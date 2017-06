Ronaldo sẽ ra tòa cuối tháng Bảy về tội trốn thuế

Bài THANH NGUYỄN

Ronaldo đã có trát gọi ra tòa vào ngày 31 tháng Bảy. Cậu ta hiện còn có mặt với đội Bồ Đào Nha ở bên Nga để tranh giải Confederations Cup của FIFA. Tính cho đến nay thì cũng đã hơn một tuần kể từ khi báo chí Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha (TBN) và Âu châu nói chung đưa tin là Ronaldo bất mãn về việc sở thuế TBN có ý trù ẻo gì mình khi vu oan giá họa cho đương sự tội trốn thuế lên đến tương đương $16.4 triệu đô cho nên đã quyết định rời bỏ TBN để đi đá banh cho một đội nào khác ở nước khác.



Báo chí về bóng đá quốc tế bèn có ngay đề tài để tha hồ đăng tải. Điều đáng nói là ngay chính miệng Ronaldo thì cho đến nay chưa một lần tuyên bố với báo chí là đương sự sẽ bỏ TBN mà đi. Toàn là “theo như nguồn tin này, theo như nguồn tin khác”!





Cristiano Ronaldo hôm tập dượt với đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận vòng loại giải Confederations Cup với Mexico ngày Chủ Nhật tại sân ở Kasan bên Nga. (Getty Images)



Đầu tiên là báo A Bola bên xứ Bồ căn cứ vào một nguồi tin nào đấy mà “tiết lộ” là Ronaldo vì căm tức chuyện bị vu oan về thuế khóa bên TBN mà đã “có quyết đinh dứt khoát” là sẽ rời TBN để đi đầu quân nơi khác.

Cùng lúc thì chính cậu Ronaldo cũng có thái độ xem ra là chín chắn và “người lớn” (đương sự năm nay 32 tuổi) khi viết đôi dòng đưa lên instagram gửi giới hâm mộ bốn phương là “Lắm khi thái độ thích ứng nhất là mình nên giữ im lặng”! Viết vậy nhưng hành động thì lại không được như vậy! Bằng chứng là vẫn cứ có nhưng nguồn tin qua báo chí là cậu ta yêu cầu đại diện chính thức cho nghề nghiệp của mình là Mendes nên “làm bất cứ giá nào để thu xếp cho tôi trở về lại với đội Manchester United bên Anh!”



Rồi cũng lại có tin từ các nguồn khác nhau là cậu ta tâm sự với chỗ đồng nghiệp hay bạn bè thân thích là “ý đã quyết” về việc rời bỏ TBN, tức là rời bỏ đội Real Madrid! Quay ngược trở lại với cái instagram của Ronaldo thì người bình thường dễ nêu câu hỏi: nếu quả như lập trường của đương sự là vậy thì tại sao không có sự cải chính? Tại sao không có một câu tuyên bố ngắn gọn với báo chí là “Chừng nào quý vị thấy tự tôi tuyên bố về những dự tính cho tương lai của mình thì lúc đó hẵng hay”?





Huấn luyện viên Mourinho đang mách nước cho Ronaldo trong trận vòng loại Champions League với đội AC Milan năm 2010 ở sân Bernabeu, Madrid. (Getty Images)



Chỉ biết là giới bóng đá bên Anh cứ thế xôn xao về tin Man U đã sẵn sàng tung tiền ra để rước Ronaldo về! Mà thực tế là đâu có giản dị như vậy? Ngoài mức lương hàng tuần mà người ta phải trả cho Ronaldo nếu như muốn rước cậu ta về thì số tiền ấy là tương đương trên dưới $450,000 đô một tuần, chưa nói gì đến điều khoản trong hợp đồng được gia hạn 5 năm với Real Madrid thời gian gần đây là Real Madrid chỉ chịu nhả cậu ta ra với cái giá tương đương trên $1 tỷ Mỹ kim!



Tin Ronaldo “có quyết định” muốn rời khỏi TBN và Real Madrid về vụ thuế là loại tin làm “chấn động “ giới bóng đá TBN cũng như Âu châu. Các nhân vật tai mắt bên TBN và Âu châu đều nhảy vào có ý kiến.

Chủ tịch Hiệp Hội Bóng Đá TBN là Tebas tuyên bố vơi báo chí là rồi ra Ronaldo sẽ chứng minh được dễ dàng là mình vô tôi!



Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao của TBN tuyên bố rằng ông ta tin Ronaldo có đầy đủ lý do để tự minh oan cho mình.



Mới đây nhất, trong ngày thứ Ba, ông già Sepp Blatter, 81 tuổi, cựu Chủ Tịch FIFA hiện đang chịu án 5 năm không được tham dự gần xa gì đến các hoạt động của FIFA đã chép miệng bình luận, “Nếp sinh hoạt văn hóa về bóng đá nó tạo nên tình trạng là người ta dễ chĩa mũi dùi vào những ai nổi tiếng” khi đề cập đến trường hợp Ronaldo. Câu nói đó tất nhiên hàm ngụ cái ý rằng chính ông ta cũng là nạn nhân của thứ “văn hóa” đó!

Và trong ngày thứ Ba thì Bộ Trưởng Tài Chánh TBN cũng tuyên bố, “Giới chức thuế vụ người ta làm ăn theo chức năng nghề nghiệp của mình, còn ai bị cáo buộc về việc gì thì bao giờ cũng vẫn được coi như vô tội cho đến khi tội danh đó được giới hữu trách chứng minh!”





Ronaldo với huấn luyện viên Mourinho đang khiếu nại với trọng tài trong một trận với đội Real Betis năm 2013 khi ông Mou còn là huấn viện viên cho Real Madrid. (Getty Images)



Riêng Chủ Tịch Perez của đội Real Madrid mà ở trong cái thế phải có lời ủng hộ cho Ronaldo thì không nói mà làm gì!



Nhưng nổi bật hơn hết, về mặt pháp lý, là các luật sư của công ty Gesfute bấy nay vẫn điều hành các mặt tài chánh, thuế vụ của Ronaldo. Mấy ông luật sư đó tuyên bố, “Ronaldo từ trước cho đến giờ phút này đều không thể biết là mình làm điều gì đó sai trái về mặt thuế khóa!”



Hai chữ “không biết” có nghĩa là những gì mà giới thuế vụ TBN rồi kế đó là cánh công tố cáo buộc Ronalado còn thiếu khoản thuế tương đương $16.4 triệu Mỹ kim cho thời gian từ 2011 cho đến năm 2014 thì công ty đã đại diện cho cậu ta để thanh toán xong xuôi với sở thuế và họ có đầy đủ giấy tờ dẫn chứng! Công ty đó từng điều hành các mặt tài chánh cho Ronaldo từ khi cậu ta còn đá cho Man U bên Anh trước khi về với Real Madrid, và thời gian còn ở bên Anh thì Ronaldo vẫn không bị lôi thôi gì với sở thuế bên đó!



Cánh thuế vụ cũng như công tố thì cho rằng trong thời gian từ 2011 đến 2014 khi Ronaldo chuyền số lợi tức phát sinh từ những nguồn quảng cáo mượn tên tuổi cùng hình ảnh của mình ra một công ty ngoài nước thì số lợi tức đó được khai báo không đúng danh nghĩa của nó cho nên như vậy là đương sự biết rõ rằng mình làm sai. Tưởng cũng cần nêu sự thể là cho dù cá nhận hay một tập thể tự đứng ra khai thuế hay làm việc đó thông qua một dịch vụ thuế khóa nào đấy thì trách nhiệm cuối cùng vẫn là nơi cá nhân hay tập thể có nguồn lợi tức phải khai báo.



Một nhà báo TBN chuyên về luật lệ thuế khóa thì có bài viết nói rằng Ronaldo không trốn thuế mà là làm sai thể thức, tức là cứ theo đề nghị của đám cố vấn tài chánh, thuế vụ mà làm sai. Thay vì giải quyết số thuế phải trả cho từng năm từ 2011 qua 2014 thì cậu ta theo lời các cố vấn chỉ đạo mà thanh toán thành một mớ cho cả ngần ấy năm. Nếu làm rời ra cho từng năm một thì có rắc rối với năm đầu tiên 2011 thì sở thuế người ta đã báo động và đương sự tránh được những rắc rối cho các năm sau. Cánh luật sư của Ronaldo, ngoài những viện dẫn khác, đã viện dẫn bằng chứng là khi thanh toán thuế chung cho số năm vừa nêu, cánh thuế vụ TB đã có văn thư xác nhận là tiền thuế cho số năm liên hệ đã được thanh toán!



Và nay thì đã đến lúc có trát đòi Ronaldo ra hầu tòa với thủ tục căn bản là như sau: Ronaldo sẽ ra phiên tòa với một thẩm phán chủ trì. Cánh công tố căn cứ vào hồ sơ của bên thuế vụ sẽ tìm cách chứng minh là Ronaldo phạm pháp về mặt thuế khóa. Luật sư của Ronaldo và cậu ta sẽ tìm cách chứng minh là đương sự không làm điều gì sai trái. Sau đó cánh công tố sẽ có quyết định xem nên miễn tố hay tiếp tục. Nếu công tố xin tiếp tục vụ án thì bấy giờ sẽ có một thời gian bao nhiêu tháng, tùy tính chất vụ án, để một phiên tòa khác sẽ xét xử. Một cây bút trong giới báo chí TBN chuyên về luật lệ thuế khóa trong tuần rồi đã có bài phân tích là nếu Ronaldo bị kết án thì ngoài khoản phạt tiền còn khoản phạt tù có thể lên đến 6 năm. Nếu đương sự nhận tội thì án tù có tể được giảm xuống 2 năm và đương sự sẽ được hưởng án treo do chưa có tiền án tù!

Nói chung là “chuyện đâu còn đấy”!



Trong khi chờ đợi thì dân ghiền bóng đá chúng ta có một số điều theo diện “trà dư tửu hậu” để mà bàn!

Nếu tách rời những chuyện như thế này ra khỏi đời sống xã hội nói chung của một nước thì không cách chi hình dung ra được những việc “râu ria” nhất thiết kèm theo!



Với những khoản tiền to lớn có liên quan như vậy thì giới chức thuế vụ có tích cực tìm cách dòm ngó vào đương nhiên là an toàn hơn nếu để nó “xẩy” mất, không tạo được nguồn thu cho nền tài chánh của nhà nước vốn dĩ là đang gặp khó khăn thiếu hụt đủ mọi bề. Nếu tòa xử trắng án cho Ronaldo thì các ông thuế vụ vẫn có thể xoa tay thở phào nhẹ nhõm là “mình đã làm hết chức năng của mình.” Các vị ở sở thuế vị đều có những người chờ đấy trong hành lang, chờ cho các vị ấy sơ xẩy, mất chức là họ sẽ có cơ hội thay thế!



Lập luận đối với cánh công tố cũng y hệt như vậy, tuy cánh công tố cần phải hết sức cẩn thận, bởi một đàng là cần “làm hết chức năng của mình,” còn một đàng nếu “thua” một vụ khởi tố là sẽ có lợi cho những vị chờ đấy trong hành lang để đuọc bộ tư pháp bổ nhiệm thay thế nếu như mấy ông tại chức cứ vậy mà “thua” hoài!

Báo chí thì tất nhiên là cần cho có được mọi biến cố lớn bé trong đời sống xã hội, bao gồm kinh thế, chính trị, văn hóa thể thao v.v. để mà hành nghề.



Những “thế lực” cạnh tranh về nghề nghiệp của nhau thì hẳn nhiên chỉ trông sao cho các đối thủ của phe mình gặp nạn. Chẳng hạn như Ronaldo mà bị tai tiếng chứ khoan nói gì đến việc bị kết án thì Real Madrid sẽ bị suy yếu và đội ngũ hay cá nhân nào đấy mình ủng hộ sẽ có cơ trồi lên. Cũng lại ví dụ cuối năm nay người ta sẽ bình chọn giải “Ballon d'Or” cho năm 2017. Liệu việc Ronaldo bị tai tiếng do bị cáo buộc là trốn thuế có ảnh hưởng gì đến cuộc bình chọn đó và liệu có lợi thế gì cho “gà nhà” do phe phái mình ủng hộ hay không? V.v. và v.v.. Ta cứ theo đó mà “nghĩ rộng” thêm ra!



Một điểm nữa cần được chú ý! Những nhân vật tai mắt như Chủ Tịch Hiệp Hội Bóng Đá TBN, Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao TBN, Chủ Tịch câu lạc bộ bóng đá Real Madrid là Perez thì chẳng lẽ họ không có lý do gì để tin rằng Ronaldo cùng đám luật sư của cậu ta sẽ có thể làm sáng tỏ được vấn đề? Cứ bình thường ra mà xét thì nếu như các vị đó có tí nghi ngờ gì về sự việc, phải chăng là tốt hơn cả họ nên giữ yên lặng, chờ tòa phân xử để tránh vạ miệng do ủng hộ cậu kia mà thiếu cơ sở vững chắc?



Có khoảng 500 fans của Ronaldo trong những ngày qua đưa kiến nghị lên mạng là thuế vụ TBN nên “xù” vụ này để cậu kia không phải bỏ xứ, bỏ Real Madrid mà đi. Lập tức đã có cả trăm y kiến nhao nhao phản đối, cho rằng đám fans đó chủ trương như vậy mà “không biết xấu hổ”!



Một nhà báo TBN thì viết bài cho rằng thái độ của Ronaldo, cho dù là mới chỉ tạo điều kiện cho người khác tung tin mình muốn bỏ TBN và Real Madrid mà đi, là hết sức “kém suy nghĩ”! Bài báo cho rằng nếu mình tin chắc là mình vô tội thì việc gì phải đi đâu, vì chung cuộc thì tòa vẫn chỉ có thể phân xử là mình vô tội?

Có hai điều đặc biệt thú vị nẩy sinh trong ngày thứ Ba. Một là Manchester United bên Anh nay thở ra cái ý là thôi, không còn dòm ngó gì đến việc rước Ronaldo trở về bên ấy vì quá tốn kém.



Giới “bình luận gia” bên đó còn thêm cái ý là làm sao một huấn luyện viên háo thắng như ông Mourinho người Bồ và một cầu thủ háo thắng như Ronaldo cũng người Bồ lại có thể ăn ý với nhau cho được? Thời còn làm huấn luyện viên cho Real Madrid thì ông Mou đã chẳng từng “có vấn đề” với Ronaldo là gì?



Đã có lần khi ông Mou ca tụng cầu thủ Ronaldo và báo chí hỏi xem có phải Cristiano Ronaldo hay không thì ông Mou lắc đầu nói không phải, mà là Ronaldo Luiz Nasario De Lima người Brazil từng đấu cho Real Madrid từ 2002 đến 2007! Cậu Cristiano Ronaldo từng thuê người đúc tượng cho mình ở viện bảo tàng tự xây nên cho mình tại sinh quán bên Bồ Đào Nha thì làm sao mà chịu cho nổi?



Thời Ronaldo đấu cho Manchester United là với huấn luyện viên người xứ Tô Cách Lan bên Anh, người được Hoàng Gia Anh phong tước, phải gọi là “Sir” Alex Ferguson! Nay thì huấn luyện viên Man U là ông thường dân Mourinho! Khác lắm!



Độc giả cần thêm tin sốt dẻo gì nữa chăng? Có ngay!

Trong ngày thứ Ba, sở thuế Tây Ban Nha đã thông báo là ông Jose Mourinho nay phải giải quyết việc trốn khoản thuế tương đương $3.7 triệu Mỹ kim cho thời gian từ 2011 đến 2012! Một cậu người Bồ gặp rắc rối về thuế với xứ TBN, chuyện chưa xong thì một ông người Bồ khác cũng lại sắp gặp rắc rối về thuế với nhà nước TBN! Hẳn là sở thuế TBN muốn cậu Ronaldo sao “cho có Bồ”!