Thủ tướng Canada sắp đến Việt Nam

ĐÀ NẴNG - Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada sẽ thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm tuần sau, tức hai này 8 và 9 tháng 11, theo thông cáo của Bộ Ngoại Giao. Ông sẽ có mặt ở Việt Nam từ đầu tuần khi tham dự hội nghị APEC.

Justin Trudeau, 45 tuổi, là thủ tướng thứ 23 của Canada sau khi đảng Tự Do thắng cử năm 2015. Canada là một trong 21 nền kinh tế thành viên của Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương, APEC. Ông Trudeau sẽ cùng phái đoàn cao cấp Canada sẽ tham dự các hoạt động trong tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng ngày thứ Hai, 6 tháng 11.



Bão Voi sắp đánh vào Khánh Hòa, Ninh Thuận

CAM RANH - Bão số 12, tên quốc tế là Damrey (Con Voi), đang tăng sức mạnh và hướng vào vùng biển tại hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Lúc vào gần bờ, bão có thể mạnh tới cấp 12, sức gió 130 km/h. Chiều thứ Năm, tâm bão Damrey cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 800 km về phía đông.

Theo Cơ quan Khí Tượng Hong Kong, ngày thứ Sáu, bão Damrey sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt trên 100 km/h. Bão sẽ kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn trên diện rộng.

VN sẽ tặng... khay tre cho các lãnh đạo APEC

ĐÀ NẴNG - Theo các báo trong nước, chủ tịch Trần Đại Quang sẽ gửi đến các vị nguyên thủ của 21 quốc gia thành viên APEC 2017 sẽ là khay đựng làm bằng chất liệu tre của Việt Nam, trong đó có hoa văn sen được phóng tác từ hoa sen của Thăng Long - Hà Nội.

Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ Trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, cho biết quà tặng khay tre trong cuộc họp báo sáng thứ Năm. Các nhà lãnh đạo tham dự các kỳ APEC được tổ chức ở các nước lại mặc trang phục khác nhau và kỳ này tổ chức ở Việt Nam sẽ có trang phục khác mà CSVN chưa cho biết là gì. Trước đây, vào năm 2006, Tổng Thống George W. Bush từng dự hội nghị APEC được tổ chức tại Hà Nội.

Hội nghị thượng đỉnh APEC là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017, được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11 tháng 11. Hội nghị có sự tham gia của 21 thành viên của APEC, trong đó có Mỹ, Trung Cộng, Nga, Nhật Bản, Úc, Tân Tây Lan, và Phi Luật Tân.

500 công nhân Trung Hoa làm việc lậu tại xưởng điện Vĩnh Tân

BÌNH THUẬN - Làm sao cả mấy trăm người làm việc lậu mà chính quyền không hay biết, ngoại trừ có sự bao che từ cấp lãnh đạo. Ngày thứ Năm, Sở Lao Động tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo kết quả kiểm tra tình hình công nhân nước ngoài làm việc tại các dự án Nhiệt Điện Vĩnh Tân tại huyện Tuy Phong. Kết quả cho thấy hai dự án đã có hơn 1,400 công nhân ngoại quốc mà hầu hết là từ Trung Hoa. Trong đó, tổng số lao động chưa được cấp giấy phép lao động là 501 người và chưa nộp hồ sơ xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 273 người.

Chi tiết hơn, dự án Nhiệt Điện Vĩnh Tân 1 có 1,179 công nhân của năm nhà thầu thì có đến 482 người chưa được cấp giấy phép. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra phát hiện 257 công nhân Trung Hoa của Công Ty Lắp Đặt Quảng Đông, Trung Kiên 2 vào Việt Nam làm việc với vị trí lao động kỹ thuật thời gian ngắn hạn (cộng dồn dưới 90 ngày/ năm) nhưng không báo cáo. Còn dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có 250 lao động thì có 19 người chưa được cấp phép. Một số nhà thầu thuộc dự án sử dụng 29 lao động nước ngoài có giấy phép lao động nhưng do tỉnh khác cấp nhưng chưa báo cáo xin UBND tỉnh cho phép sử dụng.





Mường Thanh bắn pháo bông, cơ quan chức năng 'không biết'

NGHỆ AN - Một màn bắn pháo bông đã diễn ra tại đại hội của Tập Đoàn Mường Thanh, nhưng chính quyền sở tại vẫn không nắm được việc bắn pháo hoa này có phép hay không.

Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài khoảng 1 phút 20 giây ghi lại màn bắn pháo bông tầm thấp, khiến nhiều người xôn xao và có ý kiến cho rằng "tương đương những lễ hội lớn tầm cỡ cấp tỉnh tổ chức."

Màn bắn pháo bông được xác nhận diễn ra đêm Chủ Nhật, 29 /10, tại đại hội của Tập Đoàn Mường Thanh ở khu sinh thái Mường Thanh Safari Land, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu.

Chiều thứ Năm, bà Diệu Anh, cán bộ truyền thông Mường Thanh, xác nhận màn bắn pháo bông này diễn ra trong phần khai mạc đại hội tập đoàn năm 2017. Về giấy phép do tập đoàn ký hợp đồng với một công ty khác để tổ chức, nên phía tập đoàn không nắm được.

Trương Xuân Hồng - trưởng công an xã Diễn Lâm, nơi diễn ra sự việc bắn pháo bông - nói rằng đó là chuyện nội bộ của Mường Thanh nên phía xã không nắm được và không thấy ai báo cáo chi hết.

Theo luật thì cá nhân hoặc cơ sở kinh doanh không được tự ý bắn pháo hoa.

Máy bay VN Air hạ cánh khẩn cấp, cứu mạng hành khách

HONG KONG - Báo chí Nam Hàn đã loan tin về việc chuyến bay VN426 đã đáp khẩn cấp, giúp bảo đảm sức khoẻ cho hai hành khách. Thông tin này cũng đã được Vietnam Airlines xác nhận chiều thứ Năm. Theo đó, chuyến bay Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Busan khởi hành lúc 00 giờ 40 phút, giờ Việt Nam, hôm thứ Bảy ngày 28/10 vừa qua. Bay được 2 giờ thì một nam hành khách, 29 tuổi, bất ngờ ngã quỵ trong lúc đang di chuyển đến khu vực cuối máy bay.

Hành khách này bị đau ngực trái, khó thở. Tiếp viên cùng hai bác sĩ có mặt trên chuyến bay đã giúp sơ cứu, cung cấp dưỡng khí cho hành khách. Người này được xác định là anh E.D., quốc tịch Nam Hàn, ngồi ghế 24A.

Tuy nhiên, sau những trợ giúp y tế trên chuyến bay, tình trạng sức khoẻ của khách E.D. không khá hơn, nên phi hành đoàn quyết định đáp xuống sân bay gần nhất tại Hongkong để cấp cứu, thời điểm hạ cánh là 2 giờ 22 phút ngày 29/10, giờ Việt Nam. Xe cứu thương đã đưa hành khách E.D. đến bệnh viện địa phương.

Trong lúc hạ cánh tại Hongkong, bất ngờ một hành khách trẻ em trên cùng chuyến bay đã lên cơn sốt cao gần độ 40 C. Em này ngồi ghế 6K, đi cùng cha người Đại Hàn và mẹ là người Campuchia. Vì không có thuốc đặc trị trên chuyến bay, phi hành đoàn kéo dài thời gian hạ cánh tại Hong Kong để đưa cháu bé cùng cha mẹ đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.