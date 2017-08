Bắp chuối được tẩy trắng bằng hóa chất

ĐÀ NẴNG - Tám cơ sở bị khám phá đã dùng hóa chất không rõ nguồn gốc để tẩy trắng bắp chuối tại Chợ Đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu. Công an nói rằng họ đã bất ngờ kiểm tra các cơ sở một hộ kinh doanh, chế biến bắp chuối do bà Trần Thị Thùy Liên, tiểu thương tại chợ bỏ mối Hòa Cường, làm chủ thì phát giác cơ sở dùng hóa chất để tẩy trắng bắp chuối.

Tiếp tục kiểm tra các tiệm còn lại tại chợ bỏ mối, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 trường hợp khác cũng dùng chất bột chất tẩy trắng công nghiệp. Công an đã lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm.

Trước đây, vào cuối tháng Bảy, nhà chức trách tại quận Thanh Khê đã tổng kiểm tra các hộ kinh doanh hải sản tươi sống ở Chợ Hải Sản và lấy mẫu tôm sú xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu tôm sú ở quầy Mai Thị Cúc có chứa tạp chất Agar, một loại tạp chất dùng để làm tăng trọng lượng, giúp tôm đông lạnh và trông tươi ngon hơn, nhưng tạp chất này gây ra các bệnh truyền nhiễm tả và thương hàn.



Học sinh nhảy lầu què chân sau khi bị cô giáo lấy điện thoại

NINH BÌNH - Bị cô giáo tịch thu điện thoại trong giờ ra chơi, sau đó mời phụ huynh đến làm việc, một học sinh lớp 9 đã nhảy từ tầng 3 của trường xuống đất. Hậu quả là em bị gãy chân, đang năm trong nhà thương. Vụ này xảy ra ngày thứ Tư 16/8, tại trường Phú Lộc, huyện Nho Quan.

Hiện em Quang đang nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh Ninh Bình. Theo tường trình của phụ huynh, khoảng 10 giờ sáng, trong giờ ra chơi em Quang có cầm điện thoại di động trên tay thì bị cô giáo đến lấy mất. Sau đó cô gọi cha mẹ đến trường làm việc.

Khoảng 10g30 cùng ngày, bà Vũ Thị Quế, mẹ em Quang, đang ngồi ở phòng làm việc của trường thì nhận được tin con bà đã nhảy từ tầng 3 của trường xuống đất. Hậu quả em này bị gãy chân phải, cả hai chân đều bị vỡ xương gót chân.

Trần Đức Kiên, cha em Quang, nói rằng gia đình chưa trang bị điện thoại di động cho con, chiếc điện thoại mà Quang cầm là của một bạn cùng lớp “nhờ cầm giùm” trong giờ ra chơi. Người cha nói rằng Quang đã giải thích với cô giáo nhưng vẫn bị tịch thu máy. Nhà trường chưa biết xử sao với cô giáo cũng như với em trai bị gãy chân.





Bé gái sinh non bị bỏ rơi trong túi ni-lông

ĐẮK LẮK - Ngày thứ Sáu, bác sĩ Lê Đình Nhân cho biết bệnh viện tỉnh Đắk Lắk đang điều trị một bé gái sơ sinh thiếu tháng bị bỏ rơi. Bác sĩ cho biết chiều thứ Tư, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng sinh non khoảng 8 tháng tuổi. Bé gái nặng gần 1.5 kg, đầu và tay chân bị tím ngắt, thở không đều, thân nhiệt hạ và phản xạ rất kém.

Sau hai ngày điều trị, sức khỏe của bé đã khá dần lên nhưng các bác sĩ vẫn theo dõi nhiễm trùng và chăm sóc đặc biệt.

Bà Phan Thị Thùy Khiêm, ngụ phường Tân Tiến, Ban Mê Ma Thuột, là người nhặt được cháu bé trước cổng nhà. Bé nằm trong một túi ni-lông màu đen.

“Lại gần, tôi thấy một bé gái sơ sinh còn sống nhưng mặt tím tái nên vội vàng bế cháu đi bệnh viện cấp cứu,” bà Khiêm cho biết.



Xe chở ga bẹp dúm đầu sau cú đâm đuôi xe đầu kéo

HÀ TĨNH - Tai nạn xảy ra lúc 6 giờ sáng thứ Sáu, trên tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Lúc đó xe tải chở ga mang bảng số Hà Tĩnh, do Hoàng Chiến Hào, 23 tuổi, cầm tay lái. Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo container kéo theo rơ-moóc mang bảng số Lào do Chu Thế Vương, 27 tuổi, lái cháy cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải chở ga dập móp, bẹp dúm phần đầu. Tài xế thoát nạn, được người dân phá cửa đưa đi cấp cứu.



Bắn người trong tiệm sửa xe

HÀ NỘI - Khoảng sau 1g trưa thứ Sáu, một vụ nổ súng gây thương tích đã xảy ra tại cửa hàng sửa xe máy bên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy.

Nhân viên bảo vệ cửa hàng bên cạnh cho biết một thanh niên chạy xe máy hướng từ huyện Hoài Đức về quận Cầu Giấy. Anh ta dừng trước cửa tiệm sửa xe, rút từ trong người ra một vật giống khẩu súng rồi đi vào trong cửa hàng.

Nhân viên bảo vệ kể, "Tôi nghe tiếng 'bạch', sau đó thấy thanh niên lạ mặt chạy ra đường và lên xe bỏ đi." Nhân chứng này nói rằng lúc đó không ai nghĩ âm thanh là tiếng súng nổ.

Nạn nhân bị thương tên Bùi, 26 tuổi, quê Phú Thọ. Anh này được đưa vào bệnh viện gần đó điều trị, không bị đe dọa tính mạng.

Theo tin chủ tịch phường được báo cáo ban đầu, do đụng độ cá nhân, hai thanh niên từ ngoài tỉnh đã gặp nhau tại tiệm sửa xe máy bên đường Hồ Tùng Mậu. Một người nổ súng vào đối phương nhưng lại trúng vào anh nhân viên đang sửa xe, khiến anh này bị thương ở vai.



Một ông dùng ảnh nhạy cảm tống tiền 2 bà tình nhân

NINH BÌNH - Ngày thứ Sáu, công an tỉnh cho biết họ đã bắt Hoa Văn Thám, 31 tuổi, ở xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn, để điều tra về tội cướp đoạt tài sản.

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Thám làm quen cùng lúc với hai phụ nữ là Đ.T.H, 27 tuổi, và N.T.T, 31 tuổi. Khi làm quen với chị H và T, Thám lấy tên giả là "Hoàng."

Sau một thời gian “quan hệ tình cảm,” Thám đã chụp được mấy tấm ảnh nhạy cảm của hai nhân tình. Tới đầu tháng Tám vừa qua, Thám nhiều lần nhắn tin, gọi điện yêu cầu cô H đưa hơn $300 và cô T đưa $430, nếu không đưa tiền sẽ gửi hình ảnh nhạy cảm của hai người tới gia đình.

Lo sợ bị gia đình biết, H đã đưa tiền cho Thám, nhưng đồng thời báo công an. Ngày thứ Tư 16/8, công an đã bắt Thám để điều tra. Không biết có bị tra tấn dã man hay không, ông Thám đã thú tội tống tiền hai cô tình nhân.