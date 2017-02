Bạn bè kể: Ellie Trần rất sợ người cha của con cô

Ellie Trần



VIRGINIA BEACH – Cái chết của cô Ellie Mizon Trần vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng người Việt Nam tại tiểu bang Virginia. Nhiều người đã đứng ra trợ giúp cha mẹ và đứa con gái còn bé của cô Ellie Trần. Trước một án mạng quá thương tâm, cộng đồng người Việt ở Virginia Beach đã sắp xếp một buổi lễ cầu siêu tại một ngôi chùa, và một lễ cầu nguyện tại nhà thờ



Trong khi đó, theo dự trù thì nghi can Joseph Vincent Merlino III sẽ ra hầu tòa, trong phiên thụ lý về việc đóng tiền thế chân để được tại ngoại, thế nhưng đương sự đã rút lại lời thỉnh cầu.



Luật sư Richard Doummar nói rằng ông muốn xem xét lại các bằng chứng khoa học, trước khi biện luận cho thân chủ của ông được trả tự do. Nhưng ông không nói rõ ông sẽ biện hộ như thế nào và những bằng chứng là gì. Ông chỉ nói rằng có thể phải mất mấy tuần trước khi bằng chứng được giải quyết.



Anh Merlino, 29 tuổi, bị buộc tội trong vụ tấn công cô Ellie Trần, 35 tuổi, ở bên ngoài nhà cô, vào ngày 14 tháng Hai. Họ từng sống chung như vợ chồng và có một con gái tên là Jolie. Văn phòng giám định y khoa chưa công bố nguyên nhân gây ra vụ tử vong. Nhưng theo cha mẹ của cô cho biết, các bác sĩ bảo họ rằng cô đã bị đầu độc.



Merlino là cha của đứa con gái 2 tuổi của Ellie. Anh ta bị buộc tội sát nhân bậc hai, và đang bị giam trong nhà tù thành phố.



Ellie từ Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ cách đây chừng 10 năm. Cô làm thợ móng tay tại tiệm Nails KT II trên đường Laskin Road. Cô có quan hệ với Merlino, nhưng nói với bạn bè và gia đình rằng cô đã chấm dứt mối quan hệ ấy, vì anh ta có tính kiểm soát và ngược đãi cô.



Trong phiên xử cứu xét tiền thế chân cho nghi can, một số bạn bè của Ellie Trần đã tụ tập ở bên ngoài tòa án. Họ tin rằng Merlino là một kẻ nguy hiểm và phải tiếp tục bị giam. Họ cho biết trước đây anh ta đã từng tấn công Ellie.



Lưu Loan, một người bạn và đồng nghiệp cho biết rằng cô đi theo Ellie ra tới chỗ chiếc xe của Ellie đang đậu, vào cuối mỗi ngày làm việc. Loan nói với nhật báo Virginia-Beach Pilot, “Cô ấy luôn luôn sợ anh ta.”

Một người đàn ông mặc trang phục, đội tóc giả và mũ, đã tạt một thứ hóa vào Ellie Trần trong tháng 12, trên bãi đậu xe của tiệm nail, theo cô Loan cho biết. Hóa chất ấy, không biết là chất gì, đã đốt cháy tóc của Ellie, khiến cho cô phải cắt bỏ một phần tóc, theo lời cô Loan nói.



Vụ tấn công đó xảy ra bên ngoài tiệm làm móng tay, ở số 964 trên đường Laskin Road, vào lúc khoảng 7 giờ tối ngày 4 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.



Phát ngôn viên cảnh sát Tony Pierce viết trong một email rằng có một người nào đó lùi vào trong xe của Ellie Trần, bước ra khỏi xe, và tạt một thứ chất lỏng vào cô. Ellie đã đi bệnh viện để được đánh giá.

Những vụ khác liên quan đến Ellie và Merlino đã được báo cho cảnh sát biết. Vào hôm 11 tháng 7 năm 2016, có một bản báo cáo về vụ đe dọa gây tổn hại thể lý tại nhà của Merlino, trong khu phố 1200 trên đường Warner Hall Drive, theo hồ sơ cảnh sát trên mạng cho hay.



Vào ngày 21 tháng Mười năm 2015, có một vụ liên quan đến bạo hành gia đình gây ra “những thương tích nhẹ,” theo một bản phúc trình của cảnh sát. Không có sẵn những thông tin khác. Việc giải quyết cả hai trường hợp này vẫn chưa rõ ràng.



Diamond Phan cho biết cô đã gặp Ellie trong một lớp tiếng Anh ESL, cách đây chừng 10 năm.

Cô nói rằng Ellie sống với Merlino chỉ được mấy tháng. Ellie tìm cách duy trì mối quan hệ vì đứa con gái của họ, nhưng cuối cùng quyết định rằng cô không thể ở lại với anh ta, theo Diamond Phan cho biết.

Cô nói, “Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Cô rất xinh đẹp, thân thiện. Một người siêng năng làm việc. Cô là một người bạn rất tốt. "



Một buổi lễ thăm viếng và cầu nguyện cho Ellie Trần được tổ chức, từ 4 giờ tới 6 giờ ngày thứ Năm, tại nhà quàn Family Choice Funeral Home, ở số 5401 trên đường Indian River Road. Một lễ cầu siêu Phật Giáo sẽ được tổ chức từ 4 giờ tới 6 giờ chiều, và một buổi cầu nguyện Công Giáo từ 7 giờ tới 7 giờ 30 tối. Bạn bè và tổ chức phi lợi nhuận Love Foundation đang quyên góp, để giúp hỗ trợ cho cha mẹ và con gái của cô Ellie Trần.