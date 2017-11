Bé 2 tháng sắp xuất viện, bị chích một mũi rồi đi luôn

Người nhà khóc khi hay tin bé Đức đã qua đời. (Facebook)



BẮC NINH - Tệ nạn cẩu thả trong ngành y khoa đang tiếp tục gây lo lắng cho bất cứ ai cần vào bệnh viện tại Việt Nam. Nạn nhân mới nhất là một bé trai 2 tháng bị thiệt mạng tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh vào chiều thứ Năm, 16 tháng 11.



Nguyễn Văn Tài, chú ruột cháu bé, cho biết đây là mũi tiêm thuốc cuối cùng trước khi bé Nguyễn Minh Đức ra viện.



Cũng theo anh Tài, cách đây 14 ngày, bé Đức bị viêm phổi nên được gia đình đưa đến bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để điều trị. Trong 14 ngày điều trị, ngày nào cháu Đức cũng được tiêm thuốc và tình trạng tiến triển rất tốt, bác sĩ cho biết cháu Đức sẽ được ra viện chiều thứ Năm.



"Trước khi làm thủ tục ra viện, cháu tôi được gọi sang phòng tiêm, tại đây các nhân viên y tế không khám lại mà tiêm luôn thuốc cho cháu. Khi tiêm chỉ có một mình mẹ cháu ở trong phòng, nên không để ý đó là loại thuốc gì.



"Theo lời kể của mẹ cháu, sau khi nhân viên y tế vừa tiêm được nửa xilanh thì cháu tôi có biểu hiện tím tái, sau đó nhân viên này vẫn tiếp tục tiêm. Khi cháu Đức lịm dần đi thì được đưa sang phòng cấp cứu, từ đó người nhà không được vào nữa.



"Sau gần 5 tiếng ở trong phòng cấp cứu, nhân viên y tế mới ra thông báo với gia đình rằng cháu nguy kịch, phần trăm sống ít và đang mời Giáo Sư Bệnh Viện Nhi lên hội chẩn, cứu chữa vì chuyển lên Hà Nội lúc đó không thể được. Sau đó một lúc thì gia đình nhận được thông báo cháu đã chết," anh Tài kể lại.

Sau khi nhận được tin cháu Đức đã tử vong, cả gia đình đều sửng sốt, cha mẹ cháu ngất luôn ở hành lang bệnh viện.



"Hiện chúng tôi đang tập trung tại bệnh viện để yêu cầu làm rõ, lãnh đạo bệnh viện cũng xuống giải thích với gia đình. Nhưng chúng tôi nghi ngờ cháu bị tiêm nhầm thuốc, vì thế đề nghị mổ pháp y để làm rõ nguyên nhân," anh Tài nói.



Cho đến đêm thứ Năm, gia đình cháu Đức vẫn tụ tập rất đông để chờ kết luận về nguyên nhân tử vong. Theo chia sẻ của gia đình, ngoài bệnh viện và đại diện pháp y, công an, phía gia đình rất muốn mời chuyên gia độc lập cùng tham gia làm pháp y để có kết quả khách quan, công tâm nhất.

Gia đình của bé trai ngụ tại xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.



Trong khi đó thì Lê Văn Nam, giám đốc bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, đã tìm cách bào chữa cho bệnh viện. Ông cho biết vì bệnh của bé nặng nên các bác sĩ bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh phải điều trị tích cực và can thiệp các biện pháp mạnh, sử dụng thuốc Percef (Ceftriaxon) tiêm cho bé bằng bơm kim tiêm để khắc phục lỗi chủ quan do con người gây ra. Sau khi sức khỏe của bé Đức ổn định, các bác sĩ chuyển bé lên Khoa Hô Hấp của bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.



Đến ngày thứ 8 sử dụng thuốc này, vào lúc 10g45 ngày thứ Năm, sau khi được tiêm khoảng 15 phút, bé Đức có biểu hiện bị sốc phản vệ.



"Sau khi thấy bé có các biểu hiện đó, chúng tôi đã nhanh chóng cấp cứu cho bé và liên hệ với trung tâm ADR Quốc Gia để xin chỉ đạo. Vì cháu Đức không có khả năng chuyển đi được nên chúng tôi đồng thời xin ý kiến giám đốc bệnh viện Nhi Trung Ương để nhờ sự phối hợp. Tuy nhiên, đến 3g45 chiều cùng ngày, cháu Đức tử vong. Những gì làm được chúng tôi đã cố gắng làm hết sức," ông Nam chia sẻ.

Công an đang tiến hành một cuộc điều tra trong đó có mổ tử thi.



"Hiện tại, nguyên nhân dẫn tới bé Đức tử vong phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Nhưng sơ bộ chuyên môn, tôi nghĩ nhiều đây là sốc phản vệ. Đây cũng không phải lần đầu tiên bé Đức tới bệnh viện điều trị viêm phổi," ông Nam nói thêm.



Trước nghi vấn dẫn tới biến cố này là do y tá chích thuốc cho bé, ông Nam nói là y tá là người có trách nhiệm đưa bé ra chỗ tiêm, còn thực hiện động tác tiêm là máy làm. Trong khi đó mẹ cháu bé khẳng định nhân viên y tế đã trực tiếp tiêm thuốc vào đứa bé.