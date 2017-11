Những món ăn cay "phỏng lưỡi" ở Nam Hàn

Các món ăn Nam Hàn được bán tại nước ngoài thường có độ cay nhẹ, vừa phải, dễ ăn. Tuy nhiên, khi đến thăm Nam Hàn, các du khách phải cẩn thận vì nhiều món đặc sản của quốc gia này có thể cay đến mức khiến du khách "không còn cảm giác được lưỡi của mình."





1. Món Buldak hay gà phô-mai là món ăn nổi tiếng của NamHàn, trong đó thịt gà được tẩm ướp đậm đà, với gia vị chính là ớt. Buldak thường được ăn cùng các món lạt như trứng luộc hay cơm để giảm bớt vị cay.







2. Món Tteokbokki gồm bánh gạo mềm và chả cá được xào với sốt ớt cay ngọt. Đây là món ăn vặt được yêu thích ở Nam Hàn. Trong món ăn này, vị cay không xuất hiện ngay tức thì, mà dần dần càng ăn càng thấy cay. Do đó, du khách nên chuẩn bị tinh thần và cầm thêm một ly nước khi ăn tteokbokki ở xứ sở kim chi.







3. Chân gà cay cũng là món được nhiều người yêu thích, rất hợp với một ngày lạnh ở thủ đô Seoul. Tuy nhiên, với lượng ớt được sử dụng, món này sẽ khiến nhiều thực khách phải xuýt xoa.







4. Cà ri Abiko của chuỗi nhà hàng Nhật Bản tại Nam Hàn được cho là cay đến mức "hạ được voi." Món ăn này có nhiều mức độ cay khác nhau, trong đó mức cay nhất có thể khiến du khách ho sặc sụa ngay từ muỗng đầu tiên.







5. Thịt chân giò hấp là món ăn quen thuộc ở Nam Hàn. Phiên bản cay của món này, được ướp với nước sốt làm từ ớt, sẽ khiến du khách chảy nước mắt nhưng vẫn muốn ăn tiếp.







6. Thông thường, món galbijjim hay sườn bò hầm có vị khá ngọt ngào và đậm đà. Tuy nhiên, món sườn hầm cay của nhà hàng Maeundae ở Seoul được khuyến cáo không dành cho du khách không ăn được cay. Dù vậy, món này lại được người dân địa phương rất yêu thích.







7. Chỉ mới nhìn thoáng qua, món nakji bokkeum hay bạch tuộc xào đã khiến nhiều thực khách phải ngần ngại. Bạch tuộc được xắt nhỏ, xào cùng các loại rau củ như hành, cà rốt, bắp cải, sau đó cho thêm sốt ớt đỏ gochujang, xì dầu, tỏi, muối và đường.

Tại nhà hàng lâu đời Lee Kang-sun Silbijip, món bạch tuộc này có 4 mức độ cay. Du khách được khuyên chỉ nên thử một miếng nhỏ để xem khả năng chịu đựng của mình trước khi ăn. Đặc biệt, du khách không nên chan nước sốt của món này lên cơm khi chưa ăn thử, vì độ cay của chúng có thể khiến thực khách điếng người







8. Khi ăn món jjambbong hay mì hải sản, du khách được dặn ăn mì trước, sau đó hãy húp nước súp làm từ 4 loại ớt cay khác nhau của Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ. Sau khi thử nước súp, mỗi miếng mì ăn vào sẽ khiến thực khách có cảm như ăn than nóng đỏ.







9. Nhà hàng Onnuriye Donkatsu có món đặc sản là "Heo chiên tử thần," trong đó thịt heo được rưới một loại sốt làm từ loại ớt siêu cay trên thế giới. Nhà hàng đưa ra một thử thách, trong đó người ăn phải "chịu đựng" món này trong 20 phút, nhưng chỉ mới có vài người làm được. Đồng thời, du khách được khuyên phải mang theo một hộp sữa tươi cỡ lớn mới được gọi món này (vì uống sữa tươi giúp làm giảm cảm giác cay nhanh hơn so với uống nước lạnh).