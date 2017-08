Birth of the Dragon (Mãnh Long Ra Đời)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 25 tháng Tám, 2017

Hãng phim: BH Tilt, WWE Studios

Đạo diễn: George Nolfi

Tác giả kịch bản: Stephen Rivele, Christopher Wilkinson

Tài tử: Philip Ng, Xia Yu, Billy Magnussen, Xing Jing, Jingjing Qu, Simon Yin

Thể loại: Phim hành động, tiểu sử

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những quan bạo lực võ thuật, lối ngôn từ dùng trong phim, và những yếu tố chuyên đề

Đặt trong bối cảnh thập niên 1960 ở San Francisco, phim “Birth of the Dragon” là một bộ phiên bản hiện đại dựng lại phim nổi tiếng của Bruce Lee (Lý Tiểu Long). Phim lấy cảm hứng từ trận quyết đấu hào hùng và vẫn gây tranh cãi, giữa Bruce Lee đang vươn lên và võ sư Wong Jack Man, một trận đấu khai sinh ra một truyền thuyết mà đến nay vẫn được nhiều người hâm mộ.





Leap! (Bước Nhảy)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 25 tháng Tám, 2017

Hãng phim: The Weinstein Company

Đạo diễn: Eric Summer, Eric Warin

Tác giả kịch bản: Carole Noble, Laurent Zeitoun, Eric Summer

Tài tử: Elle Fanning, Nat Wolff, Maddie Ziegler, Kate McKinnon, Mel Brooks, Carly Rae Jepsen

Thể loại: Phim hoạt hình, viễn tưởng

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG, vì lối hài hước bất lịch sự, và những pha hành động ác liệt

Là một đứa trẻ mồ côi 11 tuổi, Félicie (do Elle Fanning đóng vai) có một ước mơ: đi Paris và trở thành vũ công. Người bạn thân nhất của em, Victor (do Nat Wolff đóng vai), một cậu bé giàu tưởng tượng nhưng rất náo động với một niềm đam mê sáng tạo, cũng có một ước mơ riêng, là trở thành một nhà phát minh nổi tiếng.

Với một bước nhảy vọt của lòng tin, Victor và Félicie rời khỏi cô nhi viện, để theo đuổi niềm ước mơ. Tuy nhiên, có một điều kiện, Félicie phải giả vờ làm con của một gia đình giàu có, để có thể được nhận vào trường dạy múa Ballet Opera School có uy tín và sức cạnh tranh ở Paris. Vì không được huấn luyện để múa chuyên nghiệp, cô bé nhanh chóng hiểu được rằng chỉ tài năng mà thôi thì không đủ để vượt qua nổi những người bạn cùng lớp có thái độ tàn nhẫn, cứng cỏi, cầm đầu là Camille Le Haut (do Maddie Ziegler đóng vai).

Quyết tâm đạt cho được thành công, Félicie tìm dìu dắt bởi một người canh gác nhà trường khó tính và bí ẩn, là Odette (do Carly Rae Jepsen đóng vai). Người này, cùng với sự khuyến khích của bạn thân Victor, giúp cho cô bé với tay tới tận đỉnh của vinh quang.





All Saints (Tất Cả Đều Là Thánh)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 25 tháng Tám, 2017

Hãng phim: AFFIRM Films, Provident Films

Đạo diễn: Steve Gomer

Tác giả kịch bản: Steve Gomer

Tài tử: John Corbett, Cara Buono, Barry Corbin, Chonda Pierce, Nelson Lee, Gregory Alan Williams, Myles Moore

Thể loại: Phim truyện

Dựa trên chuyện có thật, về một người chuyên mua bán trở thành một mục sư. Ông Michael Spurlock quyết định hoán đổi sự nghiệp bán hàng cho một đại công ty để trở thành mục sư. Rủi thay, nhiệm vụ đầu tiên mà ông được giáo hội giao phó là đóng cửa một nhà thờ ở nông thôn, và bán một mảnh đất đắt giá nơi mà ngôi giáo đường đang tọa lạc.

Thế nhưng khi đến nơi, không bao lâu ông đổi ý, không làm theo nhiệm vụ được giao phó. Lúc đó nhà thờ bắt đầu đón nhận những người tị nạn từ Miến Điện. Ông Spurlock làm việc với những người tị nạn, để biến mảnh đất thành một trang trại trù phú đủ để trả các hóa đơn cho nhà thờ. Họ cùng nhau đánh liều mọi sự, để gieo hạt giống cho một tương lai có thể cứu hết mọi người.