Vòng loại 48 Europa League đợt 5: ông Tây Wenger làm toán

Guirassy áo đỏ của đội Cologne tranh banh với Elneny và Holding của Arsenal trong trận vòng loại 48 đợt 5 giải Europa League ngày 23/11 bên Đức. (Getty Images)

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Năm bên Mỹ có Lễ Tạ Ơn thì bên Âu châu có 24 trận vòng loại 48, đợt 5 của giải UEFA Europa League. Hai mươi bốn trận thì biết xem trận nào, bỏ trận nào để chỉ xem người ta cho phát hình lại? Không có gì khó khăn! Bốn mươi tám đội ở vòng 48 thì hẳn nhiên sẽ chỉ có một nhúm nào đấy sẽ lọt vòng 32, rồi từ vòng 32 cũng sẽ chỉ có một số anh cứng cựa nào đấy mới lọt được vào vòng 16. Mà rồi rốt cuộc thì cũng sẽ chỉ có tám anh lọt vào tứ kết để từ đấy mới thực sự tranh nhau cái cúp.

Trong số 48 đội ở vòng này thì những anh mà thiên hạ nhắm chừng là có triển vọng cao là cỡ như: Arsenal (Anh), Atalanta, Lazio, Milan (Ý), Lyon, Marseille, Nice (Pháp), Zenit St Petersburg (Nga), Dynamo Kiev (Ukraine), Steaua Bucuresti (Romania), Real Sociedad, Villareal (Tây Ban Nha), Bragga (Bồ Đào Nha).

Số còn lại, ở các nhóm C,F, J và G thì kết quả sẽ là hai anh cao điểm nhất trong số bốn anh của mỗi nhóm mà cho đến giờ này chỉ có chừng sáu bảy điểm, mà rồi chênh nhau cũng chỉ đôi ba điểm. Đấu đã hết 5 đợt thì điểm cao là thuộc loại từ 12 (thắng 4 trận) đến 15 điểm (thắng cả 5). Bên Champions League không hiếm anh hàng đầu có 15 điểm, nhưng còn bên giải này thì sau 5 đợt đấu, anh cao nhất cũng chỉ có được 11 điểm.

Arsenal là anh có máu mặt nhất thì trong trận ngày thứ Năm loay hoay thế nào mà lại để thua đội Cologne của Đức 1 bàn trắng, tuy điều khôi hài là Arsenal thua nhưng vẫn đứng đầu nhóm H trong khi Cologne tuy thắng nhưng vẫn đứng chót với tổng cộng 3 điểm và kể như đã bị loại.





Đội Cologne dàn hàng ra chào mừng các fans của mình sau khi thắng Arsenal 1-0 ở trận bên Cologne ngày 23/11. (Getty Images)

Arsenal mùa bóng năm rồi đứng hạng 5 trong Premier League, sau 20 năm tệ nhất vẫn đứng hạng 4 để được tham gia giải Champions League. Premier League có 20 đội thì Arsenal hiện đứng hạng 6 trong khi Cologne trong Bundesliga với 18 đội thì nó đang đứng hạng thứ 18!

Bởi vậy mà ai khác đấu đá ra sao thì ta tạm gác qua một bên, chờ đến hết đợt cuối, đợt 6 vào ngày 7/12 làm sơ kết cũng không muộn.

Hôm nay ta hẵng cứ bàn đến trận Arsenal - Cologne để có một ý niệm về cách ra quân của những ông huấn luyện viên nói chung ở vòng loại cấp này của giải Europa.

Cụ người Pháp Arsene Wenger trong ngày thứ Năm đưa quân từ London qua Cologne để đấu với đội Cologne. Ông huấn luyện viên người Áo Peter Stoger của đội Cologne chỉ có việc ngồi tại chỗ với đội ngũ của mình để chờ nghênh chiến. Ông Stoger không phải tính toán gì nhiều ngoài con tính giản dị là trước trận đấu đội mình đứng cuối nhóm với Zero điểm thì cố làm sao trận này đừng có để thua mấy anh thứ dữ kia từ bên Anh qua. Đừng để thua có nghĩa là cốt hòa cho có được 1 điểm. Một điểm thì vẫn hơn không điểm!

Còn Cụ Wenger thì phải làm bài toán khá quanh co hơn. Với 10 điểm ở đầu nhóm thì Cụ thấy chắc ăn quá rồi; có thua thì cũng vẫn đứng đầu nhóm, rồi có thua thêm trận đợt cuối đi nữa thì cũng vẫn cứ đứng đầu nhóm và vẫn vào lọt vòng 32. Trong khi đó thì trận cuối tuần trong Premier League mới thật là quan trọng bởi nó định đoạt vai vế của Arsenal trong Premier League.

Trước trận đấu, thứ bậc cùng số điểm của 4 đội trong nhóm H là tuần tự từ cao đến thấp: Arsenal 10 điểm, Red Star Belgrade 4 điểm, Bate 3 điểm, và Cologne 0 điểm.

Tình hình như vậy thì Cụ Wenger cho tất cả những cầu thủ thượng thặng của mình như Sanchez, Ozil, Lacazette, Walcott, Ramsey, Montreal, Mustafi, Welbeck, v.v., kể cả thủ môn chính Petr Cechs ở lại nhà dưỡng sức tuốt luốt. Cụ chỉ đem theo đám trẻ mới lớn cho đi đấu với đội hạng 18 trong 18 đội của Bundesliga.

Đội Cologne nếu có ớn là ớn đám lính chính quy của Cụ Wenger, còn gặp đám mầm non của Arsenal thì họ tương đối vững tâm hơn.

Kết cuộc là tuy đám mầm non của Cụ Wenger thay phiên nhau áp đảo Cologne (8 lần hưởng phạt góc, 13 lần sút vào khung thành với 8 lần đúng hướng, so với Cologne chỉ hưởng mỗi một cú phạt góc và sút được có 3 với 2 lần đúng hướng) nhưng Cologne vẫn có banh nơi chân ngang ngửa thời gian suốt trận đấu so với Arsenal. Vì sao? Vì họ biết là nếu Arsenal vừa lo tấn công mà cũng lại vừa có banh dài hơi hơn nữa thì Cologne chỉ có chết! Cologne tìm đủ mọi cách để bít kín hết các ngõ ngách ra vào khung thành của họ. Và quan trong hơn, họ có anh cầu thủ Horn rất xuất sắc, chứ còn bằng không với 8 cú sút đúng hướng của Arsenal thì lấy gì mà Cologne không nạp mạng?

Thế rồi cứ cái kiểu đấu đá như vậy mà Arsenal rốt cuộc không làm gì được Cologne. Rồi đến khi Cologne có được dịp hiếm có để phản công thì bàn thua của Arsenal lại không vì lý do gì khác hơn là một cú penalty. Tiền đạo người Pháp gốc Phi châu Guirassy của Cologne đưa banh lọt vào cánh trái cấm địa Arsenal thì cậu hậu vệ Debuchy người Pháp của đội này bất cẩn khiến Guirassy vướng chân nhẹ thôi nhưng ngã lăn. Trọng tài người Nga cho Cologne hưởng cú phạt đền. Guirassy đứng ra sút vào góc phải trong khung thành, thủ môn Ospina bay qua chận banh bên hướng trái. Cả sân đấu vang rền tiếng reo hò của đám dân Cologne đến cổ vũ đội nhà. Ấy là phút thứ 62 của hiệp 2.





Peter Stoger của đội Cologne bắt tay Cụ Arsene Wenger với nụ cười rất "élégant" của đội Arsenal trước trận đấu ngày 23/11 tại Cologne. (Getty Images)

Ngày 7/12, đợt cuối của vòng loại 48 Europa League, Arsenal sẽ gặp Bate (xứ Belarus) và Cologne sẽ gặp Red Star Belgrade (xứ Serbia). Chắc bài toán của Cụ Wenger ngày đó cũng chẳng khác so với ngày thứ Năm 23/11 bao nhiêu vì Bate nó hiện chỉ có 4 điểm trong khi Arsenal của Cụ có đến 10 điểm. Nhưng tiếng Pháp có chữ "prestige," uy tín, cũng như mấy chữ "sauver la face," sao cho khỏi mất mặt. Muốn chắc ăn thì e Cụ Wenger cũng phải cho đám Sanchez, Lacazette, Ozil xung trận cho khỏi thua bất tử! Thua thì coi kỳ lắm; mất "prestige" dữ lắm! Vả lại trận đó thì Arsenal sẽ đấu ở sân nhà tại London, Cụ Wenger đâu có phải sợ mấy tay kia đi xa mất sức?