Đại Hội Khóa 18 Thủ Đức Gọi Ta Về

Bài THANH PHONGSANTA ANA - “Năm-mươi-hai năm, hơn một nửa đời người. Tính từ ngày 18 tháng 3, 1965, cái ngày mà anh em chúng ta chính thức là cấp chỉ huy và lãnh đạo; tới nay 18 tháng 3, 2017 đã vượt qua một nửa thế kỷ với biết bao thăng trầm vui, buồn, cay, đắng ở nơi trần gian này. Chúng ta, những ai còn may mắn sống sót tới ngày hôm nay để còn tay bắt, mặt mừng ở ngày Đại Hội: Thủ Đức Khóa 18 Gọi Ta Về thì thật là may mắn và sung sướng biết bao.”Và, những người may mắn, sống sót như lời ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Hội Trưởng Khóa 18 Thủ Đức Gọi Ta Về vừa nói trên, tất cả đã tụ họp nhau vào buổi trưa mùa Xuân thật đẹp trời thứ Bảy, 18 tháng 3, tại nhà hàng Majesty, Santa Ana để trao cho nhau những cái bắt tay nồng ấm, mừng cho nhau vẫn còn khỏe mạnh để đến với nhau, duy trì tình đồng môn chiến hữu mà ngọn lửa đỏ trên phù hiệu của quân trường Thủ Đức vẫn còn rực sáng, còn nung nấu trong lòng mỗi chiến hữu mà ông Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định: “Ngọn lửa huyền thoại linh thiêng này sẽ vĩnh viễn trong tim, óc anh em ta cho đến cuối cuộc đời.”Một số chiến hữu QL/VNCH chào cờ trong buổi khai mạc Đại Hội K.18 Thủ Đức Gọi Ta Về. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau nghi thức khai mạc trong đó có phần chào cờ VNCH, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do cựu SVSQ Khóa 18 Nguyễn Diệp từ Washington D.C về phụ trách, ông giới thiệu niên trưởng Nguyễn Ngọc Kỳ, Hội Trưởng Khóa 18 lên phát biểu. Sau lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện đông đủ của qúy niên trưởng, quan khách, thân hữu và giới truyền thông, ông Hội Trưởng nhắc lại đôi nét về tiểu sử Khóa 18 Trừ Bị Thủ Đức, “Trong thời gian Đệ Nhị Cộng Hòa 1964, tuy tình hình chính trị có hơi bị xáo trộn nhưng nhân dân miền Nam vẫn sống trong no ấm, tự do và thanh bình. Trong khi đó, Cộng sản Bắc Việt lại gia tăng chiến tranh với chiêu bài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, áp dụng du kích chiến, tổ chức xâm nhập quân chính quy từ miền Bắc vào miền Nam theo đường mòn HCM. Chúng gia tăng mở các cuộc tấn công trên khắp mặt trận.Ông Hội Trưởng Khóa 18, Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu khai mạc Đại Hội. (Thanh Phong/ Viễn Đông)“Trước các âm mưu xâm lược đó, Bộ Quốc Phòng VNCH ban hành lệnh tổng động viên thanh niên từ 18 đến 45 tuổi. Ngày 8 tháng 6 năm 1964, 1,225 thanh niên đủ hạn tuổi và với bằng văn hóa được gọi nhập Khóa 18 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Sau 9 tháng 10 ngày, đúng vào ngày hôm nay 18 tháng 3, 1965, có 1,219 Chuẩn Úy mới được ra trường, bổ sung đi khắp bốn vùng chiến thuật. Thời gian này đúng vào lúc cuộc chiến khốc liệt đang xẩy ra nên khóa chúng tôi đã phải lãnh đạn. Rất nhiều các Chuẩn Úy, trong đó có Thủ Khoa Trần Văn Ngôn đã hy sinh đền nợ nước.”Sau đó, ông nêu một số trường hợp hy sinh đặc biệt như Đại Úy Nguyễn Ngọc Bích, người chết ba lần tại mặt trận La Vang, mùa Hè Đỏ Lửa đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ nhạc để vinh danh, một số cố Thiếu Tá, Trung Tá và các cựu SVSQ Khóa 18 đã anh dũng hy sinh, và ông cũng vinh danh một số sĩ quan đang hiện diện trong đại hội, và sau chinh chiến, Khóa 18 hãnh diện có hai vị lãnh đạo tôn giáo là MS Nguyễn Văn Hồng và MS Nguyễn Văn Nghĩa, các nhà văn Phạm Tín An Ninh, Vương Anh Quân, Vũ Ngọc Bích, Vũ Thế Hùng, vân vân. Sau cùng, ông Nguyễn Ngọc Kỳ kết luận: Trong 10 năm chinh chiến, tất cả anh em Khóa 18 cũng là những người hùng của chiến trường miền Nam. Thay mặt ban tổ chức, ông kính chúc quý niên trưởng, chiến hữu, thân hữu một cuối tuần vui vẻ, một năm mới hạnh phúc bên gia đình và người thân.Cựu Đại Úy Tâm Lý Chiến Bùi Trọng Nghĩa (K.18) phụ trách phần giới thiệu quan khách, thân hữu, các cơ quan truyền thông và các đồng môn ở xa về tham dự. Trong lời giới thiệu, chiến hữu Bùi Trọng Nghĩa nhắc đi nhắc lại với các chiến hữu, đừng xem như mình đang ngồi trong nhà hàng trên đất khách quê người mà hãy quên đi thời gian ngắn ngủi này để cùng nhau ngồi tưởng tượng, chúng ta đang ngồi ở quân trường Thủ Đức trên đồi Tăng Nhơn Phú của quê hương ta 52 năm về trước. Sau đó, ông lần lượt giới thiệu niên trưởng các khóa đàn anh đến khóa đàn em có mặt. Sau đó, MC mời các cựu SVSQ Khóa 18 lên sân khấu trình diện, để kiểm điểm xem sau 52 năm, các anh em còn nhớ số quân của mình hay đã quên.Đúng như lời của vị Hội Trưởng nói trong lúc khai mạc: “Mục đích buổi họp mặt của Khóa 18 hôm nay rất đơn giản, chỉ là để tạo thêm tình thân hữu, hàn huyên tâm sự để giảm bớt sự căng thẳng trong những ngày tỵ nạn trên xứ người.”Do đó, sau khi giới thiệu cuốn Đặc San Kỷ Niệm 52 Năm Ngày Ra Trường, mọi người nâng ly chúc mừng nhau và thưởng thức chương trình văn nghệ do các cựu SVSQ Khóa 18, phu nhân và thân hữu trình diễn. Lúc 3 giờ chiều, đại diện ban tổ chức ngỏ lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc Đại Hội Khóa 18 Thủ Đức Gọi Ta Về trong tiếng vỗ tay vang rền của mọi người.