(VienDongDaily.Com - 22/12/2016)

Trong tuần qua, Boeing loan báo những kế hoạch giảm bớt việc sản xuất loại máy bay chở khách 777 đem lại mức lợi nhuận cao và dài hạn. Từ mức trung bình 8.3 một tháng, tương đương khoảng 100 mỗi năm, giảm xuống còn 5 một tháng, bắt đầu trong tháng Tám.

Một buổi lễ ký hợp đồng mua máy bay giữa Boeing và Hàng Không Malaysia. So với hai năm trước, đơn đặt hàng mua máy bay của Boeing đã giảm hơn 60% năm 2016. Thế nên hãng phải cắt giảm nhân viên trong năm 2017. (Mohd Rasfan/ Getty Images)

Boeing nói với các nhân viên rằng công ty sẽ tiếp tục cắt giảm việc làm, tại đơn vị sản xuất máy bay thương mại trong năm 2017. Lý do là vì có sự cạnh tranh dữ dội với hãng đối thủ Airbus, và số lượng đơn đặt hàng mới bị sụt giảm.



Trong một tin nhắn nội bộ đầu tuần này, công ty này nói, “Chúng ta đã đạt được tiến triển trong việc giảm chi phí và cải thiện mức độ giá cả vừa phải. Tuy vậy chúng ta sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa trong năm 2017. Chúng ta sẽ cần phải tiếp tục giảm bớt kích thước của lực lượng lao động của chúng ta trong năm tới.”



Công ty sẽ bắt đầu bằng cách không tuyển người điền vào những chỗ làm bị bỏ trống, và sẽ để cho các nhân viên tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động. Boeing nói rằng công ty sẽ quay sang dùng việc sa thải làm một phương sách cuối cùng.



Boeing cắt giảm 8% trong lực lượng lao động ở đơn vị sản xuất máy bay thương mại trong năm 2016, trong đó có việc thu hẹp 10% trong số lượng các viên chức điều hành. Một phát ngôn viên nói rằng công ty không có mục tiêu cụ thể cho việc cắt giảm, và cũng đang tiếp tục tiết giảm những khoản chi phí không phải là chi phí lao động.



Tính cho đến ngày 15 tháng 12, Boeing có tổng cộng 468 đơn đặt hàng cho năm nay, so với tổng số 768 đơn đặt hàng trong năm 2015 và 1,432 trong năm 2014. Boeing có một lượng công việc tồn đọng là hơn 5,600 chiếc máy bay chở khách, chính yếu là loại phi cơ 737 có một lối đi ở giữa, còn phải được sản xuất trong những năm tới.



Boeing sẽ tổ chức lại thành ba phần: máy bay chở khách, máy bay chiến đấu, và đồ phụ tùng.

Boeing và Airbus của Âu Châu đang “giao chiến” trong một cuộc cạnh tranh dữ dội, gây áp lực đối với cả hai công ty, buộc họ phải giảm bớt giá của phản lực cơ để giành được các hợp đồng. Đổi lại, cả hai hãng đều đang cắt giảm chi phí trong nội bộ, và các nhà cung cấp giữ được lợi nhuận của họ.



Trong tháng Mười, Airbus nói với các nghiệp đoàn lao động của họ rằng họ đã cắt giảm khoảng 1,200 việc làm, theo một phát ngôn viên cho biết.



Các hãng hàng không đang giảm bớt việc mua phi cơ vì nhiều lý do, trong số đó có tình hình bất ổn về chính trị và kinh tế. Ngành kỹ nghệ này cũng đang chậm lại sau đợt tăng mạnh số lượng thương vụ chưa từng thấy, xảy ra sau đợt phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu.



Theo giám đốc điều hành Dennis Muilenburg của Boeing cho biết trong tháng Mười, công ty vẫn đang cân nhắc chuyện họ sẽ làm tăng hay không sản lượng loại máy bay 787 Dreamliner, từ 12 lên tới 14 vào cuối thập niên này, nhưng vẫn chưa nhận được đủ số lượng đơn đặt hàng.



Đơn vị thương mại của Boeing bắt đầu được hoạt động trong năm 2016, với hơn 82,500 việc làm, hầu hết là ở tiểu bang Washington. Tính cho đến ngày 24 tháng 11, số lượng việc làm đã giảm xuống còn khoảng 77,400, theo số liệu mới nhất có sẵn cho biết.



Bất chấp sự yếu kém trong số lượng thương vụ, lợi tức mà Boeing đem lại cho các cổ đông tiếp tục không suy giảm. Trong tuần qua công ty tăng mức lợi tức cổ phần, và chấp thuận $7.25 tỷ trong những khoản mua lại cổ phần mới.