Cặp sinh đôi, 97 tuổi, cùng qua đời bên ngoài nhà trong thời tiết lạnh giá

Trong hình do gia đình cung cấp cho báo chí, bà Martha Williams (bên trái) và bà Jean Haley trong ngày sinh nhật lần thứ 90 của họ. (Boston Globe)BARRINGTON - Cách đây 97 năm, cặp song sinh Jean Haley và Martha Williams cùng nắm tay nhau bước vào thế giới xinh đẹp này. Hôm Chủ Nhật, ngày 5 tháng 3, 2017 theo cảnh sát ở Barrington, Rhode Island, họ cùng chết bên nhau bên ngoài nhà bà Jean, trong một thảm kịch được cho là do tình trạng cơ thể bị cóng lạnh.Cảnh sát cho biết đêm thứ Sáu, cặp sinh đôi tới nhà bà em gái 89 tuổi để ăn tối. Nhà bà này ở cách đó vài dãy phố. Sau khi bữa tối kết thúc, bà em gái chở cặp sinh đôi về nhà bà Jean trên đường Opechee Drive, lúc 8 giờ rưỡi tối. bà này lái xe đi mất trước khi quan sát xem cặp sinh đôi đã vào hẳn trong nhà chưa. Ngôi nhà của bà Jean tương đối hơi tách biệt so với những nhà khác trên cùng con đường.Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy có thể bà Martha (sống ở East Providence) ngã nhào trên driveway khi đang bước tới chiếc xe của bà. Thấy vậy, bà Jean có thể hối hả đi vào garage để gọi điện thoại xin giúp đỡ. Và trong lúc vội vã, có thể bà trượt chân trên tấm thảm và cũng ngã nhào xuống sàn.Bà Jean nằm im bất động, cánh cửa garage vẫn mở toang để mặc cho bầu không khí giá lạnh bên ngoài tràn vào trong nhà. Trong lúc đó, bà Martha cũng nằm như cá mắc cạn trên driveway. Đến nửa đêm thì nhiệt xuống mức 16 độ F.Sáng hôm sau, một người hàng xóm mới phát hiện bà Martha nằm úp mặt trên driveway. Sau đó, bà Jean tìm thấy nằm trong garage. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và đưa hai bà vào Rhode Island Hospital ở thành phố Providence gần đó. Họ được thông báo qua đời vài giờ trước.Cảnh sát Barrington cho biết họ không nghĩ đây là một vụ án mạng. Mặc dù nhân viên pháp y chưa đưa ra quyết định chính thức, họ vẫn phát hành tuyên bố cho rằng "nguyên nhân cái chết có thể là nằm giữa nhiệt độ lạnh giá trong một thời gian dài."Theo Providence Journal, sau đó, thành viên gia đình và hàng xóm láng giềng, đi nhà thờ về và được thông báo hung tin. Họ tập trung chung quanh ngôi nhà giữa bầu trờ giá lạnh để cầu nguyện cho hai người vừa yên ngỉ giấc ngàn thu.Khi phóng viên báo chí gọi điện thoại tới ngôi nhà ở Barrington xin phỏng vấn, một người đang ông cầm máy trả lời nhưng nói rằng ông chưa sẵn sàng nói về thảm kịch vừa xảy ra. Những người hàng xóm khác cũng trả lời tương tự.Providence Journal cho biết chống bà Jean là John W. “Jack” Haley Jr., sống trong ngôi nhà trên đường Opechee Drive, qua đời năm 1995, để lại một vợ và ba con. Ông là Đại úy Lục quân thời kỳ đệ Nhị Thế chiến, là một trong những người đầu tiên phá cổng các trại tập trung ở Bỉ.