cô Samantha nên chú ý vệ sinh răng cho bé Ella-Rose, và theo dõi quá trình mọc răng của bé.

Chủ tiệm mì bị khách chặt đầu vì cãi giá cả

HỒ BẮC - Một chủ tiệm mì ở Trung Quốc hôm 18 tháng 2 đã bị chặt đầu sau khi xảy ra cãi cọ về giá cả bữa ăn với khách hàng. Nghi can, một người đàn ông 22 tuổi đến từ tỉnh Tứ Xuyên, đã bị cảnh sát thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, bắt giữ ngay tại hiện trường. Nghi can đã dùng một con dao làm bếp để chặt đầu nạn nhân là chủ cửa hàng bán mì, sau một cuộc cãi vã. Nhà chức trách địa phương, thông qua mạng xã hội, đã kêu gọi người dân không truyền bá những hình ảnh về nạn nhân tại hiện trường.

Nghi can ban đầu gọi 3 tô mì, nhưng sau đó đã tranh cãi dữ dội với chủ cửa tiệm, vì cho rằng chủ tiệm mì đã tính giá cao hơn bình thường 1 yuan mỗi tô. Không thể hòa giải, hai người đàn ông lao vào đánh nhau. Theo thông tin từ cảnh sát, nghi can chặt đầu nạn nhân rồi ném vào thùng rác gần đó. Một người bạn của chủ tiệm mì cho hay, nạn nhân 42 tuổi này sống cùng cậu con trai 13 tuổi kể từ khi ly dị vợ cách đây 5 năm. Ông là một người trung thực và không bao giờ lừa dối khách hàng.

Siêu du thuyền của tỷ phú Nga bị thu giữ vì nợ tiền

GIBRALTA - Siêu du thuyền lớn nhất thế giới của tỷ phú Nga Andrey Melnichenko sẽ bị thu giữ, cho đến khi ông trả hết số tiền nợ cho xưởng đóng tàu. Chiếc Sailing Yacht A của ông Andrey Melnichenko đang bị giữ lại ở Gibraltar, một lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, nằm ở phía nam Tây Ban Nha. Nó rời xưởng đóng tàu ở Kiel, Đức, hồi đầu tháng để lên đường về với chủ nhân sau 4 năm chế tạo.

Nhà chức trách Gibraltar cho hay, họ đã điều nhân viên canh gác cho con tàu, cho đến khi cuộc tranh cãi giữa ông Melnichenko với xưởng đóng tàu tại Đức được giải quyết. Du thuyền trị giá gần $450 triệu Mỹ kim, và tỷ phú Nga hiện còn nợ xưởng chế tạo $16 triệu Mỹ kim. Một phát ngôn viên của ông Melnichenko bác bỏ tin tức ông đang có mâu thuẫn với xưởng đóng tàu, và cho hay tỷ phú "hoàn toàn tự tin" rằng siêu du thuyền sẽ sớm rời khỏi Gibraltar để đến điểm tiếp theo.

Sailing Yacht A chạy bằng hệ thống điện - diesel, có vận tốc tối đa 21 hải lý, gồm 8 tầng, trong đó một tầng là bãi đậu trực thăng và một tầng là hồ bơi, các gara chứa được 4 xe và một tàu ngầm mini. Thân thuyền làm từ thép và sợi carbon, dài 140 mét. Du thuyền có khả năng phục vụ 20 khách và một thủy thủ đoàn 54 người. Đây là du thuyền mới nhất trong bộ sưu tập của ông Melnichenko, 44 tuổi, người sở hữu khối tài sản ước tính $13 tỷ Mỹ kim, nhờ đầu tư vào than, phân bón và ngân hàng, giàu thứ 11 nước Nga.

Thuốc nhuộm tóc tự đổi màu theo môi trường

ANH QUỐC - Một công ty ở Anh vừa chế tạo loại thuốc nhuộm có thể đổi màu tùy theo sự thay đổi nhiệt độ, như màu đỏ rực khi ra ngoài nắng và màu nâu trầm khi ở trong nhà. Thuốc nhuộm FIRE do công ty The Unseen ở Anh phát triển, sử dụng công nghệ dựa trên quá trình điều nhiệt trên da người, trong đó các thay đổi nhiệt độ thúc đẩy phản ứng hóa học. Loại thuốc nhuộm này được sản xuất từ loại màu nhạy cảm trước biến động nhiệt. Khi nhiệt độ giảm hoặc tăng, các phân tử chứa carbon trong thuốc nhuộm FIRE sẽ tạo ra phản ứng đổi màu.

Ông Lauren Bowker, nhà sáng lập hãng công nghệ The Unseen, cam đoan công thức hóa học của thuốc nhuộm FIRE rất an toàn, không gây hại cho da đầu và không ảnh hưởng đáng kể đến sợi tóc. Thuốc nhuộm FIRE sẽ được thử nghiệm kỹ càng hơn, trước khi được đưa ra bán trên thị trường.