Hãy hành động để bảo vệ con trẻ tránh những "yêu râu xanh"

Nên cho con biết bạn yêu thương chúng như thế nào, ngay cả khi chúng mắc phải sai lầm. (Getty Images)Ở Hoa Kỳ, thứ tự ưu tiên được xếp như sau: thứ nhất là trẻ em, thứ hai là phụ nữ, thứ ba là chú chó cưng, và cuối cùng là đàn ông. Điều này cho thấy trẻ em có giá trị nhất và được yêu thương vô điều kiện. Tuy vậy, trẻ em lại là một trong những đối tượng thường bị tấn công tình dục.Viện Sức Khỏe Quốc Gia Hoa Kỳ cho biết 90% kẻ xâm hại tình dục trẻ em – những “con yêu râu xanh” là những người quen biết hoặc thân thuộc với đứa trẻ, có thể là người trong gia đình, hàng xóm, người trông giữ trẻ. Họ cũng phần lớn là đàn ông.Cho đến bây giờ, khi nhắc lại vụ xâm hại trẻ em chấn động nước Mỹ vào năm 2002, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ. Không ai có thể ngờ bé Briana Lopez lại bị chính những người thân yêu nhất (bố, mẹ, cậu ruột) của mình hành hạ từ khi chào đời trong suốt 5 tháng 5 ngày ngắn ngủi trên cõi đời. Thay vì được ôm ấp, nâng niu như một thiên thần bé nhỏ, bé Briana bị tra tấn hàng ngày cả về thể chất lẫn tinh than, cho đến lúc hồn lìa khỏi xác.Sẽ chẳng có ai biết được những “thiên thần bé nhỏ” bị xâm hại tình dục như thế nào cho đến khi có người phát giác, hoặc chính bé nói ra.Người có tuổi thơ bị xâm hại tình dục thường phải trải qua nhiều bất ổn tâm thần khi trưởng thành, bao gồm sang chấn tâm lý, trầm cảm, rối loạn ăn uống, rối loạn nhân cách, gặp vấn đề với các mối quan hệ tình cảm hoặc thậm chí là tự tử.Ở Hoa Kỳ, có gần 30 tổ chức của chính phủ về bảo vệ quyền lợi trẻ em. Trong đó có hơn 10 tổ chức bảo vệ trẻ khỏi nạn xâm hại tình dục với hot-line hoạt động 24/24. Có thể kể đến tổ chức Giúp đỡ trẻ em, Liên hiệp Sức khỏe trẻ em Mỹ, Cổng thông tin Sức khỏe trẻ em...Nhiều tổ chức khác chuyên về điều trị tâm lý và thể xác cho trẻ em bị xâm hại. Điển hình như Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ - tổ chức bao gồm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa - chuyên về hỗ trợ các gia đình có con cái bị xâm hại tìm đến sự trợ giúp về y tế.Tại Anh, trẻ em và gia đình của trẻ em bị xâm hại được khuyến khích liên hệ ngay lập tức với các tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em như Hiệp hội quốc gia dành cho trẻ em bị xâm hại, Cộng đồng Bảo vệ trẻ em quốc gia,... để được trợ giúp, tránh xảy ra tình trạng giấu diếm hoặc bao che cho kẻ xâm hại.Tổ chức Stop It Now (Anh) cung cấp đường dây nóng dành cho người có ý nghĩ tình dục đối với trẻ em, có ý định xâm hại tình dục trẻ em, thường xem hình ảnh đồi trụy hoặc đã từng tấn công tình dục trẻ em. Đường dây này đảm bảo tính tuyệt mật đối với người cần sự hỗ trợ.Cộng đồng người từng bị xâm hại tình dục trẻ em là một tổ chức của Anh, dành cho người trưởng thành đang chịu đựng sang chấn tâm lý vì có tuổi thơ bị xâm hại tình dục. Không như những cơ quan khác, tổ chức này không bao gồm các chuyên gia tư vấn tâm lý mà là một cộng đồng, nơi các nạn nhân có thể thoải mái trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ lẫn nhau.Nhiều quốc gia phát triển như Canada, Đức, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ cũng khuyến khích các trường học giáo dục trẻ về xâm hại tình dục bằng nhiều hình thức như thông qua phim ảnh, trò chơi hoặc bài hát.Trong khi đó, tại các quốc gia châu Á, vấn nạn tấn công tình dục trẻ em chưa được quan tâm đúng mực.Ở Việt Nam, cứ bốn trẻ em thì có gần một em là nạn nhân của lạm dụng và có ít nhất 1,300 vụ lạm dụng tình dục trẻ em được tố cáo mỗi năm. Trong những năm gần đây, số lượng trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng gia tăng. Chỉ tính riêng trong 5 năm (2011-2015), toàn quốc ghi nhận trên 8,200 vụ xâm hại trẻ em với gần 10,000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó.Theo định nghĩa của Viện Sức Khỏe Quốc Gia Hoa Kỳ, tấn công tình dục trẻ em không những bao gồm các hành vi động chạm trực tiếp đến thân thể mà phô dâm, ngôn dâm với trẻ em, xem phim đồi trụy trẻ em cũng được xem là xâm hại tình dục trẻ em.Là bậc phụ huynh, chúng ta cần biết các quy tắc trong gia đình để có thể giúp giáo dục và bảo vệ con mình:Hãy cho con bạn biết rằng chúng được phép phản kháng những hành vi cố ý đụng chạm, phô dâm. Những nghiên cứu cho thấy sự phản kháng đem lại kết quả thành công trong việc ngăn ngừa tội phạm.Khi nói đến hành hung tình dục và lạm dụng, người lạ không phải là mối nguy hiểm lớn nhất. Theo Rainn, chỉ có 28% các vụ tấn công tình dục là do người lạ gây ra. Phần lớn các thủ phạm đều là người quen biết với nạn nhân. Hãy khuyến khích con trẻ trong nhà nói that những gì xảy ra trong gia đình của bạn để ngăn ngừa những bí mật không lành mạnh, độc hại, lôi kéo và nguy hiểm ngay cả khi nó mới chớm bắt đầu. Rainn cũng cung cấp một số thông tin hữu ích mà phụ huynh có thể dùng để nói chuyện với con cái (và thanh thiếu niên) về hành hung tình dục.Theo một nghiên cứu tình huống buôn người về tình dục ở đại học Arizona, các nhà nghiên cứu cho biết 15.7 % nạn nhân của nạn buôn bán tình dục bị dụ bởi ma túy và / hoặc rượu. Hãy nói chuyện với trẻ về tầm quan trọng của sự cảnh giác trong các nhóm xã hội, không dùng thực phẩm hoặc thức uống từ những người khác trong các bữa tiệc, bao gồm lon nước giải khát soda hoặc đồ uống, và phải để mắt đến đồ ăn thức uống của mình trong các bữa tiệc.Cũng nên chắc chắn rằng con của bạn biết bạn thương yêu chúng như thế nào, ngay cả khi chúng mắc phải sai lầm. Những đứa trẻ một khi bị xâm hại thường nghĩ rằng mình có lỗi và xa lánh gia đình. Hãy dùng tình thương để giúp chúng, ngay cả khi thấy chúng trở về nhà sau một bữa tiệc nào đó với nồng độ rượu trong cơ thể.Những kẻ có âm mưu đen tối thường không bao giờ để “lộ diện,” thậm chí chúng còn tỏ ra hết sức thân thiện với các thành viên trong gia đình. Họ có thể là huấn luyện viên hoặc người quen mà bạn đã nhìn thấy xung quanh khu phố, họ cũng có thể là chính người trong gia đình. Hãy dạy con em của mình phải xin phép và nói rõ với bạn trước khi chúng rời khỏi nhà là sẽ đi với ai? Đi đâu? Làm gì?Theo nghiên cứu mới đây, các phương tiện truyền thông xã hội được dùng trong việc buôn bán tình dục. Trong khi đó, phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể là một cách tuyệt vời và tích cực để giữ giới trẻ giữ liên lạc với bạn bè và gia đình.Mạng xã hội chính là “con dao hai lưỡi,” là một công cụ nguy hiểm khi dùng mà không có sự giám sát và các thiết lập an toàn. Chính vì vậy, bạn cần phải biết mật khẩu cá nhân của con bạn, cũng như cho chúng biết mật khẩu của bạn để có thể giám sát lẫn nhau. Có vẻ điều này sẽ khó thực hiện nhất là đối với trẻ vị thành niên, nhưng hãy cố gắng thuyết phục con bạn rằng vì bạn thương chúng và muốn chúng luôn được bảo vệ một cách an toàn.(Theo Familyshare)