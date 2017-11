Blade of the Immortal (Lưỡi Gươm Bất Tử)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Hãng phim: Magnet Releasing

Đạo diễn: Takashi Miike

Tác giả kịch bản: Takashi Miike

Tài tử: Takuya Kimura, Hana Sugisaki, Sôta Fukush, Sôta Fukushi, Ebizo Ichikawa, Min Tanaka, Tsutomu Yamazaki

Thể loại: Phim

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng



Samurai Manji đã lấy mạng sống nhiều người, cả vô tội lẫn có tội, và hiện giờ sống cuộc đời của một kẻ tội phạm ở Nhật Bản thời phong kiến. Kiếm sĩ này bị một lời nguyền bất tử cho đến khi anh ta giết chết đủ con số những người ác. Thế rồi Manji gặp một cô gái trẻ cần tuyển một anh làm vệ sĩ cho cô. Họ đã thề quyết trung thành, bảo vệ nhau và trả thù nhóm chiến sĩ từng dùng gươm sát hại gia đình cô. Hai người đã lên đường tìm cách làm đúng theo chính nghĩa đối với những người đã làm điều sai trái đối với họ.





Thor: Ragnarok

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

(Tại các rạp 3D / 2D và IMAX)

Hãng phim: Walt Disney Pictures, Marvel Studios

Đạo diễn: Taika Waititi

Tác giả kịch bản: Christopher Yost, Craig Kyle, Stephany Folsom

Tài tử: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Sam Neill, Benedict Cumberbatch

Thể loại: Phim hành động, phiêu lưu

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực ác liệt và hành động theo kiểu khoa học giả tưởng, và những cảnh khêu gợi ngắn ngủi

Trong phim "Thor: Ragnarok" của Marvel Studios, Thor sẽ đến Asgard sau khi nghe tin về tình trạng rắc rối trong thế giới quê nhà của anh. Khi đến nơi, anh thấy phong cách cai trị của Loki (trong khi đóng vai Odin) dẫn đến một số sơ hở trong các quy tắc và dẫn đến việc phóng thích tù nhân Hela. Thor và Hela tự nhiên đánh nhau khi họ gặp nhau.

Trong vụ đó Thor nổi trận lôi đình với Sakaar, được mô tả là "một hành tinh man rợ được cai trị bởi Grandmaster quyến rũ nhưng độc ác (do Jeff Goldblum đóng vai). Ở đó anh gặp Valkyrie, người đang trốn tránh, và đưa anh ta đến với Grandmaster để biến anh thành một đấu sĩ, nơi anh gặp một tay đâu thủ nổi tiếng nhất trên đấu trường, là The Hulk, và đánh mất mái tóc và cái búa đặc trưng của anh.

Trong phim Chris Hemsworth đóng vai Thần Sấm, Tom Hiddleston đóng vai Loki, Mark Ruffalo đóng vai Hulk, Idris Elba nhập vai Heimdall và Sir Anthony Hopkins một lần nữa diễn vai Odin.





LBJ

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Hãng phim: Electric Entertainment

Đạo diễn: Rob Reiner

Tác giả kịch bản: Joey Hartstone

Tài tử: Woody Harrelson, Jennifer Jason Leigh, Richard Jenkins, Bill Pullman, Bill Pullman, Jeffrey Donovan, Michael Stahl-David

Thể loại: Phim truyện tiểu sử

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì lối ngôn từ dùng trong phim

Sau khi Lyndon B. Johnson (do Woody Harrelson đóng vai) thua Nghị Sĩ John F. Kennedy (do Jeffrey Donovan đóng vai), trong cuộc đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm 1960, ông đồng ý đứng chung liên danh tranh cử với người đối thủ trẻ hơn ông. Nhưng một khi họ đắc cử, bất chấp kinh nghiệm về pháp luật và những bản năng chính trị khôn lanh của ông, Johnson đã bị gạt ra ngoài lề trong vai trò phó tổng thống.

Tình hình đã thay đổi vào ngày 22 tháng 11, 1963, khi Kennedy bị ám sát, và Johnson, cùng với người vợ tận tụy Lady Bird (do Jennifer Jason Leigh đóng vai) ở bên cạnh, đột nhiên bị đẩy vào chức vụ tổng thống.

Johnson phải đối đầu với địch thủ lâu năm là Bộ Trưởng Tư Pháp Bobby Kennedy (do Michael Stahl-David đóng vai), và Nghị Sĩ Richard Russell của Georgia, một thời là người dìu đắt (do Richard Jenkins đóng vai), khi ông tìm cách tôn vinh di sản của J.F. Kennedy bằng cách ủng hộ Đạo Luật Quyền Công Dân lịch sử trong năm 1964 .