Kẻ lôi kéo Đoàn Thị Hương vào vụ ám sát Kim Chính Nam là con đại sứ Bắc Hàn

Đoàn Thị Hương khi bị bắt (trái) và trong một lần dự thi hát tại Việt Nam.



KUALA LUMPUR - Ở Việt Nam khoảng 10 năm và biết nói tiếng Việt lưu loát, con trai của một cựu đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam đã dụ dỗ được Đoàn Thị Hương tham gia vụ ám sát ông Kim Chính Nam (Kim Jong Nam), anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn Kim Chính Vân (Kim Jong Un). Người con trai này đang là nghi can chưa bị bắt bởi Mã Lai Á. Một nghi can Bắc Hàn khác, cũng làm việc tại Tòa Đại Sứ Nam Dương, đã dụ dỗ một cô gái Nam Dương vào vụ ám sát. Giờ đây cô Hương, 28 tuổi, và cô Siti Aisyah, 23 tuổi, đang bị giam tại Mã Lai Á và đang chờ ngày ra tòa với cáo trạng sát nhân.



Theo các hãng truyền thông quốc tế từ Kuala Lumpur ngày thứ Tư, nghi phạm Ri Ji-hyon, 33 tuổi, đang bị truy nã là con trai của cựu đại sứ Bắc Hàn từng làm việc tại Hà Nội. Ri đã sống tại Việt Nam khoảng 10 năm.

Trước đó vào cuối năm 2009, Ri đến Đại Sứ Quán Bắc Hàn ở Việt Nam làm việc khoảng một năm với tư cách là một nhà ngoại giao tập sự. Anh ta làm thông dịch viên.



Nhật báo Yonhap tại Nam Hàn cho biết Ri nói tiếng Việt lưu loát và đã thuyết phục được Đoàn Thị Hương tham gia vụ sát hại ông Kim Jong Nam.



Đoàn Thị Hương và Siti Aishah, người Nam Dương, bị buộc tội giết ông Kim Jong Nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX vào mặt ông, khi nạn nhân đang chờ chuyến bay tại phi trường Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2, giết chết ông này chỉ sau khoảng 20 phút. VX là một loại hóa chất bị Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt.





Ri Ji Hyon, 33 tuổi, nói tiếng Việt lưu loát và từng là thông dịch viên tại Tòa Đại Sứ Bắc Hàn.





Ri Ji-hyon là một trong bốn nghi can Bắc Hàn đã trốn khỏi Mã Lai Á vào ngày ông Kim Jong Nam bị ám sát. Cả bốn người đều được cho là đã trở về Bình Nhưỡng, thủ đô của xứ cộng sản Bắc Hàn.



Cảnh sát Mã Lai Á đã công bố danh sách tám người Bắc Hàn bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong Nam. Ngoài những nghi phạm đã trốn khỏi Mã Lai Á, cảnh sát tin rằng có ba nghi can đang ẩn náu trong Tòa Đại Sứ Bắc Hàn ở Kuala Lumpur, trong đó có nhà ngoại giao Hyon Kwang-song.



Báo chí cho biết anh Ri và Ri Jae-nam, một nghi can Bắc Hàn khác, 57 tuổi, đã đến Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái để tìm một người Việt tham gia âm mưu giết ông Kim Jong Nam.



Hãng tin Yonhap trích dẫn các nguồn tin cho biết nhóm này đã có một chuyến đi Cam Bốt cùng với Hương để tập dượt. Lúc đó, cũng theo tin báo chí, cô Hương tưởng đây là một trò chơi truyền hình, không hề biết đây là một vụ ám sát.



Đài truyền hình Nhật NHK cho biết O Jong-gil, một nghi can Bắc Hàn 55 tuổi, có lẽ là bí thư thứ hai tại Đại Sứ Quán Bắc Hàn ở Nam Dương.



Nữ nghi can Nam Dương cũng đã tập dượt ở một nơi khác tại Cam Bốt sau khi được thuyết phục tham gia vào âm mưu giết ông Kim Jong Nam. Tin cho hay ông O cũng là một người thông thạo tiếng Nam Dương.

Hai phụ nữ bị bắt tại Mã Lai Á đều khai rằng họ tưởng đang tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình. Nhưng cảnh sát Mã Lai Á nói hai nghi can biết rõ việc họ làm và đã đi rửa tay ngay sau khi sát hại ông Kim Jong Nam vì biết đó là chất độc.

Phiên tòa tiếp theo xét xử hai phụ nữ ngoại quốc này sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng Tư.

Giới truyền thông Nam Hàn tin rằng nạn nhân bị bôi chất độc vào mặt tại phi trường chính là Kim Jong Nam. Tuy nhiên, Bắc Hàn chỉ xác nhận nạn nhân là công dân Bắc Hàn, có khả năng chết vì đau tim, không phải bị đầu độc. Cuộc điều tra đã gây nên sóng gió ngoại giao giữa Mã Lai Á và Bắc Hàn, vốn từng có quan hệ thân thiết. Hai bên đã trục xuất đại sứ của nhau đồng thời ra lệnh tạm cấm xuất cảnh với công dân, viên chức ngoại giao của nước kia.