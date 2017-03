Bé gái Việt mất tích, được tìm thấy xác ở Nhật

CHIBA – Người Nhật sống ở thành phố Abiko đã sửng sốt trước cái chết của một bé gái Việt Nam, trong khi các thân nhân của em ở Hải Phòng đã bàng hoàng, đau buồn cùng cực trước một án mạng xảy ra cho một em bé mới có 9 tuổi.Lê Thị Nhật Linh (Facebook)Xác của Lê Thị Nhật Linh đã được tìm thấy trong ngày Chủ Nhật, 26 tháng Ba, hai ngày sau khi em bị mất tích trong lúc đi bộ đến trường. Trong ngày thứ Hai, cảnh sát Nhật nói rằng bé Nhật Linh có vẻ đã bị giết bằng cách bóp cổ. Một người câu cá đã thấy xác bé gái trần truồng nằm gần một mương nước.Theo tin từ Việt Nam, mẹ của bé Nhật Linh là cô Nguyễn Thị Nguyên đang ở Việt Nam cùng với con trai ba tuổi. Trong ngày thứ Ba, 28 tháng 3, cô Nguyên bay trở lại Nhật Bản để cùng chồng chuẩn bị nhận xác để an táng.Tại Nhật, nhật báo Asahi Shimbun dẫn một nguồn tin điều tra cho biết cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy bé Nhật Linh có những dấu hiệu bị đánh vào đầu bằng một vật cùn và bị bóp cổ trước khi chết.Cảnh sát Nhật tin rằng bé Nhật Linh đã bị sát hại tại một nơi khác, sau đó bị vứt xác tại nơi khám phá thi thể, bởi không có dấu hiệu của sự chống cự tại nơi tìm thấy xác của em ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba.Trong khi đó, theo tờ Japan Times, các điều tra viên cho rằng bé Linh có thể đã bị bắt cóc vài phút sau khi rời khỏi nhà để đến trường. Thi thể của bé được tìm thấy trong tình trạng co cứng, không mặc quần áo và không có đồ dùng cá nhân. Xác nằm ở khoảng hẹp dưới cây cầu bắc qua một rãnh thoát nước. Cảnh sát tin rằng thủ phạm đã cố tình giấu thi thể ở nơi đây vì không có nhiều người thường xuyên đi qua khu vực này.Điều tra nơi tìm thấy xác bé ViệtCác chuyên viên của sở cảnh sát thành phố Abiko đang làm việc trên một cánh đồng nơi họ tìm thấy xác của bé gái Lê Thị Nhật Linh hôm Chủ Nhật. Bé gái này mất tích trên đường đến trường hôm thứ Sáu. Cha mẹ của em từ Hải Phòng đến Nhật làm kinh doanh. (Jiji Press/ Getty Images)Sáng thứ Hai, cảnh sát đã dựng các trạm kiểm tra trên các con đường gần trường học, phỏng vấn những người lái xe đi qua khu vực này, hỏi xem ai có thấy điều gì hay người nào đáng nghi ngờ hoặc bất thường vào sáng thứ Sáu, ngày mà em Nhật Linh biến mất. Hôm thứ Sáu vừa qua cũng là ngày học cuối cùng trước mùa nghỉ ở Nhật.Các tình nguyện viên làm nhiệm vụ đứng quan sát và bảo đảm sự an toàn trên đường đi học cho học sinh cho biết họ không thấy Nhật Linh vào sáng thứ Sáu.Bé Nhật Linh sống cùng cha mẹ và em trai ba tuổi ở Nhật Bản. Những người thân quen cho biết Nhật Linh là một cô bé vui vẻ, thân thiện, hồn nhiên như các em gái cùng lứa tuổi.Trong ngày con bị mất, cô Nguyễn Thị Nguyên, 31 tuổi, đã có mặt ở quê nhà tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Mới hai ngày trước khi con gái mất tích, cô bay về Việt Nam vì có chuyện trong gia đình.Khi hay tin con gái mất tích, cô Nguyên đã lên mạng xã hội Facebook để loan tin ngay trong ngày thứ Sáu, với hy vọng công chúng giúp tìm ra bé gái. Mạng xã hội lúc đó cho biết cháu Nhật Linh rời nhà lúc 8 giờ sáng thứ Sáu, đến 8 giờ 40 cô giáo gọi điện thoại cho anh Lê Anh Hào (cha của cháu bé) báo tin Nhật Linh không đến trường. Đến khoảng giờ trưa cùng ngày, khi không có thêm tin gì về Linh, cô giáo cùng gia đình trình báo cảnh sát.Án mạng giữa một nơi đang vào xuân. Các chuyên viên của sở cảnh sát thành phố Abiko đang làm việc tại nơi tìm thấy xác của bé gái Lê Thị Nhật Linh hôm Chủ Nhật. (Kyodo News)“Giờ gia đình tôi đang rất lo lắng cho tình hình của con gái. Cảnh sát cũng thông báo hôm nay sẽ lái trực thăng tìm kiếm con tôi ở quanh khu vực cháu mất tích,” cô Nguyên chia sẻ hôm cuối tuần trước khi xác được tìm thấy.Hai ngày nay, gia đình vẫn không hề nhận được một tin tức nào liên quan đến bé Nhật Linh.Vào hôm mất tích, cháu Nhật Linh mặc mặc áo khoác xám, quần hồng, giày trắng và đeo một chiếc cặp sách màu đỏ. Thường ngày, cháu Linh vẫn tự mình đi đến trường mà không có người lớn.Người mẹ cho biết bé Nhật Linh sang Nhật định cư cùng cha mẹ năm 3 tuổi và theo học mẫu giáo tại Nhật Bản. Nhật Linh là con lớn trong gia đình, dưới cô bé còn có một em trai sinh năm 2014. Bé gái có thể nói tiếng Nhật lưu loát, ít khi đi đâu chơi mà không được phép của cha mẹ.Trước khi xảy ra sự việc, cô Nguyên có việc nhà nên đã cùng con trai về Việt nam ngày thứ Tư 22/3, đến ngày thứ Sáu 24/3 thì cô nghe tin con mất tích.Bé Nhật Linh nói thạo tiếng Nhật, học ở đây từ năm mẫu giáo. (Facebook)Các nguồn tin chưa được cảnh sát kiểm chứng cho biết bé Lê Thị Nhật Linh đã bị bắt cóc bởi một người nào đó lái xe trên đường em đi học đến trường.Trong lời cầu cứu mọi người trong cộng đồng người Việt sống tại Nhật, kêu gọi họ giúp tìm bé Nhật Linh, người mẹ đã viết: “Làm ơn , giúp gia đình chúng tôi với. Con bé có lẽ đang khóc vì sợ , vì đói , vì có thể cháu đang bị ai đó hành hạ. Làm ơn! Cứu lấy đứa trẻ của chúng tôi.”Trong khi đó tại Kiến Thụy, Hải Phòng, gia đình bên ngoài đã rất sầu khổ.Cả ngày thứ Hai, từ lúc biết tin cháu ngoại bị sát hại, bà Vũ Thị T. cứ khóc suốt rồi ngất. Nằm trong phòng, bà khóc nghẹn ngào, liên tục gọi tên đứa cháu gái xấu số vốn được bà tự tay chăm sóc suốt mấy năm trước khi Linh sang Nhật ở cùng cha mẹ.Bà ngoại này nói với báo Tuổi Trẻ, “Cháu nó xinh gái, nhanh nhẹn từ lúc còn bé nên xung quanh ai cũng quý mến. Khi bố mẹ cháu sang Nhật để làm ăn, cháu thường xuyên ở bên ngoại là chính. Một tay tôi đã chăm bẵm cháu đến khi được bốn, năm tuổi. Cháu nó mới sang Nhật cùng bố mẹ để học mẫu giáo.”Không khí đau buồn bao trùm căn nhà ba tầng trong con ngõ nhỏ. Ông ngoại của Linh cho biết cô Nguyên đang ở bên nhà nội tại Hưng Yên, khi nghe tin về xác con được tìm thấy thì cô đã ngất lên ngất xuống nhiều lần.Ông ngoại nói với báo Tuổi Trẻ, “Cho đến giờ chúng tôi cũng mới chỉ biết được thông tin qua báo chí nên không nắm được thêm thông tin gì mới, cả nhà vẫn cứ hi vọng không phải là cháu mình."Cảnh sát Nhật sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của Nhat Linh. Họ cũng sẽ kiếm tra các camera an ninh quanh khu vực để tìm ra manh mối về việc cô bé đã biến mất như thế nào trên đường tới trường. Địa điểm nơi cô bé được phát hiện cách trường khoảng 10 cây số.Theo những gì được camera an ninh quay lại vào ngày thứ Sáu, trước khi mất tích, bé Nhật Linh đã rời khỏi nhà để đi học như mọi ngày. Vào thời điểm ấy, cô bé mặc quần dài hồng, áo khoác xám, đội mũ vàng và đeo chiếc cặp màu đỏ, loại cặp được nhiều học sinh tiểu học ưa thích.