Trường học bị căng thẳng, học sinh lo âu hơn, kỳ thị gia tăng trong Thời Đại Trump

Những người này biểu tình chống nhóm kỳ thị da trắng White Lives Matter tại Shelbyville, Tennessee vào ngày thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017. (Joe Buglewicz/ Getty Images)Vào mùa xuân vừa qua, một giáo viên môn sử ở tiểu bang North Carolina đang dạy một bài về việc Kha Luân Bố (Christopher Columbus) khám phá Mỹ Châu, từ đó đưa đến việc lục địa này trở thành thuộc địa ở Âu Châu. Giáo viên kể về cách thức Kha Luân Bố và những người của ông bắt thổ dân đảo Hispaniola, đối xử tàn tệ với họ.Một học sinh viên da trắng bỗng nói, “Đó là điều được cần được xảy ra. Thổ dân chỉ là những người ngu đần, như ngày nay họ vẫn thế. Đó là mục đích, đó là lý do tại sao chúng ta cần một bức tường.”Nhiều học sinh trong lớp tiếng đồng ý. Một cuộc tranh cãi xảy ra. Sau buổi học, hai nữ sinh người Latina đến gặp giáo viên và nói, “Bạn ấy không cần phải nói những lời như thế trong lớp. Chúng em lo lắng cho sự an toàn của chúng em, lo lắng về mọi sự sẽ không trở nên tốt đẹp cho chúng em.”Mẩu chuyện trên với các nhân vật được giấu tên đã được thu thập trong một cuộc khảo sát mới của trường đại học UCLA, Nam California. Trong cuộc khảo sát này, các giáo viên cho biết rằng trong bầu không khí chính trị hiện nay, một số học sinh của họ lo sợ cho bản thân và gia đình. Những thầy cô cho biết rằng các học sinh trở nên bạo dạn hơn khi nói lên những quan điểm kỳ thị chủng tộc và xúc phạm đến người khác.Ngay cả khi Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump dành thời giờ trong tuần này đi thăm các trường học, để quảng bá việc tử tế và bao dung trong học đường, nhiều người đã mang thói bất nhã mới trong trường học mà nguyên nhân xuất phát từ ông Trump và thời đại của ông.Những cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy nạn bắt nạt đã gia tăng ở trường học, liên quan tới chính trị.Khác với những cuộc thăm dò đó, cuộc khảo sát của UCLA, dựa vào một mẫu đại diện toàn quốc với 1,535 giáo viên tại các trường học có số lượng học sinh phản ảnh số lượng học sinh của các trường ở Mỹ như là một toàn thể, chứ không phải rút ra từ các tình nguyện viên tự lựa chọn. Ngoài ra, cuộc khảo sát được thực hiện sau khi Tổng Thống Trump nhậm chức. Cùng với cuộc khảo sát này, các nhà nghiên cứu tại Viện Dân Chủ, Giáo Dục và Tiếp Cận UCLA đã thực hiện 35 cuộc phỏng vấn qua điện thoại.Sau đây là một số kết quả chính yếu:- 79 phần trăm giáo viên nói rằng có thêm nhiều học sinh lo ngại về sự an toàn của các em hoặc của gia đình các em, vì những gì đang có trong tin tức. Được đề cập nhiều nhất là vấn đề di dân, nhưng danh sách cũng bao gồm lệnh cấm du hành được đưa tin nhiều, những hạn chế về các quyền của giới LGBTQ (đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới tính), những mối đe dọa đối với Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Rẻ, và các mối nguy cơ đối với môi trường.- 51 phần trăm giáo viên cho biết có thêm nhiều học sinh trải qua thời gian bị “căng thẳng và lo âu ở mức cao.”- 44 phần trăm giáo viên báo cáo rằng những nỗi lo ngại của các học sinh đang ảnh hưởng đến việc học. Trong các cuộc phỏng vấn, họ nói về những học sinh dường như bị căng thẳng thần kinh, bị phân tâm chia trí, và đóng góp ít hơn vào việc thảo luận trong lớp, vì sợ làm cho những người khác chú ý đến các em.- 41 phần trăm giáo viên cho biết rằng so với những năm trước, các học sinh có xác suất cao hơn đưa những phát ngôn vô căn cứ vào những cuộc thảo luận trong lớp, chẳng hạn như lấy từ Facebook hay đài phát thanh.- 27 phần trăm giáo viên cho biết có một mức gia tăng trong số học sinh nói những lời xúc phạm đến các nhóm người khác, trong các cuộc thảo luận trong lớp. Điều này bao gồm những lời lẽ kỳ thị giới tính, kỳ thị chủng tộc, và chống Hồi Giáo.- 20% giáo viên cho biết có mức phân cực cao hơn trong khuôn viên nhà trường, và thói bất lịch sự trong phòng học.Ông John Rogers, tác giả chính của bản phúc trình và giáo sư khoa giáo dục thuộc viện đại học UCLA, nói rằng hai con số cuối cùng này là cao hơn đối với các giáo viên ở những trường mà người da trắng chiếm ưu thế. Ông lưu ý rằng các giáo viên ở tám tiểu bang đã dùng từ ngữ “được làm cho bạo dạn” hơn, để mô tả một số hành động mang tính cách kỳ thị chủng tộc và xúc phạm càng ngày càng tăng của một số học sinh da trắng.