Điện Elysée trên đường chinh phục Quốc Hội

Bài NGỌC DIỄMCuộc bầu cử đầy mong đợi của tân Tổng Thống Emmanuele Macron rồi cũng đến nhanh chóng sau một tháng đảng Cộng Hoà tiến bước. Chính phủ mới thành lập của ông chủ điện ngọc Elysée đã xong xuôi dù có ít nhất một viên bộ trưởng mang tai tiếng sẽ được nhắc đến sau.Theo báo chí săn tìm chi tiết thì tổng thống đã tỏ vẻ bực bội vì tấm hình chụp đội ngũ quần thần của ông trông không được tuyệt đẹp như ý muốn. Vì vậy ông không thích nó lắm và đã trách móc những người phụ trách về công việc này, là thông tin cho dân chúng thấy tận mắt dung nhan chính phủ mới ra sao. Không biết ông phó nhòm bất tài hay sao mà các vị công chức cao cấp nhất đã không đồng loạt nhìn về một hướng, và họ lại đứng ở chân lâu đài Versailles chứ không là tại điện Elysée như các tổng thống trước đã làm.Đó là khuyết điểm đầu tiên, nhỏ nhặt mà thôi. Qua đến tai tiếng về ông Bộ Trưởng Richard Ferrand cũng vướng vào chuyện sai quấy (thiên vị) do Con Vịt Buộc khui ra bấy lâu nay. Ông này không hề muốn từ chức và phát ngôn viên chính phủ trả lời rằng nếu có tội họ sẽ ra khỏi chính phủ.Tấm hình chụp Tổng Thống Macron và Nội Các không tuyệt mỹ như ý muốn.Trong vòng một tháng cầm quyền, Tổng Thống Macron đang trên chiều hướng thành công trong việc kêu gọi dân chúng tiếp tục ủng hộ ông nhờ thành tích làm việc tốt đẹp. Với hơn 60% dân chúng phát biểu rằng họ bằng lòng với những gì tổng thống đã làm, họ sẵn lòng đi bầu cho các vị dân biểu và nghị sĩ của Quốc Hội (QH) theo phe chính phủ.Mặc dù con số người chịu khó thi hành bổn phận công dân giảm xuống kỷ lục thấp nhất - 49% - REM thu được 32.9% số phiếu và hầu như đè bẹp tất cả đối thủ khác. Theo ước đoán thống kê thăm dò của hãng Kantar Sofres-OnePoint, họ chiếm đa số ghế từ 400 cho đến 440 trong Quốc Hội.Tổng thống và đệ nhất phu nhân đã đến bỏ phiếu tại Touquet và được dân chúng tiếp đón niềm nở sau khi ra khỏi phòng bầu cử. Chúng tôi nhận thấy các viên hộ vệ cũng là những vị đã theo bảo vệ ông hôm thứ Bảy vừa qua tại Orandour-la-Grange với chiếc cặp đen kè kè trong tay.Tổng Thống Macron và phu nhân lúc vừa vào phòng phiếu.Ảnh bìa tổng thống đang bỏ phiếu vào hộp trong suốt, ảnh kề bên là nhà riêng ở Touquet.Viên cận vệ theo sau TT Macron cầm chiếc cặp đen, trên tai có gắn dây điện vòng xuống áo.Liên minh Cộng Hoà và UDI (Union des Démocrates et Indépendants, đoàn kết Dân Chủ và Trung Lập) những tưởng rằng mình sẽ chiếm đa số để buộc lòng chính phủ phải sống chung hòa bình với họ đứng thứ nhì nhưng thua xa về số phiếu. Thế là tan mộng chia ghế Thủ Tướng cho họ. Ông Edouard Philippe thế là yên chí lớn không bị đẩy khỏi dinh Matignon. Tổng Thống Macron cũng yên tâm nhìn xa trông rộng tiếp tục con đường mênh mông nhiệm vụ phải làm.Phe Hữu truyền thống chiếm 21% số phiếu và trở thành lực lượng đối đầu mạnh nhất chống lại tổng thống với từ 95 cho đến 132 ghế nghị viên. Trước những lủng củng nội bộ trong phe Mặt Trận Quốc Gia FN của bà Marine Le Pen, dân chúng chán nản chỉ ban cho họ từ 2 đến 5 ghế. Thật xa lạ với con số 21.3% vòng đầu bầu tổng thống.Riêng về phía đảng nước Pháp bất khuất của Jean Luc Mélanchon phe thiên Tả bất ngờ về thứ ba trong tua đầu sau FN cũng lùi xa với con số 11% thay vì 20. Họ sẽ lãnh từ 13 đến 23 ghế. Tuy vậy con số này sẽ thấp hơn nữa vì không đủ số phiếu quy định để được bầu thêm lần nữa vào vòng 2.Tệ hơn nữa, phe Xã Hội một mình chiếm 7.8%, liên kết thêm với các đảng thiên Tả khác cũng chỉ đẩy lên tới 9.7% mà thôi với 15 cho tới 25 ông bà nghị. Con số lèo tèo so với hơn 400 của chính phủ quá ngoạn mục!Những đảng phái còn lại hầu như không hiện hữu như đảng Cộng Sản với 3.2%, phe Sinh Thái chỉ có 4% dù đại họa hâm nóng trái đất lù lù trước mắt như núi lớn chận đường mà khách bộ hành mù tịt.Tóm lại, dinh Bourbon đang mỉm cười mở rộng vòng tay đón mừng các vị tay chân thân tín của Tổng Thống trẻ tuổi Macron sau hơn năm tuần lễ cầm quyền. Từ năm 2002 trở đi đến nay nhờ thời khóa biểu bầu cử hợp lý tổng thống – quốc hội liên tiếp trong vòng hai tháng mà chính phủ luôn đạt được đa số. Trái ngược hẳn với hai ứng cử viên trong tua nhì, các nghị viên tương lai nào đạt đến tỷ lệ tối đa hơn 12.5% số phiếu bầu sẽ vào vòng 2 hôm 18 tháng Sáu tới nếu họ muốn thi tiếp. Con số tối đa này năm 1959 chỉ là 5% rất thấp, được tăng lên 10% năm 1966 và năm 1979 trở về sau là 12.5% mới được vào tua nhì. Vì thế, đôi khi có tình trạng tam giác hay tứ giác tranh tài bên cạnh nhị giác thông thường.Vì số cử tri đi bầu chỉ có phân nửa – 49.5% - nên tình trạng chia phiếu nhiều cũng bớt theo. Nơi tôi đi bầu có đến 12 ứng cử viên ra tranh cử mà chỉ lấy 1 hay 2 người thì cũng thấy rõ điều này. Ông Laurent Garcia trong ảnh là người về nhất của chính phủ mới, một viên kỹ sư trẻ nhưng cũng phải qua tua thứ 2 với 42.66% và phải qua vòng 2 nhưng vị nữ đối thủ phe Hữu tên Valérie Debord (luật gia) về nhì cách xa với 16.75% mà thôi.Tài liệu này đến từ Bộ Nội Vụ trên mạng Internet rất rõ ràng, nếu không tôi phải mua báo xem ngay ngày hôm sau. Tỉnh lỵ bao gồm 6 nơi bầu phiếu cho 6 ghế nghị viên. 106 nơi có tổ chức bầu nghị viên hiện ra đầy đủ trên thang di chuyển theo chiều thẳng đứng kể cả nơi dành cho người Pháp sinh sống tạm thời ở các nước khác.Người viết bài (Ngọc Diễm, Viễn Đông) đứng trước bức tường đối diện phòng phiếu với hình ảnh 12 ứng cử viên.Năm 2012, thời tông tông Hollande đã từng có 495 vụ nhị giác đấu nhau 2 tua, 12 vị đậu ngay tua đầu không có đối thủ, 34 vụ tam giác tranh nhau 1 ghế vào tua cuối. Như vậy, tổng cộng năm nay 2017 sẽ có 577 nghị viên vào làm việc trong dinh Bourbon với kiến trúc độc đáo nửa vòng tròn cho đến hết nhiệm kỳ năm 2022. Vì sao có 577 người? Con số này tương ứng với 577 vùng lãnh thổ chia ra phủ kín nước Pháp kể cả thuộc địa lãnh hải kể từ năm 2012 mới nhất với cựu TT Hollande. 577 vị đại diện do dân bầu lên có nhiệm vụ làm luật pháp và quyết định những dự luật cần có đồng thời kiểm soát các hành động của chính phủ.Trong trường hợp đặc biệt nhị giác đồng đẳng, cả hai ứng cử viên có số phiếu bằng nhau thì vị nào lớn tuổi hơn sẽ thắng qua tua 2. Vị nào chiếm hơn 50% số phiếu như đã kể có 12 trường hợp như thế rất ít thì đậu thẳng vào dinh Bourbon. Nói chung, có khoảng 8000 ứng cử viên cho 577 ghế, tính ra là 14 người mỗi nơi tranh cử. Khi tôi viết bài này thì tất cả các kết quả được Bộ Nội Vụ thông báo là chưa về đến hết nên phải chờ qua vài hôm nữa, nhưng theo nguồn tin Franceinfo thì chính phủ sẽ thu được từ 415 đến 455 ghế trên 577.Kết quả thành công rực rỡ nhưng dân chúng rất cảnh giác. Họ trông chờ vào hành động cụ thể của TT Macron và QH mới toanh để chấm điểm cho 5 năm trước mắt. Hãy còn quá sớm để đánh giá tình hình cầm quyền của nhân tài trẻ tuổi chưa đến 40 cái xuân xanh. (nd)