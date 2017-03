Bãi biển bí mật trong lòng vách đá

Bãi biển Hidden Beach nhìn từ trên cao.



MEXICO - Hidden Beach (Bãi biển ẩn mình) hay còn gọi là Playa Del Amor (Bãi biển tình yêu) là tên của một bãi biển tuyệt đẹp ẩn kín dưới những tảng đá của quần đảo Marieta ở Puerto Vallarta, Mexico. Nơi đây được ví như một thiên đường nhỏ trên mặt đất. Từ trên cao, địa điểm này nhìn như một lỗ hổng lớn trên mặt đất.

Hidden Beach là 1 trong số ít những nơi trên thế giới được tạo ra do “sai lầm nhân tạo” kết hợp với vẻ đẹp của tự nhiên, hình thành nên một khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục.





Một phần của quần đảo Marieta.



Lý do chính để giải thích cho việc Bãi biển tình yêu trở thành địa điểm thú vị như vậy, đó là vì nó hoàn toàn bị ẩn kín trong lòng hòn đảo. Cách duy nhất để thấy được toàn cảnh bãi biển này là nhìn từ trên cao và cách duy nhất để tới được đây là đi qua một đường hầm nước nối liền bãi biển với Thái Bình Dương.





Rặng san hô tại Hidden Beach.



Hầu hết quần đảo Marieta chưa bao giờ có người sinh sống, do đó đây là điều kiện tuyệt vời cho thiên nhiên tạo ra cảnh đẹp như chuyện cổ tích.



Vào đầu thế kỷ 20, người Mexico đã bắt đầu chế tạo và thử nghiệm bom để chuẩn bị cho Đệ Nhất Thế Chiến, và cách duy nhất để thử nghiệm chúng là tiến hành các vụ nổ trên đại dương. Người ta tin rằng đã có 1 số vụ nổ bom được thực hiện trên quần đảo nhỏ Marieta, tạo ra hố sụt và làm hình thành Hidden Beach.

Mặc dù những thông tin này chưa được xác thực nhưng đó lại là cách giải thích hợp lý nhất cho việc “lỗ tròn hoàn hảo” này được hình thành ngay trong trung tâm của hòn đảo.







Khung cảnh tuyệt đẹp bên trong bãi biển.



Bãi biển tình yêu là nơi rất lý tưởng để bơi lội và chèo thuyền kayak. Không chỉ được tắm biển ở nơi có những vách đá sừng sững bao vây, mà du khách còn có thể phơi nắng trên bãi cát trắng mịn. Do được mái vòm đá bảo vệ, du khách sẽ có những cảm giác mới lạ khi tìm được nơi trú nắng và bơi lội thỏa thích bên dưới làn nước xanh trong vắt, ngắm nhìn những sinh vật biển đa dạng.





Bãi biển hình thành từ 1 hố sụt kỳ lạ.



Năm 2005, các nhà chức trách Mexico tuyên bố quần đảo Marietas là một Công viên Quốc gia, tên chính thức là Parque Nationcal Islas Marietas (Công viên Quốc gia đảo Marietas). Cho đến ngày nay, những hòn đảo này vẫn không có người ở, nhưng người ta vẫn cung cấp dịch vụ tàu thuyền để đưa du khách đến viếng thăm kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp của thế giới này.





Đường hầm dẫn vào bãi biển.



Để tới đây, du khách phải đi thuyền từ đất liền khoảng 60 phút, sau đó bơi hoặc chèo kayak qua đường hầm dài nối Thái Bình Dương với bãi biển bí mật này. Hiện nay, chỉ có bơi lội và chèo thuyền kayak là những hoạt động được cho phép tại đây.