Các chiến hữu quân trường Đồng Đế Nha Trang họp mặt Hè 2017

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật, ngày 20 tháng 8, 2017, Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang Nam California tổ chức buổi họp mặt hè tại nhà hàng Paracel, Westminster với sự tham dự của khoảng 400 chiến hữu QL/VNCH từng xuất thân từ quân trường nổi tiếng này.



Trong bộ quân phục của nhiều binh chủng khác nhau, các chiến hữu sắp thành hai hàng trước sân khấu và theo lệnh một sĩ quan chỉ huy, đồng loạt giơ tay chào kính Quốc, Quân kỳ do toán hầu kỳ rước lên trước sân khấu.



Sau nghi thức khai mạc, chiến hữu Phạm Trần Thế, khóa 4/68, được chọn điều hợp buổi họp mặt, nói, “Hôm nay chúng ta tổ chức buổi họp mặt, ngoài niềm vui hội ngộ, chúng ta còn thể hiện tinh thần đoàn kết và mong mỏi một ngày không xa, đất nước Việt Nam chúng ta sớm thoát khỏi sự cai trị của bạo quyền cộng sản để người dân được sống ấm no, hạnh phúc; sống trong nền dân chủ và nhân bản như thời Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta đã ra sức bảo vệ.”





Ban tổ chức buổi Họp Mặt Hè 2017 QT Đồng Đế, Nha Trang. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ngoài các chiến hữu từng trải qua thời gian huấn luyện gian khổ tại quân trường Đồng Đế Nha Trang, một quân trường được mệnh danh là “lò luyện thép,” còn có sự hiện diện của một số niên trưởng, quan khách, các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các đơn vị bạn. Với chủ trương của QL/VNCH “Quân trường đổ mồ hôi / Chiến trường bớt đổ máu,” do đó các quân nhân thuộc các binh chủng đã đổ rất nhiều mồ hôi trong thời gian huấn luyện để hôm nay họ vẫn còn dịp gặp nhau để hàn huyên tâm sự, để nhớ về những kỷ niệm vui, buồn trong đời quân ngũ, nhất là trong suốt thời gian thụ huấn tại quân trường Đồng Đế nơi miền thùy dương cát trắng Nha Trang.





Một số cựu quân nhân xuất thân từ quân trường Đồng Đế. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong dịp hội ngộ, một số chiến hữu từng thụ huấn tại quân trường Đồng Đế đã kể cho Viễn Đông về Đồng Đế, trong đó có anh Phan Bửu Ngọc (TQLC). Anh Ngọc cũng là Hội Phó của Hội Ái Hữu TQLC Nam Cali, cho biết anh thụ huấn khóa 3/1971 quân trường Đồng Đế đào tạo hạ sĩ quan và sĩ quan cho QL/VNCH. Hạ Sĩ quan thì được huấn luyện sáu tháng, trong thời gian huấn luyện phải nói là rất cực khổ. Sau khi ra trường anh về binh chủng TQLC trong ngành Quân Y và ra hành quân tại Quảng Trị.



Anh Phan Phúc Thông, thủ khoa Khóa 4/68, cho biết, “Tôi thụ huấn tại Đồng Đế từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1968, Sau khi ra trường tôi về Sư Đoàn 5 Không Quân đóng tại Tân Sơn Nhất. Bắt đầu từ Khóa 2/68 trở đi, vì chủ trương bành trướng Quân Lực VNCH nên đòi hỏi phải có nhiều sĩ quan chỉ huy, Trường Bộ Binh Thủ Đức không đủ chỗ cho sinh viên sĩ quan nên có một số chuyển ra học sĩ quan tại Đồng Đế và Khóa 2/68 là Khóa sĩ quan đầu tiên là Tiểu Đoàn 1, còn Khóa 4/68 là Tiểu Đoàn 2 SVSQ. Khóa 4 gồm 3 Đại Đội và Thiếu Tá Bảo là Tiểu Đoàn Trưởng.”





Một số cựu quân nhân xuất thân từ quân trường Đồng Đế. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Anh cũng cho hay, “Qua thăm hỏi bạn bè, các anh em thụ huấn tại Thủ Đức và Đồng Đế kể cho nhau nghe thì thụ huấn tại Đồng Đế có vẻ cực hơn, và sau này cũng có một số anh em ở các đơn vị tác chiến nghe có sĩ quan từ Đồng Đế về thì thích hơn từ Thủ Đức vì sức chịu đựng, thành ra cũng rất sung sướng và hân hạnh được tốt nghiệp từ Đồng Đế.



“Tuy rằng, ra trường là chuyển về Không Quân nhưng những kỷ niệm ở Đồng Đế thì tôi không bao giờ quên được. Khi gần mãn khóa,Bộ Tư Lệnh có chọn ra 5 người và tôi là một trong 5 người được chọn nên rất là mừng, còn tuy đỗ Thủ Khoa nhưng cũng không có ưu tiên gì hơn các anh em khác.”



Sau 30 tháng 4, 1975, anh Thông đã bị Việt cộng giam giữ 6 năm qua nhiều trại và qua Mỹ theo diện H.O. 22 vào đầu năm 1994.





Chiến hữu Hội Trưởng Tần Nam phát biểu khai mạc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Chiến hữu Nguyễn Văn Quý cho biết, “Tôi khóa 4/68 Đồng Đế. Ra trường tôi về vùng hỏa tuyến Sư Đoàn 2 Bộ Binh, sau đó tiếp tục chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị (Sư Đoàn 3BB) cho đến ngày đứt phim.”



Anh Tần Nam, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế, cho biết, “Năm nay nhiệm kỳ của tôi là năm thứ ba rồi. Họp mặt Đồng Đế đã có từ năm 1998 và qua rất nhiều giai đoạn của các Hội Trưởng, mỗi nhiệm kỳ ba năm. Năm nay trong nhiệm kỳ của tôi, tôi tổ chức mỗi năm một lần vào mùa Hè. Đồng Đế là một quân trường lớn của VNCH.



“Hôm nay chúng tôi tập hợp được anh em đông như thế này là do công sức của các niên trưởng, đồng môn đã gây dựng từ trước. Hôm nay có nhiều anh em từ phương xa về tham dự với chúng tôi như anh Trung Thừa (Khóa 10/72), anh Gióp, anh Nguyễn Hữu Đinh, anh Hải từ San Jose, anh Vũ Đình Hải từ Las Vegas, một số anh từ San Diego.Về niên trưởng Đồng Đế hiện nay đa số đều đã 80 tuổi trở lên rồi nhưng hôm nay cũng đến rất đông, chúng tôi đã dành ba bàn cho niên trưởng Đồng Đế chúng tôi.”



Sau lời phát biểu ngắn gọn của chiến hữu Tần Nam, Hội Trưởng chào mừng quan khách, tiệc mừng hội ngộ bắt đầu với phần vinh danh, choàng vòng hoa cho các chiến hữu mặc quân phục. Sau đó, một chương trình văn nghệ do hai MC Phạm Trần Thế, Xuân Thu phụ trách. Phu nhân các chiến hữu và một số thân hữu các đơn vị bạn trình bày các nhạc phẩm. Ngoài ra có phần xổ số gây quỹ cho Hội với lô trúng là các đồng hồ treo tường có logo của hội.



Buổi họp mặt hè 2017 của Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang do Ban Tổ Chức gồm các chiến hữu: Tần Nam, Nguyễn Hoàng Dũng, Võ Tùng, Nguyễn Điểu, Dương Văn Hạnh, Lê Minh Quang và Phan Bửu Ngọc thực hiện kết thúc tốt đẹp vào buổi chiều cùng ngày.

Cần liên lạc với Hội Đồng Đế xin gọi ông Tần Nam (714) 878-5528.